La Présidence du Conseil de la Vallée informe que les inscriptions à la rencontre avec Caroline Darian, fille de Gisèle Pelicot, seront de nouveau ouvertes sur Eventbrite à partir de demain, mardi 17 novembre.

Intitulée "Briser le silence, dépasser la honte", cette rencontre se tiendra le vendredi 20 novembre à 20h30 dans la salle Maria Ida Viglino du Palais régional à Aoste, dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. La soirée sera introduite par le Président du Conseil de la Vallée, Stefano Aggravi.

Présidente de l'association #MendorsPas, Caroline Darian viendra évoquer son histoire, notamment à travers ses deux ouvrages, "Et j'ai cessé de t'appeler papa" et "Pour que l'on se souvienne", ainsi que son engagement associatif pour faire connaître la soumission chimique.

A travers son récit, Caroline Darian donnera à cette rencontre une double dimension: celle d'une histoire personnelle et celle d'une réflexion collective sur les violences faites aux femmes. Un temps d'échange avec le public permettra d'approfondir les thèmes et de rappeler que face aux violences, le silence ne peut jamais être une fatalité.

La participation est gratuite, sur réservation obligatoire.

Les inscriptions pourront être effectuées à partir du mardi 17 novembre à 9h00, exclusivement sur Eventbrite, au lien suivant: https://www.eventbrite.it/e/briser-le-silence-depasser-la-honte-tickets-2004124537441?aff=oddtdtcreator