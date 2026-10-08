Les Archives historiques régionales lancent un cycle d’exercices de paléographie à Aoste

Les Archives historiques régionales de la Vallée d'Aoste, relevant de l'Assessorat de l'éducation, de la culture et des politiques identitaires, organisent un cycle complet d’exercices de paléographie pour la saison 2026-2027. La démarche s’adresse aux chercheurs ainsi qu'aux passionnés d’histoire locale souhaitant s’entraîner à la déchiffration et à la lecture d'actes manuscrits anciens rédigés entre le XIIe et le XIXe siècle.

Les séances se dérouleront à raison de trois mardis par mois, de novembre 2026 à mai 2027, de 14h30 à 16h30, au sein de la salle de lecture des Archives historiques régionales, situées au numéro 3 de la rue Ollietti à Aoste. La première rencontre est programmée pour le mardi 10 novembre 2026, date à laquelle le calendrier définitif des ateliers sera présenté aux participants.

L'accès à la formation est entièrement gratuit, sans condition de diplôme ni test d'entrée préalable. Le parcours ne donnera lieu à aucun examen ni attestation finale. En revanche, une bonne connaissance du latin et du français demeure indispensable pour aborder de manière optimale le décryptage des sources documentaires retenues.

Au cours du cycle, l'analyse se concentrera sur des fonds conservés au sein de l'institution régionale. Cette approche pratique permettra aux auditeurs de se familiariser avec les différentes typologies d'actes, les écritures et les techniques de rédaction en usage en Vallée d'Aoste à travers les époques. Les documents étudiés offriront par ailleurs un éclairage direct sur la vie quotidienne des familles, des individus et des communautés locales au fil des siècles.

Inscriptions et modalités de participation

Les personnes désireuses de prendre part aux ateliers doivent compléter le formulaire d'inscription en ligne avant le vendredi 6 novembre 2026, accessible à l'adresse suivante: https://biblio.regione.vda.it/attivita/exercices-de-paleographie-2026-2027/