Au cœur de la capitale française, dans les salles prestigieuses du siège de l’Unesco, les montagnes valdôtaines ont fait entendre leur voix sur un sujet aussi ancien que résolument moderne : la gestion collective des terres. Loin d'être de simples vestiges du passé, ces propriétés partagées s'imposent aujourd'hui comme des leviers d'avenir face aux défis environnementaux et sociaux des territoires ruraux.

C’est dans ce cadre qu'une délégation de la Vallée d’Aoste a participé, le 17 novembre 2026, au 1er Forum sur les communs fonciers. L'événement était orchestré par la Chaire VALCOM, un projet de recherche participative associant populations locales et élus en France et à l’étranger, placé sous la direction de Jean-François Joye et du sociologue Olivier Chavanon. Pour représenter la région alpine, le déplacement a réuni Adriano Consol et Robert Louvin, au nom de l’association Autonomies et biens communs Vallée d’Aoste (ABC), ainsi que Damien Charrence pour le Réseau des consorteries valdôtaines.

Devant un auditoire particulièrement attentif, l’intervention de l’avocat Adriano Consol a suscité un vif intérêt, notamment lorsqu'il a détaillé le rôle décisif de la loi régionale n° 19 de 2022 dans la redynamisation de ces institutions séculaires. En leur accordant une personnalité juridique privée, ce texte fondateur offre aux consorteries un nouveau souffle. Comme le souligne le juriste : « Reconnaître une personnalité juridique privée, c'est leur confier une grande responsabilité et leur permettre de retrouver une liberté d'action qui sera déterminante dans les années à venir. »

Prenant à son tour la parole devant l’assemblée générale, Robert Louvin a élargi l'horizon en appelant à une mobilisation dépassant les frontières alpines. Il a insisté sur l'urgence de fédérer les milliers de copropriétés collectives disséminées à travers le continent afin de peser davantage dans les décisions politiques. S'inspirant directement de l'expérience valdôtaine, où les structures locales ont su unir leurs forces au sein d'un réseau commun, il a défendu l'idée d'une alliance continentale : « La naissance d’une Fédération européenne des communs fonciers serait l’outil idéal pour accompagner nos territoires, notamment à la montagne, dans leur évolution, pour surmonter les obstacles qui se présentent jour après jour sur leur chemin. »