La conferma dei servizi esistenti e il mantenimento invariato dei principali tributi sono i punti centrali della proposta di bilancio di previsione 2027-2029 del Comune di Aosta. Un documento che la Giunta comunale ha voluto presentare direttamente alle rappresentanze economiche e sociali del territorio, aprendo un confronto sulle scelte finanziarie, sulle priorità dell'amministrazione e sulle risorse destinate ai diversi settori della vita cittadina.

Gli incontri si sono svolti nella giornata di ieri, lunedì 23 novembre, in due distinti momenti. Alle 11 sono state coinvolte le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, mentre alle 15.30 il confronto è stato dedicato alle associazioni del terzo settore, sportive e culturali.

L'obiettivo dell'amministrazione era quello di illustrare le scelte contenute nella programmazione finanziaria, mettendo a disposizione dei rappresentanti delle diverse realtà cittadine le informazioni sugli interventi previsti e sulle risorse disponibili. Un'occasione anche per raccogliere osservazioni, proposte e segnalazioni sulle esigenze dei rispettivi comparti.

La proposta della Giunta conferma dunque il finanziamento dei servizi attualmente garantiti dal Comune e non prevede variazioni dei principali tributi. Due indicazioni che l'amministrazione considera elementi di continuità nella gestione delle risorse pubbliche e negli impegni assunti nei confronti della comunità.

«Abbiamo voluto incontrare direttamente le rappresentanze del territorio perché riteniamo che la conoscenza delle esigenze e delle criticità dei diversi settori sia fondamentale per programmare interventi efficaci», ha dichiarato il sindaco di Aosta Raffaele Rocco.

«Con questa proposta la Giunta conferma il finanziamento dei servizi e il mantenimento invariato dei principali tributi, elementi che rappresentano un impegno preciso nei confronti della città. Negli incontri abbiamo messo a disposizione le informazioni sulla nostra programmazione e raccolto osservazioni e contributi. Vogliamo mantenere aperto il dialogo con le realtà che rappresentano i diversi ambiti della vita cittadina, perché possano essere parte del percorso con cui dare attuazione alle priorità individuate».

Il confronto con le rappresentanze economiche e sociali accompagna così il percorso di definizione del prossimo bilancio comunale, prima del passaggio nelle sedi istituzionali. La proposta sarà infatti esaminata dalla Commissione consiliare e successivamente approderà in Consiglio comunale, dove sarà discussa e sottoposta alla decisione definitiva.