Cinque milioni di euro per sostenere l’agricoltura valdostana dopo una stagione segnata dalla siccità, dalla riduzione della produzione foraggera e dalle crescenti difficoltà di approvvigionamento idrico. La Regione passa dagli interventi annunciati alle misure operative, mettendo a disposizione delle imprese agricole un pacchetto straordinario di aiuti che punta a compensare almeno una parte delle perdite subite e, soprattutto, a rafforzare la capacità delle aziende di affrontare le emergenze climatiche future.

La Giunta regionale ha approvato nella seduta di venerdì 20 novembre 2026 i criteri applicativi delle misure previste dalla legge regionale 12 novembre 2026, n. 16. Un provvedimento che interviene su tre fronti: sostegno economico diretto alle aziende, compensazione per la conclusione anticipata della stagione negli alpeggi e investimenti per migliorare la disponibilità e la gestione dell'acqua.

Non si tratta soltanto di un ristoro economico. La siccità ha messo in evidenza una fragilità strutturale del sistema agricolo di montagna: la dipendenza delle aziende dalla disponibilità di acqua per l'alimentazione del bestiame, la gestione dei prati e dei pascoli e l'attività negli alpeggi. Per questo la strategia regionale affianca agli aiuti immediati una misura destinata a lasciare una ricaduta più duratura sul territorio.

«Esprimo soddisfazione per l’approvazione di queste misure, che consentono di dare una risposta concreta e tempestiva alle imprese agricole valdostane colpite dalle conseguenze della siccità. Abbiamo costruito un intervento articolato, che sostiene sia le aziende zootecniche e foraggere sia gli investimenti necessari a migliorare l’approvvigionamento idrico del comparto agricolo. L’obiettivo è assicurare un aiuto effettivo alle imprese e rafforzarne la capacità di affrontare situazioni climatiche sempre più difficili», dichiara l'assessora regionale all'Agricoltura e risorse naturali, Speranza Girod.

La misura più immediata riguarda il bonus una tantum a fondo perduto, destinato alle imprese agricole valdostane iscritte alla Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales. Il contributo sarà calcolato sulla base della consistenza zootecnica e delle superfici aziendali, con importi differenziati per riconoscere il peso delle diverse attività produttive.

Sono previsti 115 euro per ogni UBA produttiva, 35 euro per UBA improduttiva, 160 euro per ettaro di prato e 35 euro per ettaro di pascolo. Un elemento particolarmente significativo riguarda la differenziazione territoriale: per le superfici situate nelle aree classificate con severità della siccità «Forte» e «Molto forte» scatterà una maggiorazione rispettivamente del 20% e del 30%.

Il contributo non potrà essere inferiore a 200 euro e avrà un tetto massimo di 15.000 euro per beneficiario. Si tratta quindi di un aiuto costruito tenendo conto sia della dimensione dell'allevamento sia della disponibilità di superfici foraggere, con una maggiorazione per le aziende che operano nelle zone maggiormente penalizzate dalla carenza idrica.

Per gli agricoltori è importante segnare subito le scadenze. Le domande per il bonus potranno essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma dedicata della Regione, con accesso mediante SPID, CIE o CNS. La finestra si è aperta oggi, 20 novembre alle ore 12, e resterà disponibile fino alle 23.59 del 1° dicembre 2026.

I dati relativi al bestiame e alle superfici aziendali saranno acquisiti direttamente dalle banche dati di riferimento, ove disponibili. Le imprese dovranno tuttavia verificare attentamente le informazioni riportate: eventuali difformità potranno essere segnalate entro le ore 12 del 27 novembre. Per le difficoltà di accesso alla piattaforma è disponibile il numero verde 800 610 061, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30. Per l'assistenza nella compilazione delle domande sarà inoltre possibile rivolgersi ad AREV e alle associazioni di categoria.

Il secondo intervento guarda direttamente alla vita degli alpeggi, uno degli ambiti che più hanno risentito della scarsità d'acqua e della ridotta disponibilità di foraggio. La Regione ha previsto un contributo straordinario per la demonticazione anticipata dei capi, destinato alle aziende beneficiarie del premio di monticazione 2026 che non abbiano raggiunto i 100 giorni di permanenza in alpeggio.

L'indennizzo sarà riconosciuto per ogni giorno di anticipazione dovuto alla carenza idrica o alla ridotta disponibilità foraggera. Gli importi sono fissati in 2 euro per capo al giorno negli alpeggi condotti direttamente dal richiedente e in 2,50 euro per capo al giorno quando l'alpeggio è condotto da terzi. La relativa richiesta dovrà essere presentata contestualmente alla domanda per il bonus una tantum.

Speranza Girod

È una misura che riconosce le conseguenze concrete della siccità sulla gestione dell'alpicoltura. La conclusione anticipata della monticazione, infatti, non rappresenta soltanto una modifica del calendario stagionale, ma può comportare maggiori costi per le aziende, difficoltà organizzative e un diverso equilibrio nella gestione dell'alimentazione degli animali.

Il terzo asse del provvedimento è probabilmente quello destinato ad avere la maggiore rilevanza nel medio e lungo periodo: gli investimenti per l'approvvigionamento, l'accumulo e la distribuzione dell'acqua a uso agricolo. La Regione intende incentivare interventi che consentano alle aziende di disporre di infrastrutture più adeguate, riducendo la vulnerabilità alle future crisi idriche.

Il contributo coprirà il 50% delle spese ammissibili, con un investimento minimo di 1.000 euro e un finanziamento massimo di 50.000 euro per impresa unica. Tra gli interventi finanziabili figurano l'acquisto e l'installazione di tubazioni, raccordi, cisterne, serbatoi, vasche, abbeveratoi e sistemi di distribuzione dell'acqua, comprese le opere necessarie alla posa e all'installazione.

Una possibilità interessante riguarda anche i proprietari di alpeggi e mayen, che potranno accedere agli aiuti per gli interventi realizzati su questi immobili, purché siano destinati a finalità agricole o di monticazione.

Saranno ammesse le spese relative agli investimenti avviati a partire dal 1° giugno 2026. Gli interventi dovranno essere completati e rendicontati entro il 30 giugno 2027. Le domande andranno trasmesse tramite PEC all'indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale regionale. La finestra per presentare le richieste va dalle ore 12 del 20 novembre alle 23.59 del 15 dicembre 2026.

Attenzione, però, a un aspetto importante: per questa terza misura le domande saranno esaminate e finanziate secondo l'ordine cronologico di ricezione. Presentare tempestivamente un'istanza completa può quindi fare la differenza, nel rispetto delle risorse disponibili.

Tutti gli aiuti saranno concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti «de minimis» in agricoltura. La documentazione completa, i criteri applicativi e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Con questi 5 milioni di euro, la Valle d'Aosta prova dunque a rispondere a una delle emergenze più delicate per l'economia agricola di montagna. Il sostegno immediato alle imprese è accompagnato da un intervento che guarda alla sicurezza idrica, tema destinato ad assumere un'importanza crescente per il futuro del comparto.

La sfida, adesso, sarà trasformare le risorse stanziate in aiuti effettivamente accessibili alle aziende e in infrastrutture capaci di ridurre gli effetti delle prossime stagioni siccitose. Perché in una regione alpina come la Valle d'Aosta, dove l'agricoltura contribuisce alla manutenzione del territorio, alla conservazione del paesaggio e alla vitalità delle comunità di montagna, garantire acqua e continuità produttiva significa tutelare molto più di un singolo settore economico.