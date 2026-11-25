La rivalutazione delle pensioni del 2027 porterà qualche euro in più nelle tasche dei pensionati, ma non tutti potranno beneficiare dello stesso aumento. Dal prossimo gennaio gli assegni saranno adeguati all'incremento del costo della vita, con una percentuale provvisoria fissata al 3,2%. A stabilirlo è il decreto del 13 novembre 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 novembre.

La novità riguarda milioni di pensionati, ma c'è un aspetto importante da considerare: l'aumento pieno sarà riconosciuto soltanto agli assegni più bassi. Per le pensioni di importo superiore entreranno in gioco percentuali di rivalutazione progressivamente ridotte. Le regole sono contenute nel disegno di legge di Bilancio, ancora all'esame del Parlamento, e potrebbero quindi subire modifiche durante il percorso parlamentare.

Le simulazioni elaborate da Altroconsumo permettono già di capire quanto potrebbero aumentare concretamente gli assegni e, soprattutto, quanto resterà effettivamente in tasca ai pensionati dopo gli effetti fiscali e l'aumento dei prezzi.

Come funziona la rivalutazione delle pensioni

L'adeguamento annuale delle pensioni serve a proteggere, almeno in parte, il potere d'acquisto degli assegni dall'inflazione. Il meccanismo prende come riferimento l'indice Istat FOI, cioè quello dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato al netto dei tabacchi.

Per il 2027 l'indice provvisorio è stato fissato al 3,2%. Si tratta di un valore inferiore all'inflazione generale acquisita per il 2026, pari al 3,4%.

In base alle disposizioni attualmente previste dalla manovra, la rivalutazione integrale del 3,2% spetterebbe alle pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo Inps. Considerando che nel 2026 il trattamento minimo è pari a 611,85 euro mensili, la soglia per ottenere l'aumento pieno è fissata a 2.447,40 euro lordi al mese.

Superato questo limite, la percentuale riconosciuta diminuisce progressivamente.

La tabella delle percentuali di rivalutazione nel 2027

Ecco come dovrebbero essere distribuiti gli aumenti sulla base delle attuali previsioni della legge di Bilancio.

Importo lordo mensile della pensione Rivalutazione prevista Fino a 2.447,40 euro 3,20% Da 2.447,41 a 3.059,25 euro 2,72% Da 3.059,26 a 3.671,10 euro 1,70% Da 3.671,11 a 4.894,80 euro 1,50% Da 4.894,81 a 6.118,50 euro 1,18% Oltre 6.118,50 euro 1,02%

Un elemento da sottolineare è che la percentuale di rivalutazione viene applicata all'intero importo della pensione, in base alla fascia di appartenenza, e non soltanto alla parte che supera la soglia prevista.

La possibile modifica della manovra: aumento pieno fino a cinque volte il minimo

Durante l'esame parlamentare potrebbe arrivare una modifica importante: l'estensione della rivalutazione integrale del 3,2% alle pensioni fino a cinque volte il trattamento minimo, anziché quattro.

Se la proposta venisse approvata, la platea dei pensionati interessati dall'aumento pieno si allargherebbe, con benefici soprattutto per chi percepisce assegni di importo medio.

Le simulazioni mostrano la differenza. Un pensionato con una pensione lorda di 2.500 euro potrebbe ricevere un aumento mensile di 80 euro lordi, anziché circa 68 euro. Per chi percepisce 3.000 euro, l'incremento passerebbe invece da circa 82 a 96 euro lordi al mese.

Si tratta quindi di una modifica che potrebbe incidere concretamente sugli importi riconosciuti a una parte dei pensionati.

Quanto aumenteranno davvero le pensioni: gli importi netti

Ma quanto finirà effettivamente nelle tasche dei pensionati? Per rispondere a questa domanda bisogna guardare agli aumenti netti, che sono naturalmente inferiori a quelli lordi a causa della tassazione.

Le elaborazioni di Altroconsumo forniscono alcune simulazioni sulla base delle disposizioni attualmente previste dalla manovra.

Pensione lorda mensile Aumento netto mensile stimato 1.000 euro 22,58 euro 1.500 euro 33,87 euro 2.000 euro 45,16 euro 2.500 euro 43,40 euro 3.000 euro 52,08 euro 3.500 euro 37,88 euro 4.000 euro 55,69 euro 5.000 euro 72,21 euro 7.000 euro 79,32 euro

La tabella evidenzia un aspetto interessante: l'aumento netto non cresce necessariamente in proporzione all'importo della pensione. Le percentuali di rivalutazione differenziate fanno sì che alcuni assegni di fascia intermedia possano beneficiare di incrementi più contenuti rispetto a quelli immediatamente inferiori o superiori.

