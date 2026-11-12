Sostegno agli affitti, contributi fino a 3.360 euro: domande dall’11 gennaio

Un aiuto più consistente per le famiglie economicamente più fragili e più tempo per presentare la domanda. Sono queste le principali novità del nuovo bando regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 10 novembre 2026. La misura, relativa all’anno 2026, mette a disposizione complessivamente 5,3 milioni di euro e introduce un aumento del contributo massimo destinato ai nuclei familiari con redditi più bassi.

«Con il nuovo bando a sostegno della locazione aumentiamo i contributi a favore delle famiglie più fragili, con ISEE fino a 7.500 euro, e confermiamo lo stanziamento annuale di 5,3 milioni di euro a favore di questa importante misura», sottolinea l’assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali Carlo Marzi (nella foto)

La novità più significativa riguarda proprio l’importo dell’aiuto economico. Per i nuclei familiari appartenenti alla Fascia A, con un ISEE fino a 7.500 euro, il contributo massimo passa infatti da 3.000 a 3.360 euro. Resta confermata la possibilità di accedere alla misura per i nuclei familiari con un ISEE fino a 12.500 euro.

Cambia anche il calendario per la presentazione delle richieste. Rispetto al precedente bando, che prevedeva la scadenza alla fine di febbraio, i cittadini avranno a disposizione un mese in più: le domande potranno essere trasmesse fino al 31 marzo 2027.

La procedura sarà aperta dalle ore 9 dell’11 gennaio 2027 alle ore 16.59.59 del 31 marzo 2027. La presentazione avverrà esclusivamente online, attraverso la piattaforma SISLO, raggiungibile dal sito della Regione Valle d’Aosta. Per accedere sarà necessario utilizzare una delle credenziali di identità digitale previste: SPID, CIE o CNS.

Il richiedente, oppure una persona formalmente delegata, dovrà inserire sulla piattaforma tutta la documentazione richiesta, a partire dal contratto di locazione e dalla relativa registrazione. Sarà inoltre necessario dimostrare i pagamenti dei canoni di affitto relativi al 2026, oppure presentare una dichiarazione del locatore.

Attenzione, però, alla completezza della pratica: la domanda dovrà essere corredata di tutti i documenti entro la scadenza del 31 marzo 2027. In caso contrario, sarà dichiarata inammissibile.

Un altro aspetto sul quale l’Assessorato richiama l’attenzione riguarda la situazione economica del richiedente. Per partecipare al bando è infatti necessario essere già in possesso dell’ISEE 2026 e della dichiarazione dei redditi, laddove presentata. Questi documenti non dovranno essere caricati sulla piattaforma SISLO, ma dovranno essere disponibili al momento della presentazione della domanda. Da qui l’invito ai cittadini interessati a muoversi per tempo, rivolgendosi ai CAF territoriali per ottenere l'attestazione ISEE.

Resta inoltre confermato il criterio di formazione della graduatoria sulla base del valore ISEE, in ordine crescente, dal più basso al più alto. L'assegnazione dei contributi non dipenderà quindi dall'ordine cronologico di presentazione delle domande, ma dalla condizione economica dei nuclei familiari e dai limiti delle risorse disponibili a bilancio.

Per rendere più semplice l'accesso alla misura, la Regione ha previsto anche il coinvolgimento dei Patronati convenzionati, che potranno assistere gratuitamente i cittadini nella compilazione e nel caricamento delle domande. Un servizio particolarmente importante per chi non dispone di strumenti informatici o ha difficoltà nell'utilizzo delle procedure digitali.

I Patronati che hanno aderito alla convenzione con l'Amministrazione regionale sono INCA CGIL, INAS CISL, SAVT, EPACA-Coldiretti, ITAL UIL, 50 & Più ENASCO e ACLI Service Valle d'Aosta. I costi dell'assistenza saranno sostenuti dall'Amministrazione regionale.

«Abbiamo inoltre previsto di agevolare ulteriormente gli utenti nella presentazione delle domande, sia concedendo loro un ulteriore mese di tempo, sia offrendo l'assistenza dei Patronati convenzionati che ringraziamo per essersi resi disponibili», aggiunge Carlo Marzi. L'assessore ricorda infine che l'Ufficio Sostegno abitativo continuerà a fornire tutte le informazioni necessarie e che sarà possibile rivolgersi anche al numero verde dedicato per ricevere supporto in caso di difficoltà nel caricamento della domanda.

Il nuovo bando, previsto dall'articolo 11 della legge 431/1998 e dall'articolo 12 della legge regionale 3/2013, conferma così uno degli strumenti regionali di sostegno alle famiglie che devono affrontare il costo dell'affitto, rafforzando in particolare l'intervento a favore delle fasce economicamente più deboli.