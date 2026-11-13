Primo passo verso la tutela del Fleyé: la Valle d’Aosta prepara una legge per difendere il proprio patrimonio identitario

La tutela delle tradizioni non passa soltanto attraverso la conservazione dei monumenti, dei castelli o degli edifici storici. Esiste un patrimonio altrettanto prezioso, ma spesso meno visibile, fatto di strumenti musicali, danze, costumi, usanze e saperi tramandati nel tempo. È il patrimonio culturale immateriale, una parte importante dell'identità di una comunità. E proprio su questo terreno potrebbe aprirsi una nuova fase per la Valle d'Aosta, con particolare riferimento al Fleyé (nella fotto sotto), uno degli elementi più caratteristici del folklore regionale.

La notizia è arrivata dal Consiglio Valle, dove l'assessore alla Cultura e alle Politiche identitarie Erik Lavevaz, rispondendo a un'interpellanza del capogruppo della Lega Andrea Manfrin, ha annunciato l'intenzione del Governo regionale di procedere verso una legge quadro in materia di cultura, all'interno di una revisione complessiva della normativa esistente.

Tra gli obiettivi indicati c'è anche quello di avviare un censimento ufficiale degli strumenti musicali, delle danze e dei costumi tradizionali dei gruppi folkloristici valdostani. Il lavoro dovrebbe essere accompagnato da una documentazione capace di attestare le rispettive origini, con l'obiettivo di arrivare alla costituzione di un registro del patrimonio folkloristico immateriale della Regione.

Un passaggio significativo, soprattutto per chi da tempo richiama l'attenzione sulla necessità di proteggere le espressioni culturali proprie della Valle d'Aosta da possibili fenomeni di appropriazione o da rivendicazioni provenienti da altri territori.

Al centro della questione c'è il Fleyé, ma che cos'è esattamente questo particolare strumento?

Per comprenderne il significato bisogna partire da un attrezzo agricolo tradizionale, conosciuto in Valle d'Aosta con il nome di féau, utilizzato nel lavoro dei campi. Il Fleyé, nella sua versione folkloristica e musicale, nasce però da una trasformazione ben precisa, tutta valdostana.

Come ricordato dall'assessore Lavevaz in Consiglio regionale, la sua trasformazione in strumento sonoro e scenico risale al 1959 ed è attribuita a Venance Bernin, fondatore del gruppo folkloristico La Clicca, che insieme a Vittorio Bovi decise di trasformare quell'attrezzo agricolo in uno strumento ritmico destinato ad accompagnare la musica e le esibizioni folkloristiche.

L'attrezzo venne modificato, decorato e arricchito con casse di risonanza, nastri, sonagli e un bastoncino utilizzato per la percussione. Non si trattava più, quindi, soltanto di un oggetto legato alla tradizione contadina, ma di uno strumento con una precisa funzione musicale e scenica, entrato a far parte delle manifestazioni folkloristiche valdostane.

È proprio questa distinzione a essere fondamentale nella discussione sulla sua tutela: da una parte esiste un attrezzo agricolo tradizionale, dall'altra una sua specifica elaborazione artistica e folkloristica, nata in Valle d'Aosta e legata alla storia di chi l'ha ideata e portata nelle manifestazioni popolari.

L'annuncio della possibile legge quadro è stato accolto con particolare soddisfazione anche da chi, negli ultimi tempi, ha sostenuto pubblicamente la necessità di riconoscere e proteggere il Fleyé.

A testimoniarlo è una lettera inviata da un lettore, che ha voluto esprimere gratitudine per l'attenzione dedicata alla vicenda e per il sostegno offerto attraverso l'informazione.

«Ci teniamo a ringraziarti per aver sostenuto, con determinazione e lungimiranza, la nostra lotta verso la tutela del Fleyé», scrive il lettore. «Quest'oggi, a nostra insaputa, abbiamo ricevuto una bellissima notizia: abbiamo appreso della volontà del Consiglio regionale di procedere alla redazione di una legge quadro per tutelare il patrimonio immateriale, in particolare il Fleyé».

Nella lettera emerge tutta la soddisfazione per quello che viene considerato un primo risultato, piccolo sul piano istituzionale ma importante per chi porta avanti questa battaglia da tempo.

«Un primo piccolo, ma per noi grande, passo che ci fa ben sperare. Ora bisognerà continuare a spingere e a mantenere viva la fiamma», aggiunge il lettore, riconoscendo anche il contributo della carta stampata e dell'informazione digitale nel portare la questione all'attenzione della politica.

Un riconoscimento che sottolinea quanto il ruolo dell'informazione possa essere importante quando si tratta di dare voce a istanze che rischiano altrimenti di rimanere circoscritte a una cerchia ristretta di appassionati e protagonisti delle tradizioni popolari.

Anche Andrea Manfrin, nella sua replica in Consiglio Valle, ha espresso soddisfazione per la volontà di procedere verso una tutela del patrimonio identitario valdostano, ribadendo però un punto essenziale: il Fleyé, nella sua specifica elaborazione folkloristica, deve essere riconducibile esclusivamente alla Valle d'Aosta.

Naturalmente, l'annuncio di una legge quadro non equivale ancora a un riconoscimento definitivo. Saranno i contenuti della futura normativa, il censimento e la documentazione storica a dover dare concretezza agli impegni annunciati. Ma la direzione indicata rappresenta un segnale importante.

Perché difendere il Fleyé significa andare oltre la tutela di un singolo strumento musicale. Significa riconoscere il valore di una storia, di una creatività e di una tradizione che appartengono alla comunità valdostana. E significa soprattutto affermare che l'identità di un territorio non è un elemento folkloristico da esibire occasionalmente, ma un patrimonio da conoscere, documentare e trasmettere alle nuove generazioni.

La strada è ancora da percorrere, ma un primo risultato è arrivato. Adesso la promessa dovrà trasformarsi in atti concreti.