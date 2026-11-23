L'Assessorat de l'Éducation, de la Culture et des Politiques identitaire communique que la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori organise, mercredi 2 décembre 2026 à 18 h, dans sa salle de conférences, une rencontre intitulée « La Bibliothèque d'autrefois. Souvenirs et anecdotes sur l'ancien siège, rue Ollietti ».

À l'occasion du trentième anniversaire de l'inauguration de son siège actuel, la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori souhaite rappeler, lors d'un entretien ouvert au public, l'atmosphère et les relations qui animaient l'ancien siège installé rue Ollietti, dans le palais du premier Conseil régional.

Guy Grimod, Carlo Perrin et Richard Villaz, anciens bibliothécaires, sous la coordination de l'historien Tullio Omezzoli, interviendront lors de cette rencontre visant à mettre en valeur un lieu qui a contribué à la formation culturelle de générations de Valdôtains.