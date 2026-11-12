IL GOVERNO METTE LE MANI SUGLI ASSEGNI PENSIONISTICI: FINO A 1.350 EURO IN MENO ALL'ANNO. LA STRETTA CHE COLPISCE MILIONI DI PENSIONATI

Non è una trattenuta ordinaria, non è un semplice ritocco fiscale e soprattutto non è una questione che riguarda soltanto le pensioni più alte. La nuova stretta previdenziale contenuta nella manovra economica del Governo Meloni interviene su uno dei meccanismi fondamentali di tutela dei pensionati: la rivalutazione degli assegni in rapporto all'inflazione.

In sostanza, milioni di pensionati rischiano di ricevere aumenti inferiori a quelli che sarebbero loro spettati applicando il sistema ordinario. Una differenza che, tradotta in cifre, può arrivare a superare i mille euro all'anno per gli assegni più consistenti.

Il provvedimento è inserito nel disegno di legge di Bilancio 2027, presentato dal Governo e attualmente sottoposto all'esame parlamentare. La misura, dunque, dovrà essere verificata alla luce del testo definitivo che sarà approvato dal Parlamento.

LA SOGLIA: 2.447 EURO LORDI AL MESE

Il punto di partenza è il trattamento minimo INPS, utilizzato come parametro per stabilire le fasce di rivalutazione.

Per il 2027 la soglia delle quattro volte il minimo è indicata in circa 2.447 euro lordi mensili.

Sotto questa cifra la rivalutazione rimane riconosciuta al 100%. Sopra tale limite, invece, entra in funzione un meccanismo progressivamente meno favorevole.

Secondo le percentuali indicate per la nuova disciplina, il riconoscimento dell'indicizzazione diminuisce con l'aumentare dell'importo della pensione:

Fino a quattro volte il minimo: 100% della rivalutazione.

Tra quattro e cinque volte il minimo: 85%.

Tra cinque e sei volte il minimo: 53%.

Tra sei e otto volte il minimo: 47%.

Tra otto e dieci volte il minimo: 37%.

Oltre dieci volte il minimo: 32%.

Il risultato è che una parte sempre più consistente dell'aumento legato all'inflazione non viene riconosciuta.

È importante precisare che queste percentuali riguardano la rivalutazione, non una trattenuta applicata direttamente all'intero importo della pensione.

QUANTO SI PERDE CONCRETAMENTE?

Per comprendere la portata della misura bisogna guardare agli esempi economici elaborati sulla base di un'inflazione ipotizzata al 2,8%.

Ecco alcuni importi che consentono di capire quanto potrebbe costare la nuova disciplina rispetto al sistema di rivalutazione ordinario.

Pensione lorda mensile Minore rivalutazione mensile Perdita annua lorda 3.000 € 11 € 144 € 3.500 € 41 € 536 € 4.000 € 51 € circa 664 € 5.500 € 78 € circa 1.017 € 7.000 € 104 € circa Oltre 1.350 €

Si tratta di differenze rispetto agli aumenti che sarebbero spettati con il precedente sistema, non di importi sottratti direttamente ogni mese dalla pensione già maturata.

La differenza può sembrare contenuta per gli assegni appena superiori alla soglia, ma cresce sensibilmente con l'aumentare dell'importo.

E soprattutto non bisogna dimenticare che la pensione viene normalmente pagata per tredici mensilità.

OLTRE 3,5 MILIONI DI PENSIONATI COINVOLTI

Secondo le valutazioni riportate durante le audizioni parlamentari, la misura interesserà poco più di 3,5 milioni di pensionati.

L'ISTAT ha quantificato in circa 510 euro lordi annui la minore rivalutazione media nel 2027 per i pensionati interessati, rispetto al mantenimento del sistema precedente.

Il dato è particolarmente significativo perché dimostra che non siamo davanti a un intervento circoscritto a una ristretta fascia di pensioni particolarmente elevate.

La platea comprende persone che hanno lavorato per decenni, versato contributi e costruito il proprio trattamento previdenziale attraverso una lunga carriera lavorativa.

IL RISPARMIO PER LO STATO: 14,24 MILIARDI IN DIECI ANNI

La relazione tecnica alla manovra contiene un altro numero che merita attenzione.

