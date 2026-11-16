20e Sommet de la Francophonie, la VDA renforce son ouverture internationale

Quatre-vingt-dix délégations arrivées des cinq continents, une vingtaine de chefs d’Etat et de nombreux ministres présents : le 20e Sommet de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), qui vient de s’achever à Phnom Penh, au Cambodge, a réaffirmé l’envergure et le rayonnement de la Francophone dans le monde.

Un vaste réseau international auquel la Vallée d’Aoste appartient à plein titre grâce à son histoire et à son bilinguisme, et qui lui offre de nouvelles perspectives d’ouverture dans différents domaines.

"Participer à ce Sommet a été une expérience d’une grande valeur, tant sur le plan institutionnel qu’humain_ - dit le Conseiller régional Corrado Jordan, présent à Phnom Penh en qualité de représentant de la Région. –_ Comme l’a souligné dans son discours d’ouverture le Président français Emmanuel Macron, que j’ai eu l’occasion de rencontrer, la Francophonie n’est pas seulement une langue que nous avons en partage : c’est aussi un espace de coopération internationale, qui rassemble des pays très différents, dans le respect des cultures et des langues de chacun, et autour de valeurs universelles telles que la paix, l’éducation et le développement durable".

"Être invités à la plus haute instance de la Francophonie est une reconnaissance du rôle de la Vallée d’Aoste et une occasion concrète pour nouer de nouveaux contacts et développer des programmes de coopération, notamment dans les domaines de la formation, des échanges institutionnels, des initiatives à l’intention des jeunes et des relations économiques pour les entreprises. Ce 20e Sommet a d’ailleurs accordé une place importante à ce dernier aspect, avec l’organisation du salon de l’innovation francophone _Francotech_ et en insistant sur la nécessité, pour l’espace francophone, de jouer un rôle plus actif dans le domaine de l’intelligence artificielle".

"Ce sont donc de nouvelles perspectives qui s’ouvrent pour notre Région, qui viennent enrichir les relations étroites que nous entretenons de longue date avec les territoires transfrontaliers et qui s’inscrivent pleinement dans l’esprit de rapprochement et coopération promu par le Traité du Quirinal entre l’Italie et la France", conclut le Conseiller Jordan.

Le Sommet de Phnom Penh a été le deuxième organisé en Asie, près de trente ans après celui de Hanoi, au Vietnam, en 1997. Selon les dernières données de l’OIF, le français est actuellement la quatrième langue la plus parlée au monde, avec 396 millions de locuteurs. Un chiffre qui pourrait atteindre près de 590 millions d’ici 2050, étant donné qu’une grande partie des francophones vit dans des pays à forte croissance démographique.