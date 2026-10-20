Cogne Acciai Speciali, cresce l’allarme sul futuro dello stabilimento: produzione in frenata e contratti a rischio

Il futuro della Cogne Acciai Speciali torna a far tremare il mondo del lavoro valdostano. Il rallentamento della produzione annunciato per i prossimi mesi, l’incertezza sulle strategie industriali e le preoccupazioni per la tenuta occupazionale stanno alimentando un clima di crescente inquietudine attorno a uno degli stabilimenti più importanti per l’economia della Valle d’Aosta. Una situazione che rischia di avere conseguenze ben oltre i cancelli della fabbrica, coinvolgendo le famiglie dei lavoratori, l’indotto e un intero territorio che continua a considerare la siderurgia una componente fondamentale del proprio tessuto produttivo.

La questione è stata affrontata martedì 20 ottobre, a Palazzo regionale, nel corso dell’incontro tra il presidente della Regione Renzo Testolin, l’assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro Luigi Bertschy e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Al tavolo erano presenti i segretari confederali di CGIL, CISL, UIL e SAVT, insieme ai rappresentanti di categoria di Fim Cisl, Fiom Cgil, Savt e Uilm. Al centro del confronto, le prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento, condizionate da una congiuntura internazionale che sta mettendo sotto pressione il settore siderurgico europeo.

Testolin e Bertscky

Le preoccupazioni espresse dai sindacati vanno però oltre le difficoltà legate al mercato. A destare allarme è anche il modo in cui è stato comunicato il rallentamento delle attività fino alla fine dell’anno, un passaggio che, secondo le organizzazioni dei lavoratori, non avrebbe garantito la necessaria chiarezza su una fase tanto delicata. Quando a rallentare è un impianto industriale di questa importanza, infatti, il problema non riguarda soltanto i volumi produttivi: a pesare sono soprattutto le conseguenze sulle prospettive professionali, sulla programmazione del lavoro e sulla fiducia di chi ogni giorno contribuisce al funzionamento dello stabilimento.

A rendere ancora più difficile il quadro è la segnalazione di un cambiamento nell’atteggiamento dell’azienda nei rapporti con le rappresentanze sindacali. Le organizzazioni dei lavoratori lamentano difficoltà nel comprendere e seguire le decisioni adottate per gestire la fase di crisi, mentre continuano a mancare informazioni considerate essenziali sul Piano industriale. È proprio l’assenza di indicazioni chiare sulla strategia futura ad alimentare i timori: senza conoscere gli obiettivi produttivi, gli investimenti previsti e le prospettive dello stabilimento, diventa difficile valutare la portata delle attuali difficoltà e capire quali garanzie possano essere offerte ai lavoratori.

Il nodo occupazionale è particolarmente sensibile. I sindacati guardano con crescente apprensione ai contratti in scadenza nel 2026 e nel 2027, perché l’incertezza sulle prospettive industriali rende più difficile comprendere quale sarà il destino delle persone coinvolte. Al momento, le preoccupazioni espresse non equivalgono a una conferma di tagli occupazionali, ma evidenziano una situazione nella quale l’assenza di certezze rischia di trasformarsi in un problema sociale sempre più pesante. Per chi lavora alla Cogne Acciai Speciali, la questione non è soltanto sapere quanto produrrà l’azienda nei prossimi mesi, ma poter contare su una prospettiva credibile per il proprio futuro.

Le ricadute potenziali interessano anche l’economia regionale. La Cogne Acciai Speciali rappresenta una realtà industriale strategica, il cui andamento si riflette sull’occupazione diretta e sull’attività delle imprese che gravitano attorno allo stabilimento. Un eventuale prolungamento delle difficoltà potrebbe quindi incidere sui redditi delle famiglie, sulle commesse dell’indotto e sulla capacità della Valle d’Aosta di mantenere una base manifatturiera solida. In un territorio caratterizzato da un mercato del lavoro relativamente ristretto, la perdita di opportunità industriali avrebbe inoltre conseguenze difficili da assorbire, soprattutto per le professionalità specializzate.

La Regione ha assicurato di seguire con la massima attenzione l’evoluzione della vicenda, ribadendo il valore strategico dello stabilimento per l’economia valdostana e per i livelli occupazionali. «Abbiamo ascoltato con attenzione le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni sindacali», hanno dichiarato Testolin e Bertschy, sottolineando la necessità di «approfondimenti puntuali e un confronto responsabile tra tutti i soggetti coinvolti». I due esponenti regionali hanno confermato che l’Amministrazione continuerà a svolgere il proprio ruolo istituzionale, con l’obiettivo di favorire ogni percorso utile alla tutela del lavoro e del settore industriale valdostano.

La disponibilità della Regione al confronto rappresenta un passaggio importante, ma resta da capire quali strumenti concreti potranno essere messi in campo per ottenere risposte dall’azienda e garantire maggiore trasparenza sulle prospettive dello stabilimento. Il monitoraggio istituzionale, da solo, non può sostituire un quadro industriale chiaro, né può sciogliere i dubbi sulle scelte produttive e sul futuro dei contratti in scadenza. Servono informazioni verificabili, tempi definiti e un dialogo capace di restituire alle rappresentanze dei lavoratori la possibilità di comprendere e valutare le decisioni aziendali.

La vicenda della Cogne Acciai Speciali assume così un significato che supera la singola vertenza. In gioco non c’è soltanto l’andamento di una produzione industriale, ma la capacità della Valle d’Aosta di difendere il proprio patrimonio manifatturiero, preservare occupazione qualificata e impedire che le incertezze del mercato si traducano in una crisi sociale. Per una regione autonoma, tutelare un presidio industriale di questa rilevanza significa anche difendere la propria capacità di generare lavoro e ricchezza senza dipendere esclusivamente da settori più esposti alla stagionalità o alle oscillazioni della domanda. Le prossime settimane saranno decisive per capire se alle preoccupazioni espresse seguiranno risposte concrete. Fino ad allora, l’assenza di certezze sul Piano industriale e sulle prospettive occupazionali continuerà ad alimentare un allarme che la Valle d’Aosta non può permettersi di sottovalutare.