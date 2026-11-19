C'è un modo per mettersi alla prova, scoprire le proprie capacità, acquisire competenze utili per il futuro e, nello stesso tempo, fare qualcosa di concreto per la propria comunità. Si chiama Servizio civile regionale ed è un'opportunità che torna anche per il 2027, con nuovi progetti e posti disponibili in Valle d'Aosta. Il messaggio rivolto ai giovani è chiaro: scegliere di dedicare una parte del proprio tempo agli altri può diventare anche un investimento importante sul proprio futuro.

È ufficialmente aperto il bando «Tutto inizia con una scelta – scegli il servizio civile», promosso dall'Assessorato degli Affari europei, Innovazione, PNRR, Politiche nazionali per la montagna e Politiche giovanili. Le candidature possono essere presentate dal 18 al 29 novembre 2026 e sono rivolte ai giovani di età compresa tra i 20 e i 28 anni.

I numeri dell'iniziativa parlano di 17 progetti presentati dagli enti accreditati al Servizio civile regionale, comprese le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale, per un totale di 26 posti disponibili. Due posti sono riservati a giovani con disabilità.

Ma che cosa significa, concretamente, scegliere il Servizio civile? Significa entrare in contatto con realtà diverse, lavorare accanto a professionisti e operatori, partecipare ad attività rivolte alla collettività e acquisire esperienze che possono rivelarsi preziose anche quando arriverà il momento di entrare nel mondo del lavoro.

I progetti si sviluppano in diversi ambiti, offrendo possibilità di scelta in base agli interessi e alle inclinazioni personali: dai servizi alla persona e alla collettività all'animazione culturale rivolta ai giovani, dall'educazione alla promozione culturale e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale all'attività sportiva. Spazio anche al digitale, all'agricoltura e alla cittadinanza europea.

Un ventaglio di opportunità che permette di avvicinarsi a esperienze differenti: chi è interessato al sociale potrà confrontarsi con attività di supporto alla comunità; chi ama la cultura potrà contribuire alla valorizzazione del patrimonio locale; chi guarda alle nuove tecnologie potrà misurarsi con il settore digitale. E ancora, sport, agricoltura e dimensione europea rappresentano altrettanti ambiti nei quali mettere alla prova capacità, curiosità e spirito di iniziativa.

Non si tratta, dunque, soltanto di un'esperienza di volontariato, ma di un percorso strutturato e riconosciuto, regolato da un contratto sottoscritto con la Struttura regionale programmazione Fondo sociale europeo e politiche giovanili.

Un aspetto particolarmente interessante riguarda il sostegno economico previsto per i partecipanti: è riconosciuto un rimborso forfettario di 800 euro al mese. Il Servizio civile regionale si svolgerà nel corso del 2027, avrà una durata massima di 12 mesi e richiederà un impegno di circa 30 ore settimanali. Un'opportunità che consente di dedicarsi a un'esperienza formativa e di cittadinanza attiva contando anche su un contributo economico mensile. Inoltre, il rimborso percepito non incide sul calcolo dell'ISEE.

Il Servizio civile nasce dall'incontro di tre scelte: quella dell'Amministrazione regionale, che investe risorse umane, finanziarie e tecniche; quella degli enti ospitanti, pubblici e del Terzo settore, che si accreditano e propongono progetti; e quella dei giovani, che decidono di cogliere un'occasione per arricchire il proprio bagaglio culturale e professionale.

Per chi sta cercando un'esperienza diversa, per chi desidera capire meglio le proprie attitudini o per chi vuole rendersi utile senza rinunciare a costruire competenze spendibili nel mondo del lavoro, il bando rappresenta un'occasione da valutare attentamente.

Attenzione, però, alle scadenze: per partecipare è necessario compilare e inviare l'apposito modulo online entro le ore 23.59 di domenica 29 novembre 2026.

La domanda è disponibile attraverso il modulo ufficiale di iscrizione al Servizio civile regionale oppure consultando il canale tematico della Regione QuiJeunes VDA, dove sono reperibili anche ulteriori informazioni sui progetti e sulle modalità di partecipazione.

Per gli aspiranti volontari che avessero bisogno di assistenza nella compilazione della domanda online, il personale della struttura regionale competente è a disposizione ai numeri 0165 272938 e 0165 272957.

Ventisei posti, diciassette progetti e un'esperienza che può durare fino a un anno: per i giovani valdostani è il momento di scegliere. Perché il futuro professionale si costruisce anche attraverso le esperienze che si decide di vivere oggi.