La crisi dei supermercati Carrefour di Aosta e Saint-Christophe torna al centro del dibattito politico e istituzionale, con una partita che riguarda non soltanto il futuro di due punti vendita, ma soprattutto il destino di oltre 40 posti di lavoro. La possibile chiusura delle attività e l'incertezza sulle prospettive occupazionali hanno trovato spazio nella seduta del Consiglio comunale di Aosta del 24 novembre, dove sono state discusse un'interrogazione e un'interpellanza dedicate alla vicenda.

Un tema sul quale avevamo già acceso i riflettori con un nostro precedente articolo, intitolato «Crisi Carrefour: in Consiglio comunale il confronto sulle prospettive occupazionali e sul futuro dei punti vendita», proprio per evidenziare le conseguenze che la crisi potrebbe avere sul tessuto economico e occupazionale cittadino.

A riportare la questione in aula è stato innanzitutto il consigliere Christian Chuc, del gruppo Forza Italia Valle d'Aosta, attraverso un'interrogazione sulla procedura di liquidazione giudiziale che interessa il punto vendita di piazza Plouves ad Aosta e quello di Saint-Christophe. Chuc ha chiesto all'Amministrazione comunale di fare il punto sulle iniziative intraprese dopo l'incontro con le rappresentanze sindacali del 14 ottobre, sulle interlocuzioni con il gruppo GS/NewPrinces e sulle possibili azioni da concordare con la Regione per salvaguardare i livelli occupazionali.

Sullo stesso fronte è intervenuta la consigliera Katya Foletto, di Alleanza Verdi Sinistra – Rete Civica, con un'interpellanza che ha approfondito il futuro del Carrefour Market di via Festaz e del punto vendita di Saint-Christophe. Al centro delle richieste, le informazioni disponibili sul destino delle attività, il confronto con i sindacati e con l'Amministrazione regionale e, soprattutto, la possibilità di favorire l'ingresso di nuovi soggetti imprenditoriali capaci di garantire la continuità commerciale e la salvaguardia dei posti di lavoro.

La risposta del sindaco Raffaele Rocco ha portato in Consiglio un elemento importante, pur senza sciogliere ancora tutti i nodi della vicenda. Il primo cittadino ha riferito di aver avuto una videoconferenza con la presidenza di GS il 2 novembre, nel corso della quale sarebbe stato confermato l'interesse della società a subentrare nella gestione dei due supermercati.

Un'apertura che rappresenta un possibile spiraglio per il futuro delle attività e, soprattutto, per i dipendenti coinvolti. Ma la strada verso un eventuale passaggio di gestione resta subordinata agli sviluppi della procedura giudiziaria. Dopo l'udienza del 18 novembre, infatti, il giudice si è riservato di riferire al collegio giudicante. Al momento, ha spiegato Rocco, non risultava ancora formalizzata la liquidazione giudiziaria attraverso la nomina del liquidatore.

È proprio questo il passaggio che potrebbe sbloccare la situazione: soltanto dopo la nomina del liquidatore giudiziario, infatti, GS potrà avviare le interlocuzioni necessarie per definire le condizioni di un eventuale subentro.

«Siamo pienamente consapevoli delle ricadute sociali e occupazionali che la chiusura di questi punti vendita potrebbe determinare per la città e condividiamo le preoccupazioni espresse in Consiglio», ha dichiarato il sindaco Raffaele Rocco, confermando che «nella videoconferenza con la presidenza di GS mi è stato confermato l'interesse della società a subentrare nella gestione dei due punti vendita».

Il primo cittadino ha quindi richiamato la necessità di attendere la nomina del liquidatore giudiziario, passaggio indispensabile per consentire alla società di avviare le trattative. «Continueremo a monitorare attentamente l'evoluzione della situazione e a tenere informato il Consiglio comunale sui suoi sviluppi perché riteniamo importante per Aosta riuscire a dare un seguito a questa vicenda e affrontare una criticità che riguarda direttamente le lavoratrici e i lavoratori coinvolti».

Al termine del confronto, Christian Chuc si è dichiarato parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta all'interrogazione. Analoga valutazione è stata espressa da Katya Foletto, che si è detta parzialmente soddisfatta della risposta all'interpellanza.

La partita, dunque, resta aperta. L'interesse manifestato da GS costituisce un elemento concreto sul quale costruire una possibile soluzione, ma non equivale ancora a un accordo né garantisce automaticamente la continuità dei supermercati e la conferma di tutti i posti di lavoro. Per i dipendenti, le organizzazioni sindacali e la città di Aosta, il prossimo passaggio giudiziario sarà decisivo per capire se dalla crisi potrà nascere una prospettiva di rilancio o se il rischio occupazionale diventerà realtà.