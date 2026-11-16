Aosta, il commercio perde pezzi: Confcommercio consegna le chiavi delle saracinesche chiuse

Una grande chiave per riaprire le porte del commercio e, soprattutto, per impedire che altre attività siano costrette ad abbassare definitivamente le saracinesche. È il gesto simbolico scelto da Confcommercio Valle d'Aosta che, nell'ambito della mobilitazione nazionale «Viviamo le città – La Giornata delle Chiavi», ha consegnato questa mattina all'assessora al Commercio del Comune di Aosta, Simonetta Salerno, una chiave che rappresenta il futuro delle attività economiche cittadine.

Un futuro che, tuttavia, presenta più ombre che luci. La desertificazione commerciale è ormai una realtà visibile anche nel capoluogo regionale, dove le chiusure dei negozi e delle attività di vicinato impoveriscono progressivamente il tessuto urbano, con conseguenze che vanno ben oltre la dimensione economica.

A rendere particolarmente concreto il messaggio dell'iniziativa è stata la presenza di Gennaro Corvino, titolare della storica Pizzeria Bella Napoli, che ha recentemente chiuso i battenti. Una storia che rappresenta quella di tanti imprenditori che, dopo anni di attività, si trovano costretti a rinunciare alla propria impresa.

«Oggi non abbiamo consegnato le chiavi di una resa, ma quelle della volontà e dell'impegno per la ripartenza», ha sottolineato Ermanno Bonomi, presidente di Confcommercio Aosta. «Ogni vetrina che si spegne nel centro storico di Aosta, come nei nostri comuni più piccoli, significa meno occupazione, meno servizi, meno sicurezza e meno socialità».

Per Bonomi, il rilancio non può essere lasciato sulle sole spalle degli imprenditori. «Servono scelte condivise con le istituzioni, da assumere insieme e in tempi rapidi». L'obiettivo è difendere il commercio di prossimità, considerato un elemento fondamentale dell'identità cittadina, della vivibilità e anche dell'attrattività turistica.

L'assessora Simonetta Salerno ha raccolto il messaggio, assicurando la disponibilità dell'Amministrazione comunale al confronto. «Il commercio di prossimità non è solo economia, è il tessuto sociale che tiene uniti i nostri quartieri e il centro storico», ha dichiarato. Il Comune, ha aggiunto, è aperto al dialogo con Confcommercio e con gli esercenti per ascoltare le loro richieste e individuare possibili soluzioni.

Ma al di là del valore simbolico della consegna della chiave, la questione centrale resta quella delle risposte concrete. Confcommercio chiede infatti l'istituzione di un Fondo nazionale, alimentato da risorse ministeriali, destinato a finanziare i Piani d'azione territoriale (PAT), da concordare con le amministrazioni comunali.

Tra le priorità indicate figurano il recupero delle aree commercialmente più fragili, la riapertura dei locali sfitti, il sostegno alla nascita di nuove attività, il miglioramento degli spazi pubblici e una maggiore accessibilità.

La sfida riguarda Aosta, ma anche i centri più piccoli della Valle. Perché ogni negozio che chiude non lascia soltanto una vetrina vuota: sottrae un servizio alla comunità, riduce le occasioni di incontro e contribuisce a cambiare il volto dei paesi e delle città.

La chiave consegnata a Simonetta Salerno, dunque, è soprattutto un invito alla politica e alle istituzioni: trasformare le dichiarazioni di intenti in interventi capaci di invertire una tendenza che rischia di impoverire definitivamente il commercio valdostano.