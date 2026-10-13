Aosta–Milano in treno senza cambi: il protocollo apre una nuova prospettiva per la Valle d’Aosta

Il collegamento ferroviario diretto tra Aosta e Milano rappresenta una prospettiva concreta per ridurre le difficoltà di spostamento tra la Valle d’Aosta e uno dei principali poli economici, universitari e turistici del Paese. L’approvazione del protocollo d’intesa con la Regione Lombardia mette nero su bianco un percorso di collaborazione che, tuttavia, dovrà essere misurato non soltanto sulla partenza dei primi treni, ma soprattutto sulla loro frequenza, sugli orari e sulla capacità di rispondere alle esigenze di chi viaggia. Per la Valle d’Aosta, infatti, il tema non è semplicemente arrivare a Milano senza cambiare convoglio: è costruire un servizio realmente utile, capace di rafforzare le relazioni con la Lombardia e di ridurre la dipendenza dall’automobile.

La Giunta regionale della Valle d’Aosta ha approvato il Protocollo d’intesa con la Regione Lombardia, dando avvio a una prima fase di collegamenti ferroviari regionali diretti tra Aosta e Milano. L’accordo, della durata di cinque anni, prevede inoltre un confronto con il Ministero competente per valutare l’inserimento dei collegamenti tra la Valle d’Aosta e la Lombardia nella rete dell’offerta Intercity, con l’obiettivo di incrementare nel medio termine il numero dei treni diretti fra i due territori.

È proprio questa doppia prospettiva a definire la portata dell’intesa: da una parte, l’avvio di un servizio iniziale, dall’altra, la ricerca delle condizioni necessarie per ampliarlo. Il protocollo non coincide quindi con la realizzazione immediata di un collegamento ferroviario frequente durante tutta la settimana, ma costituisce una base istituzionale sulla quale costruire un’offerta più articolata. La differenza è importante, perché le esigenze di un turista che raggiunge la Valle d’Aosta per il fine settimana non sono necessariamente le stesse di un lavoratore, di uno studente universitario o di chi deve spostarsi per ragioni professionali.

Il passaggio infrastrutturale decisivo è rappresentato dai lavori di elettrificazione della tratta Ivrea–Aosta, attualmente in corso. Una volta completati e con l’entrata in esercizio della nuova infrastruttura, sarà possibile viaggiare tra Aosta e Milano senza la necessità di cambiare treno nelle stazioni di Torino o Chivasso. L’avvio dei collegamenti diretti è programmato per l’estate 2027, contestualmente alla messa in servizio della linea elettrificata.

L’eliminazione della rottura di carico rappresenta un vantaggio concreto, soprattutto per chi viaggia con bagagli, per le famiglie e per gli utenti meno abituati a muoversi lungo itinerari ferroviari articolati. Ma la qualità di un collegamento non si esaurisce nella continuità del viaggio. Per renderlo competitivo sarà necessario prestare attenzione anche ai tempi complessivi di percorrenza, alla regolarità del servizio, alla possibilità di raggiungere Milano nelle fasce orarie più utili e alla disponibilità di corse di ritorno compatibili con le esigenze dei passeggeri.

Nella fase iniziale, l’offerta sarà orientata prioritariamente alla domanda turistica e alla mobilità universitaria legate ai fine settimana. Una scelta che consente di partire da segmenti di utenza potenzialmente interessati a un collegamento diretto, ma che lascia aperta una questione centrale: in quale misura il servizio potrà rispondere anche alla mobilità ordinaria, quella di chi si sposta per lavoro, per appuntamenti professionali o per raggiungere servizi e opportunità presenti nell’area milanese.

Gli assessori Luigi Bertschy e Franco Lucente presentano l’accordo come l’inizio di un percorso graduale. «Il Protocollo d’intesa tra Valle d’Aosta e Lombardia segna l’avvio di un percorso di collaborazione volto a migliorare progressivamente i collegamenti ferroviari tra i nostri territori e a rispondere alle esigenze di mobilità delle persone», dichiarano, sottolineando che i servizi individuati per la riapertura della linea costituiscono «un primissimo passo per facilitare gli spostamenti per turismo, studio e, più in generale, per le diverse occasioni di relazione tra le due regioni».

