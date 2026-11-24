Il futuro di alcuni immobili commerciali chiusi in Valle d'Aosta potrebbe passare anche attraverso la trasformazione della grande distribuzione organizzata. Una prospettiva che merita attenzione alla luce delle nuove strategie di NewPrinces, il gruppo guidato da Angelo Mastrolia che nel 2025 ha acquisito Carrefour Italia e che ora punta a ridisegnarne la presenza commerciale, privilegiando supermercati di dimensioni intermedie e negozi di prossimità rispetto ai grandi ipermercati.

Non si tratta soltanto di una riorganizzazione aziendale. Il cambiamento potrebbe avere conseguenze anche sul territorio valdostano, dove la presenza di locali commerciali inutilizzati, negozi che hanno abbassato definitivamente le serrande e superfici di vendita da recuperare rappresenta una questione economica e urbanistica. La domanda è se questa nuova impostazione possa favorire il ritorno di attività negli spazi oggi vuoti, attraverso nuove aperture, cambi di gestione o una diversa destinazione commerciale degli immobili.

A indicare la direzione è lo stesso presidente di NewPrinces, Angelo Mastrolia, che ha spiegato la volontà di superare la frammentazione del precedente modello Carrefour. «Ci diamo un'identità più chiara e coerente», ha dichiarato, illustrando una strategia che guarda a un modello più vicino a quello di Esselunga, con supermercati e iperstore fino a 5.000 metri quadrati, affiancati da una rete di punti vendita Express.

È proprio quest'ultimo elemento a suscitare interesse per una realtà territoriale come la Valle d'Aosta. I negozi di prossimità, infatti, possono rappresentare una soluzione più adatta ai centri abitati di dimensioni contenute, dove la distribuzione commerciale deve confrontarsi con bacini di utenza limitati, distanze tra i comuni, stagionalità turistica e abitudini di acquisto differenti rispetto alle grandi aree metropolitane.

La trasformazione potrebbe quindi aprire una riflessione sul destino degli immobili commerciali non più utilizzati. Non necessariamente tutti gli spazi dovranno tornare a ospitare supermercati: alcune superfici potrebbero essere adattate a esercizi di vicinato, attività alimentari specializzate, negozi multiservizio o altre iniziative imprenditoriali. La possibilità concreta dipenderà dalle caratteristiche degli immobili, dalla loro posizione, dai costi di recupero e dalla sostenibilità economica dei nuovi progetti.

Un altro passaggio significativo della strategia riguarda il patrimonio immobiliare. NewPrinces intende infatti ridurre progressivamente la dipendenza dagli immobili in affitto, privilegiando l'acquisto delle strutture quando i canoni di locazione risultano particolarmente onerosi. Nei primi nove mesi del 2026 il gruppo ha investito circa 78 milioni di euro nell'acquisto di immobili. Una scelta che segnala quanto la disponibilità e la valorizzazione degli spazi fisici siano diventate centrali nelle decisioni industriali e commerciali.

Parallelamente, NewPrinces ha scelto di affidare a Tosano 15 ipermercati e grandi superfici, attraverso un accordo di affitto di ramo d'azienda con successive opzioni di acquisto e un piano di valorizzazione immobiliare che potrebbe raggiungere un valore complessivo di 453 milioni di euro. L'operazione consente al gruppo di alleggerire la gestione delle strutture più grandi e di concentrare le risorse sul rinnovamento della rete commerciale.

«Abbiamo preferito concentrare la nostra capacità d'investimento, anche grazie alle risorse che prevediamo di ottenere da Tosano, sul rilancio della rete», ha spiegato Mastrolia. Una dichiarazione che lascia intravedere una precisa scelta industriale: meno dispersione di risorse nella gestione di grandi strutture e maggiore attenzione ai punti vendita considerati strategici.

Per la Valle d'Aosta il tema riguarda soprattutto la possibilità di intercettare questa evoluzione. Gli immobili commerciali chiusi non rappresentano soltanto un problema per i proprietari o per le amministrazioni locali. Quando un negozio cessa l'attività, soprattutto nei centri abitati, viene meno anche un servizio, si riduce l'attrattività della zona e spesso si innesca un effetto negativo sulle altre attività economiche.

Il recupero di questi spazi potrebbe dunque diventare una leva per rivitalizzare il tessuto commerciale, sostenere nuove iniziative imprenditoriali e restituire funzioni a edifici che altrimenti rischiano di rimanere inutilizzati per anni. In questo scenario potrebbero trovare spazio anche formule commerciali più flessibili, con superfici ridotte, assortimenti mirati e servizi capaci di rispondere alle esigenze dei residenti e dei visitatori.

Naturalmente, la strategia annunciata da NewPrinces non equivale a un piano di nuove aperture in Valle d'Aosta e non ci sono, sulla base delle dichiarazioni disponibili, indicazioni di investimenti già programmati nella regione. Ma il cambiamento del modello distributivo rappresenta un elemento da seguire con attenzione, soprattutto per capire quali immobili potranno essere mantenuti nella rete, quali potranno cambiare gestione e quali potranno essere destinati a nuove attività.

La sfida, per il territorio valdostano, sarà anche quella di mettere in relazione le scelte dei grandi gruppi con le esigenze del commercio locale. Comuni, proprietari immobiliari, associazioni di categoria e potenziali imprenditori potrebbero svolgere un ruolo importante nell'individuare gli spazi recuperabili e favorire l'incontro tra disponibilità immobiliari e nuove iniziative economiche.

La trasformazione della grande distribuzione, insomma, potrebbe offrire un'occasione che va oltre il semplice riassetto di una catena commerciale. Per i negozi chiusi della Valle d'Aosta potrebbe diventare l'opportunità di una seconda vita, a condizione che alla disponibilità degli spazi corrispondano progetti sostenibili, investimenti e una domanda commerciale effettiva.