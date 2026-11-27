La richesse produite par les eaux valdôtaines doit revenir à celles et ceux qui vivent sur le territoire. C’est le principe qui est au cœur de la loi régionale approuvée par le Conseil de la Vallée, destinée à réduire le coût des factures d’électricité et à redistribuer directement aux familles une partie de la valeur générée par les ressources énergétiques locales. Au-delà de l’aide économique, cette initiative remet au premier plan l’une des prérogatives fondamentales de l’Autonomie spéciale : la capacité de gérer et de valoriser les richesses naturelles de la Vallée d’Aoste au bénéfice de sa communauté.

La proposition de loi régionale n° 28/XVII, intitulée Intervento agevolativo a sostegno della transizione energetica e per vivere la montagna, a été portée par l’Union Valdôtaine, le Centre Autonomiste et Forza Italia, avec le soutien de la majorité régionale. Le dispositif concerne plus de 56 000 familles et prévoit, pour les années 2026 et 2027, des aides pouvant atteindre 450 euros par an, selon les caractéristiques du contrat de fourniture électrique.

Pour l’Union Valdôtaine, cette mesure traduit concrètement une vision autonomiste fondée sur le lien entre ressources, territoire et communauté. « L’eau représente l’une des grandes richesses naturelles de la Vallée d’Aoste. Sa maîtrise et sa valorisation font partie intégrante de l’histoire de notre Autonomie. Grâce à la réduction de la facture d’électricité, une partie de la richesse produite par nos eaux revient directement aux familles qui vivent et font vivre notre territoire », souligne le mouvement autonomiste.

Ma il provvedimento non si limita al sostegno economico alle famiglie. L'obiettivo è inserire questa misura in una strategia energetica e industriale di più ampio respiro, capace di fare della Valle d'Aosta un punto di riferimento a livello europeo. La strategia regionale Fossil Fuel Free 2040, il Piano di sviluppo industriale e il Piano energetico e ambientale regionale al 2030 indicano le direttrici di questo percorso: creazione di un polo energetico, rafforzamento delle imprese, sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione delle comunità energetiche.

Sul piano pratico, il contributo sarà riconosciuto ai residenti titolari di un contratto di fornitura elettrica relativo all'abitazione principale, senza limiti legati al reddito. Il risparmio potrà arrivare a 150 euro per le forniture ordinarie e a 250 euro per quelle con energia certificata al 100% da fonti rinnovabili o appartenenti ai regimi di fornitura di ultima istanza previsti dalla legge. In queste ultime due categorie, con una potenza impegnata pari o superiore a 6 kW, il beneficio potrà raggiungere i 450 euro. La riduzione sarà applicata direttamente in bolletta dai fornitori convenzionati; negli altri casi il contributo sarà erogato attraverso Finaosta.

Forza Italia Valle d'Aosta rivendica il risultato e il percorso politico che ha portato all'approvazione della legge, ricordando che l'iniziativa era stata avviata già nel 2022, anche attraverso una proposta di legge di iniziativa popolare. «È con grande soddisfazione che accogliamo l'approvazione della legge regionale destinata ad abbattere il costo dell'energia elettrica in bolletta per oltre 56 mila famiglie valdostane. Un provvedimento che rappresenta una risposta concreta ai bisogni di tutti i valdostani e che trova solide radici nelle prerogative storiche e nei principi della nostra Autonomia speciale», dichiara la segreteria regionale azzurra.

La formazione politica sottolinea il lavoro svolto dal proprio gruppo consiliare e dal gruppo di lavoro incaricato della stesura e della successiva revisione del testo, riconoscendo al tempo stesso il sostegno dell'intera maggioranza regionale. Forza Italia richiama inoltre il contributo costruttivo del gruppo di Fratelli d'Italia durante il confronto consiliare e considera l'ampia maggioranza raggiunta un punto di partenza condiviso.

«Un risultato raggiunto grazie al nostro gruppo, al gruppo di lavoro che ha lavorato alla stesura e alla successiva limatura del testo e all'intera maggioranza regionale, che ha deciso di intraprendere questa sfida insieme a noi, con coraggio, serietà e determinazione», afferma la segreteria regionale di Forza Italia, che rivendica una «politica del fare» e critica l'atteggiamento di chi, a suo giudizio, ha cercato di ostacolare l'iniziativa senza proporre soluzioni alternative.

La transition énergétique doit toutefois dépasser les clivages politiques et devenir une véritable opportunité de développement économique et social. C’est l’approche défendue par l’Union Valdôtaine, qui considère que la valorisation du patrimoine hydroélectrique doit permettre de soutenir les entreprises, d’encourager les investissements et de créer les conditions nécessaires pour continuer à vivre et à travailler en montagne.

Il tema centrale, dunque, è la capacità della Valle d'Aosta di trasformare una risorsa storicamente strategica in un vantaggio concreto per la popolazione. Non soltanto bollette meno care, ma anche nuove prospettive per il sistema produttivo, per le competenze professionali e per gli investimenti legati all'energia pulita. «La transizione energetica deve rappresentare una vera opportunità di sviluppo economico e sociale», è la posizione espressa dall'Union Valdôtaine.

« Une bataille politique que nous avions commencée en 2022, notamment avec la présentation d’une proposition de loi d’initiative populaire, et que nous avons voulu placer au centre de notre programme électoral, puis de notre programme de législature. Aujourd’hui, nous estimons que c’est une belle journée pour la Vallée d’Aoste et pour son Autonomie », conclut la direction régionale de Forza Italia.

La legge approvata dal Consiglio Valle porta così con sé un significato che va oltre il contributo economico immediato. La sfida sarà fare in modo che la ricchezza prodotta dalle acque valdostane diventi sempre più uno strumento di crescita condivisa, capace di rafforzare l'economia locale e migliorare la qualità della vita. L'energia come risorsa del territorio, l'Autonomia come strumento per governarla e la comunità valdostana come destinataria dei benefici: è questa la prospettiva politica ed economica che accompagna il nuovo provvedimento.