La riduzione della rivalutazione dovrebbe produrre:

1,476 miliardi di euro di minore spesa pensionistica lorda nel 2027;

circa 885 milioni di euro di risparmio al netto degli effetti fiscali;

14,24 miliardi di euro di minore spesa pensionistica lorda nell'arco di dieci anni, fino al 2036.

Non si tratta quindi soltanto di un risparmio limitato a un esercizio finanziario.

La questione è ancora più delicata perché la minore rivalutazione del 2027 modifica la base sulla quale verranno calcolati gli aumenti degli anni successivi.

In altre parole, il pensionato non recupera automaticamente negli anni seguenti quanto non ha ricevuto nel 2027.

È questo l'aspetto più preoccupante della misura: una riduzione inizialmente concentrata in un solo anno può produrre conseguenze economiche anche nel lungo periodo.

IL PROBLEMA NON RIGUARDA SOLTANTO LA RIVALUTAZIONE

C'è poi un altro elemento che non può essere ignorato: la pressione fiscale.

Gli aumenti nominali delle pensioni possono infatti determinare un maggiore prelievo IRPEF, mentre l'inflazione continua a incidere sui prezzi dei generi alimentari, dell'energia, degli affitti e delle spese sanitarie.

Il risultato è una doppia difficoltà per le famiglie: da una parte la rivalutazione parziale, dall'altra il peso della fiscalità e dell'aumento del costo della vita.

Anche chi percepisce una pensione inferiore alla soglia delle quattro volte il minimo, pur beneficiando della rivalutazione piena, non è automaticamente al riparo dalla perdita di potere d'acquisto.

IL CONTO DELLE PRECEDENTI MANOVRE

La nuova misura si inserisce in un quadro che comprende anche le precedenti restrizioni alla rivalutazione delle pensioni.

Secondo un dossier dello SPI-CGIL ripreso dall'ANSA, considerando gli interventi degli anni precedenti e quelli previsti per il 2027, la perdita complessiva di rivalutazione potrebbe superare i 100 miliardi di euro nel periodo 2023-2036.

Lo stesso dossier quantifica le perdite cumulate fino al 2027 in questo modo:

Pensione lorda mensile Perdita lorda 2023-2027 Perdita netta stimata 2.200 € 2.897 € 1.818 € 2.700 € 7.802 € 4.891 € 3.200 € 12.734 € 7.990 € 4.300 € 18.439 € 10.510 €

Queste cifre sono stime elaborate dal sindacato e non rappresentano una trattenuta uniforme applicata a ogni pensionato. Sono il risultato della mancata rivalutazione cumulata rispetto a uno scenario di riferimento.

UNA QUESTIONE POLITICA E SOCIALE

Il Governo sostiene la necessità di mantenere sotto controllo la spesa pubblica e di concentrare le risorse disponibili sulle fasce economicamente più deboli.

Ma la domanda politica rimane: perché il riequilibrio dei conti pubblici deve passare ancora una volta attraverso una riduzione della tutela del potere d'acquisto dei pensionati?

Non si può dimenticare che la pensione non è un regalo dello Stato. È il risultato di una vita di lavoro, di contributi versati e di diritti maturati.

La rivalutazione non costituisce un privilegio: serve a impedire che l'inflazione riduca progressivamente il valore reale di quanto una persona ha maturato lavorando.

Il problema, dunque, non è soltanto quanto un pensionato perderà nel 2027. È quanto continuerà a perdere negli anni successivi a causa di una base di calcolo più bassa.

Per Velina Rossa, questa vicenda merita un'attenzione particolare anche sul piano territoriale. In una regione come la Valle d'Aosta, dove il costo della vita e alcune spese essenziali incidono pesantemente sui bilanci familiari, la difesa del potere d'acquisto dei pensionati dovrebbe essere una priorità politica.

Non basta parlare di sostegno alle famiglie e di tutela dei redditi quando, contemporaneamente, si riduce la protezione dall'inflazione di milioni di cittadini.

La questione pensionistica non è uno scontro generazionale. È una questione di giustizia sociale, di rispetto del lavoro e di dignità delle persone.

E soprattutto è una questione che riguarda il futuro: perché oggi si riduce la rivalutazione delle pensioni di chi ha già lavorato, ma domani il problema potrebbe riguardare anche chi sta ancora costruendo il proprio diritto a una pensione dignitosa.

Le pensioni non sono un bancomat al quale lo Stato può attingere ogni volta che i conti pubblici hanno bisogno di risorse.