Assessore Luigi Bertschy

L’espressione primissimo passo restituisce con chiarezza la natura dell’operazione. Le due amministrazioni non presentano il protocollo come il punto di arrivo di una strategia ferroviaria già compiuta, bensì come l’avvio di un processo che dovrà essere verificato attraverso l’utilizzo effettivo del servizio e la capacità di rispondere alla domanda. In questa prospettiva, sarà importante comprendere quanti passeggeri sceglieranno il treno, quali saranno le giornate e le fasce orarie più richieste e se l’offerta iniziale potrà costituire una base sufficiente per giustificare un suo successivo potenziamento.

L’altro elemento da considerare è il confronto con il Ministero per l’eventuale inserimento dei collegamenti nella rete Intercity. Si tratta di una prospettiva distinta dall’avvio dei servizi regionali diretti e che, proprio per questo, non va confusa con un risultato già acquisito. L’obiettivo dichiarato è aumentare nel medio termine il numero dei collegamenti fra Valle d’Aosta e Lombardia, ma il raggiungimento di questo traguardo dipenderà dalle successive valutazioni e dagli accordi necessari. Il protocollo apre dunque una strada, senza definire ancora tutti i contenuti della futura offerta.

Gli assessori insistono anche sulla necessità di accompagnare l’avvio del servizio con un’attività di valutazione e programmazione. «Questo accordo costituisce una base di lavoro comune, dal quale partire per accompagnare l’avvio del servizio, sostenerne l’esigenza, valutarne le potenzialità per approfondire le possibili prospettive di sviluppo», affermano. Una dichiarazione che richiama un aspetto spesso decisivo nelle politiche del trasporto pubblico: l’infrastruttura è indispensabile, ma non basta da sola a garantire il successo di un collegamento. Occorrono un’offerta adeguata, una programmazione coerente e la capacità di correggere il servizio sulla base dei risultati.

La collaborazione tra le due Regioni viene inoltre collegata allo sviluppo economico e alla valorizzazione turistica. Secondo Bertschy e Lucente, lavorare insieme sulla mobilità significa «creare condizioni più favorevoli per le relazioni tra cittadini, per lo sviluppo economico e per la valorizzazione turistica dei nostri territori», promuovendo modalità di viaggio sostenibili e una maggiore integrazione dei collegamenti.

Per la Valle d’Aosta, il rapporto con Milano assume un significato che va oltre il turismo stagionale. La disponibilità di un collegamento diretto può rendere più semplice l’accesso a un grande centro universitario e professionale, favorire gli spostamenti dei residenti e ampliare le possibilità di scelta per chi visita la regione. Allo stesso tempo, una migliore connessione ferroviaria può contribuire a ridurre il ricorso all’automobile, purché il treno rappresenti un’alternativa credibile in termini di tempi, frequenza e comodità. Il beneficio ambientale, insomma, non discende automaticamente dall’esistenza di una linea elettrificata, ma dalla capacità di convincere una parte significativa dei viaggiatori a utilizzarla.

Resta infine da capire come l’intesa si inserirà nel quadro più generale della mobilità valdostana. Il collegamento con Milano è importante, ma dovrà essere accompagnato da un’integrazione efficace con i servizi regionali, con i collegamenti verso le località turistiche e con le altre modalità di trasporto. Un treno diretto può facilitare l’arrivo in Valle d’Aosta, ma la sua utilità aumenta se il passeggero può proseguire il viaggio senza attese eccessive o difficoltà negli spostamenti sul territorio.

L’approvazione del protocollo con la Lombardia segna quindi l’apertura di una fase nuova, nella quale alle intenzioni dovranno seguire risultati verificabili. La scadenza dell’estate 2027 costituisce il primo riferimento temporale, mentre l’orizzonte quinquennale dell’accordo offre lo spazio per valutare l’evoluzione del servizio e le possibilità di ampliamento. La sfida sarà trasformare il primo collegamento diretto in un’opportunità stabile, evitando che rimanga un’offerta limitata alle sole esigenze del fine settimana.

La questione, in definitiva, non riguarda soltanto la possibilità di salire ad Aosta e scendere a Milano senza cambiare treno. Riguarda la capacità di costruire un collegamento che risponda alle necessità dei valdostani, rafforzi le relazioni con la Lombardia e renda il trasporto pubblico una scelta effettivamente conveniente. Il protocollo fornisce una cornice istituzionale e individua una direzione; la sua efficacia si misurerà nei prossimi anni sulla qualità del servizio, sul numero dei collegamenti e sulla capacità delle due Regioni di passare dalla collaborazione annunciata a un’offerta ferroviaria progressivamente più utile e accessibile.