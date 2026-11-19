Un corso gratuito, una qualifica professionale riconosciuta, la possibilità di entrare in azienda per fare esperienza e persino un'indennità durante la formazione. Per i giovani valdostani alla ricerca di una strada concreta verso il mondo del lavoro arriva un'opportunità da non lasciarsi sfuggire. Ad Aosta sono disponibili 10 posti per diventare Tecnico di Amministrazione e Contabilità, attraverso un percorso formativo pensato per chi vuole acquisire competenze richieste da imprese, uffici amministrativi e studi professionali.

L'iniziativa porta la firma del Consorzio per le Tecnologie e l'Innovazione (CTI), che ha aperto le iscrizioni al corso «Tecnico di Amministrazione e Contabilità EQF IV 2026», finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) nell'ambito della programmazione 2021-2027 della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Un progetto che punta a trasformare la formazione in una concreta occasione di inserimento professionale, offrendo ai partecipanti strumenti pratici per affrontare le esigenze del mercato del lavoro.

La proposta si rivolge ai giovani che non hanno ancora compiuto 35 anni alla data di avvio del corso. Non è necessario essere disoccupati: possono candidarsi anche persone già occupate, purché in possesso dei requisiti di istruzione, qualificazione o esperienza professionale indicati nell'Avviso.

Il percorso prevede complessivamente 600 ore, un investimento importante in formazione e competenze. Di queste, 420 ore saranno dedicate alla preparazione teorica e pratica, mentre le restanti 180 ore si svolgeranno direttamente in azienda, attraverso uno stage presso imprese e studi professionali del territorio.

Ed è proprio questa esperienza sul campo a rappresentare uno degli aspetti più interessanti dell'iniziativa. Perché imparare la contabilità sui libri è importante, ma confrontarsi con le scadenze, i documenti, i clienti, i fornitori e le procedure di un vero ufficio amministrativo può fare la differenza quando arriva il momento di cercare un'occupazione.

«Non soltanto teoria, ma competenze da mettere subito alla prova nel mondo del lavoro»: è questa la prospettiva che rende particolarmente interessante il percorso per chi desidera costruire una professionalità spendibile e qualificata.

Durante le lezioni i partecipanti impareranno a gestire la contabilità generale, seguire i rapporti amministrativi con clienti e fornitori, affrontare gli adempimenti fiscali e previdenziali, collaborare alla predisposizione del bilancio d'esercizio e utilizzare i principali software gestionali. Spazio anche alle competenze digitali e agli strumenti informatici d'ufficio, ormai indispensabili in qualsiasi realtà amministrativa.

L'obiettivo è formare figure professionali capaci di inserirsi negli uffici delle aziende e negli studi professionali, contribuendo alla gestione delle attività contabili e amministrative con preparazione e autonomia operativa.

C'è poi un incentivo economico che rende ancora più interessante la proposta. Ai partecipanti è riconosciuta un'indennità di frequenza pari a 3,36 euro netti per ogni ora effettivamente frequentata, secondo le condizioni previste dal progetto. Per beneficiarne è richiesto, tra gli altri requisiti, il raggiungimento della soglia minima dell'80% di frequenza.

Al termine delle 600 ore, superato l'esame finale, sarà possibile ottenere la Qualifica professionale di Tecnico di Amministrazione e Contabilità – Livello EQF IV, prevista dal Repertorio regionale delle professioni della Valle d'Aosta. Un titolo che certifica le competenze acquisite e può rappresentare un importante biglietto da visita per affrontare nuovi percorsi lavorativi.

Il progetto è stato approvato con provvedimento regionale n. 1085 del 6 novembre 2026 e si inserisce nelle politiche di formazione e qualificazione professionale sostenute attraverso le risorse europee e regionali.

Attenzione, però, alle scadenze: le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 di giovedì 3 dicembre 2026. Le attività formative si svolgeranno ad Aosta, nella sede del Consorzio CTI, in Regione Borgnalle 10/L.

Per conoscere i requisiti di accesso, ricevere chiarimenti sulle modalità di iscrizione e informarsi sull'eventuale procedura di selezione è possibile contattare direttamente la segreteria del Consorzio.

Informazioni e iscrizioni

Consorzio per le Tecnologie e l'Innovazione – CTI

Indirizzo: Regione Borgnalle 10/L, 11100 Aosta

Telefono: 0165 361640

E-mail: **segreteria.cti@gmail.com**

Sito internet: www.ctiaosta.it

Per chi ha meno di 35 anni e vuole investire sul proprio futuro, i posti sono soltanto 10 e la scadenza è ormai vicina. Sei mesi di formazione, un'esperienza concreta in azienda e una qualifica professionale possono diventare il primo passo verso una nuova opportunità occupazionale. A volte, per entrare nel mondo del lavoro, la differenza sta proprio nel saper cogliere l'occasione giusta al momento giusto.

Il progetto è finanziato dal Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 della Regione Autonoma Valle d'Aosta.