Scuola valdostana, sindacati in mobilitazione: «Più risorse e organici adeguati, no ai tagli»

La difesa della scuola pubblica passa anche dalla Valle d’Aosta, dove le organizzazioni sindacali si preparano ad avviare una nuova fase di mobilitazione per chiedere maggiori risorse, organici adeguati e risposte concrete alle difficoltà che attraversano il sistema dell’istruzione e della formazione professionale. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 9 novembre, con un ciclo di assemblee sindacali che proseguirà fino a mercoledì 18 novembre 2026, coinvolgendo le istituzioni scolastiche valdostane.

A promuovere l'iniziativa sono CISL Scuola, SAVT École e SNALS-Confsal, che intendono portare all'attenzione del personale scolastico sia le questioni regionali sia quelle legate alla mobilitazione nazionale contro i tagli previsti dalla Legge di Bilancio dello Stato.

Al centro degli incontri ci saranno il dimensionamento scolastico, l'assicurazione sanitaria integrativa per il personale della scuola, il contratto collettivo nazionale di lavoro, con particolare riferimento alla parte economica e agli aumenti previsti da gennaio 2027, oltre alla contrattazione relativa agli aspetti normativi del contratto.

La posizione delle organizzazioni sindacali parte da una distinzione importante: gli organici della scuola valdostana, in quanto tali, non sono interessati dai tagli previsti a livello nazionale. Questo, tuttavia, non significa che il mondo scolastico regionale intenda restare fuori dalla mobilitazione. Al contrario, i sindacati dichiarano piena solidarietà agli insegnanti, a tutto il personale scolastico, agli alunni e alle famiglie, rivendicando la centralità dell'istruzione e della formazione su tutto il territorio nazionale.

«Ridurre il personale scolastico senza prevedere investimenti adeguati nell'istruzione è una scelta inaccettabile», sottolineano le organizzazioni firmatarie, ricordando come alle scuole vengano affidate responsabilità sempre più complesse. Da qui la richiesta di ritirare i tagli previsti dalla Legge di Bilancio 2027 e di destinare al sistema scolastico le risorse necessarie per rispondere ai bisogni degli studenti, delle famiglie e di chi quotidianamente lavora nelle istituzioni formative.

La questione non è soltanto economica, ma investe direttamente la qualità del servizio pubblico e la capacità della scuola di svolgere il proprio ruolo sociale. Il disagio giovanile, le fragilità personali e le povertà educative richiedono infatti ascolto, presenza e continuità degli interventi. Indebolire la scuola, secondo i sindacati, significa lasciare maggiormente soli gli studenti, le famiglie e il personale.

Un altro elemento centrale riguarda il calo demografico. Per CISL Scuola, SAVT École e SNALS, la diminuzione della popolazione scolastica non può diventare un pretesto per ridurre gli organici. Dovrebbe invece rappresentare un'opportunità per migliorare la qualità dell'insegnamento, diminuire il numero degli alunni per classe e rafforzare gli interventi educativi. Il confronto e il dialogo, sostengono le organizzazioni, devono tradursi in risposte concrete e in una responsabilità condivisa. Qualora i tagli non venissero cancellati, la mobilitazione proseguirà con fermezza a difesa della scuola pubblica.

In Valle d'Aosta, peraltro, il tema degli organici presenta caratteristiche specifiche che richiedono un'attenzione particolare. Il decremento demografico non elimina infatti le difficoltà legate all'aumento delle pluriclassi, all'acuirsi delle situazioni di complessità nelle istituzioni scolastiche e al crescente carico burocratico che grava sul personale.

Per questo le dotazioni di personale, secondo i sindacati, devono essere definite sulla base delle esigenze effettive delle scuole e non soltanto prendendo come riferimento l'andamento numerico degli alunni. Una questione che assume ulteriore rilevanza anche in vista del futuro dimensionamento scolastico.

Rimane inoltre aperto il capitolo dell'assistenza sanitaria integrativa per i docenti, la cui attivazione viene auspicata nel più breve tempo possibile. Si tratta di un tema che riguarda direttamente le condizioni di lavoro e il riconoscimento delle esigenze del personale scolastico.

Proprio per affrontare le criticità relative agli organici, CISL Scuola, SAVT École e SNALS hanno chiesto un incontro all'assessore regionale all'Istruzione. L'obiettivo è avviare un confronto che parta dalle necessità reali delle istituzioni scolastiche valdostane, dalle dotazioni di personale indispensabili per garantire il funzionamento delle scuole e dalle prospettive legate al futuro dimensionamento.

La richiesta di confronto con la Regione si inserisce in una mobilitazione più ampia, che unisce le rivendicazioni territoriali alla battaglia nazionale per ottenere maggiori investimenti nell'istruzione e cancellare i tagli. Per i sindacati è fondamentale far sentire la voce della scuola prima della scadenza del termine previsto per la presentazione degli emendamenti alla Legge di Bilancio.

Un passaggio importante sarà quello di mercoledì 11 novembre 2026, quando a Roma si terrà un sit-in in Piazza Vidoni, nell'ambito della mobilitazione promossa da CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e ANIEF. L'iniziativa sarà seguita dalle assemblee unitarie previste per lunedì 16 novembre su tutto il territorio nazionale.

Anche in Valle d'Aosta, dunque, l'invito rivolto al personale scolastico è quello di partecipare alle assemblee e sostenere il percorso di mobilitazione. A firmare il comunicato sono Alessia Démé, per CISL Scuola, Luigi Bolici, per SAVT École, e Alessandro Celi, per SNALS-Confsal.

Il calendario degli incontri valdostani, rivolti al personale della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevede cinque appuntamenti distribuiti sul territorio regionale.

Calendario delle assemblee sindacali

Data Orario Istituzioni scolastiche interessate Sede Lunedì 9 novembre 2026 11.30-13.30 San Francesco, Saint-Roch, L. Einaudi, E. Lexert, E. Martinet Sala congressi BCC, Aosta (Arco d'Augusto) Martedì 10 novembre 2026 11.30-13.30 Abbé Prosper Duc, Abbé Trèves Sala «Chasseur» (ex Hotel Londres), Châtillon Giovedì 12 novembre 2026 11.30-13.30 L. Barone, I.S.I.L.T. e P. Aula presso I.S. «Luigi Barone», Verrès Martedì 17 novembre 2026 11.30-13.30 Maria Ida Viglino e Valdigne Mont-Blanc Auditorium scuola secondaria, Villeneuve Mercoledì 18 novembre 2026 11.30-13.00 LICAM, Liceo E. Bérard, Liceo R.M. Adelaide, I. Manzetti e ITPR Gex Sala congressi BCC, Aosta

Per le assemblee sono indicati i seguenti argomenti: contratto collettivo nazionale di lavoro, parte economica e normativa; assicurazione sanitaria integrativa; dimensionamento scolastico; riforma degli istituti tecnici e dei licei.

La mobilitazione mette così insieme due livelli di rivendicazione: da una parte la difesa nazionale della scuola pubblica contro la riduzione delle risorse, dall'altra la necessità di affrontare le specificità valdostane, dove il calo demografico convive con nuove complessità organizzative, pluriclassi e carichi di lavoro crescenti. Il confronto richiesto alla Regione sarà quindi un banco di prova importante per verificare se le esigenze delle scuole del territorio troveranno risposte concrete nelle scelte politiche e nella programmazione futura.