77e session du Parlement Jeunesse du Québec, appel à candidatures pour deux jeunes Valdôtains

Le Conseil de la Vallée, faisant suite aux propositions du Parlement Jeunesse du Québec (Canada) qui souhaite la participation de deux jeunes Valdôtains à la 77e session du Parlement Jeunesse du Québec, lance un appel à candidatures.

Le Parlement Jeunesse du Québec est une simulation non partisane pour les jeunes francophones se déroulant à l’Assemblée nationale du Québec, fêtant cette année ses 77 ans. Les travaux se tiendront à Québec du samedi 26 décembre au mercredi 30 décembre 2026. Les thèmes au cœur des débats porteront sur la réforme du droit de vote, la gestion des ressources limitées, l'intégration collective des personnes immigrantes ainsi que l'autonomie alimentaire. Les documents de travail et informations complémentaires sont consultables sur le site officiel pjq.qc.ca et ses réseaux sociaux.

Les deux jeunes représentants sélectionnés seront hébergés à l’Auberge internationale de Québec pendant la durée de la simulation et pourront être accueillis chez des membres du PJQ pour d'éventuelles journées supplémentaires en cas de prolongation du séjour. Les frais de voyage et les frais de participation (équivalant à 200 dollars canadiens par participant) seront pris en charge par le Conseil Régional de la Vallée d'Aoste, tandis que chaque participant supportera tout coût additionnel.

Pour faire acte de candidature, les candidats doivent résider en Vallée d’Aoste et être âgés d'au moins 18 ans et d'au plus 25 ans au 23 décembre 2026.

La date limite pour le dépôt des dossiers est fixée au vendredi 23 octobre 2026 à 17h00. Le dossier peut être remis en main propre au bureau de l'Archive du Conseil de la Vallée (1, Place Deffeyes, Aoste, 1er étage), envoyé par courrier électronique ordinaire (PEO) à l'adresse archivio@consiglio.vda.it ou par courrier électronique certifié (PEC) à consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it (attention, la boîte PEC ne reçoit pas les envois depuis une adresse PEO).

Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter le formulaire de demande disponible sur www.consiglio.vda.it, une lettre de motivation d'une page maximum exposant les raisons du projet et les attentes face à cette expérience, ainsi qu'une copie d'une pièce d'identité (passeport ou carte d'identité).

La sélection se déroulera au siège du Conseil de la Vallée à Aoste le vendredi 30 octobre 2026 à 14h00. Un jury composé d'un dirigeant du Conseil Régional, d'un professeur de langue française et d'un membre de l'Association Conseil des Jeunes Valdôtains (CJV) recevra les candidats lors d'un entretien oral. Cet échange permettra d'évaluer la lettre de motivation, les compétences d'expression orale en langue française ainsi que la culture générale liée aux thématiques de la simulation. Pour les candidats dans l'impossibilité d'être présents à Aoste pour un motif dûment certifié lors du dépôt du dossier, l'entretien pourra se tenir à distance via la plateforme Zoom le jour même.