L'aumento non basta: quanto potere d'acquisto si perde

La rivalutazione rappresenta un aiuto, ma non significa necessariamente che i pensionati riusciranno a mantenere invariato il proprio tenore di vita.

Secondo le elaborazioni di Altroconsumo, gli aumenti previsti non saranno sufficienti a compensare completamente il rincaro dei prezzi. In altre parole, anche con qualche euro in più ogni mese, il potere d'acquisto continuerà a diminuire.

Le stime indicano queste perdite annuali:

Pensione lorda mensile Perdita annua di potere d'acquisto 1.500 euro 113 euro 3.000 euro 319 euro 3.500 euro 644 euro 7.000 euro 998 euro

Il problema riguarda soprattutto il rapporto tra gli aumenti degli assegni e il costo effettivo della vita. Le spese quotidiane, dalla spesa alimentare alle bollette, continuano infatti a incidere sui bilanci familiari. Per molti pensionati, quindi, l'incremento nominale della pensione non si tradurrà in un reale miglioramento delle condizioni economiche.

Il taglio dell'Irpef può compensare una parte delle perdite

Nella manovra è previsto anche un intervento sull'Irpef, limitato al 2027, destinato ai contribuenti con redditi superiori a 50.000 euro.

Il beneficio fiscale potrebbe arrivare fino a 500 euro all'anno e, almeno in parte, compensare gli effetti della rivalutazione ridotta per gli assegni più elevati.

Secondo le simulazioni di Altroconsumo, rispetto alla normativa precedente, un pensionato con un assegno lordo mensile di 4.500 euro potrebbe ottenere complessivamente circa 34 euro netti in più.

Anche in questo caso, il risultato dipenderà dalle caratteristiche del reddito e dalle disposizioni definitive che saranno approvate con la legge di Bilancio.

Pensioni minime, nel 2027 l'importo salirà a 631,43 euro

Un capitolo importante riguarda le pensioni minime. Il trattamento minimo Inps dovrebbe passare dagli attuali 611,85 euro a 631,43 euro mensili nel 2027.

L'incremento effettivo rispetto all'importo percepito nel 2026, pari a 619,80 euro grazie alla maggiorazione straordinaria dell'1,3%, sarebbe però di appena 11,63 euro al mese.

Il motivo è che, al momento, il disegno di legge di Bilancio non prevede la proroga della maggiorazione straordinaria riconosciuta quest'anno.

Voce Importo mensile Trattamento minimo 2026 611,85 euro Pensione minima effettiva nel 2026 con maggiorazione 619,80 euro Trattamento minimo previsto per il 2027 631,43 euro Aumento effettivo rispetto al 2026 11,63 euro

Secondo le stime riportate da Altroconsumo, la mancata proroga della maggiorazione comporterebbe una perdita annuale di potere d'acquisto di circa 123 euro.

Quando arrivano gli aumenti e come controllare la propria pensione

I nuovi importi saranno applicati dall'Inps a partire dalla mensilità di gennaio 2027. Se durante l'iter parlamentare dovessero cambiare le percentuali o le soglie della rivalutazione, potranno essere previsti successivi conguagli.

Per il calcolo del proprio aumento è necessario partire dall'importo lordo mensile della pensione, che si può consultare nel cedolino disponibile sul portale MyInps oppure nella Certificazione unica.

Chi percepisce più trattamenti pensionistici, ad esempio una pensione di vecchiaia e una di reversibilità, deve considerare la somma degli assegni per individuare la fascia di rivalutazione corretta.

È importante ricordare che gli importi netti riportati nelle simulazioni sono indicativi: il risultato effettivo può cambiare in base alle addizionali regionali e comunali, agli altri redditi e alla situazione fiscale individuale.

La certezza definitiva sugli aumenti arriverà soltanto dopo l'approvazione della legge di Bilancio e la pubblicazione delle disposizioni definitive. Per i pensionati, dunque, il 2027 si aprirà con un adeguamento degli assegni, ma anche con una questione ancora aperta: quanto di questo aumento sarà sufficiente a compensare il costo della vita?