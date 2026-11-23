Non basta più guardare entro i confini regionali per affrontare le sfide di un'economia sempre più esposta agli shock internazionali, alle tensioni geopolitiche, al caro energia e alla trasformazione tecnologica. Per competere, attrarre investimenti e difendere il lavoro serve fare sistema, costruire alleanze e mettere in campo una strategia che tenga insieme infrastrutture, energia, innovazione e soprattutto capitale umano. È il messaggio emerso dall'ottantunesima assemblea pubblica di Confindustria Valle d'Aosta, svoltasi all'Hotel Billia di Saint-Vincent, dove il presidente Francesco Turcato ha delineato una prospettiva di sviluppo che guarda ben oltre la dimensione regionale.

Un appuntamento dal forte significato economico e politico, al quale hanno partecipato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, i vertici nazionali di Confindustria e i rappresentanti delle istituzioni regionali. Il tema scelto, «Paradigma Caos: le nuove direzioni dell'industria», fotografa un contesto nel quale programmare investimenti e attività produttive è diventato sempre più difficile. Ma, secondo Turcato, proprio in questa incertezza occorre trovare nuove forme di collaborazione e solidarietà tra territori, istituzioni e sistema produttivo.

Il passaggio più significativo della giornata ha riguardato il futuro del traforo del Monte Bianco, infrastruttura strategica per la Valle d'Aosta, per l'Italia e per i collegamenti europei. È stato presentato uno studio commissionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, realizzato da Armando Cartenì, docente di pianificazione dei trasporti all'Università della Campania, che mette a confronto le diverse ipotesi di ammodernamento del collegamento italo-francese.

L'analisi prende in considerazione tre scenari: la chiusura totale del traforo per tre anni e mezzo, con un costo stimato di 650 milioni di euro; chiusure di tre mesi ogni 15-18 anni, per un investimento complessivo di 1,25 miliardi; oppure la realizzazione di una seconda canna, senza interrompere la circolazione nell'attuale galleria, con una spesa di 2,7 miliardi di euro e la conclusione dei lavori prevista nel 2036.

Il confronto non si limita agli aspetti economici. Sicurezza, tempi e rischi di realizzazione, traffico, ambiente, durata dell'infrastruttura e ricadute territoriali sono stati analizzati attraverso sei ambiti e quindici indicatori. I risultati attribuiscono alla seconda canna un vantaggio significativo sul piano della continuità dei collegamenti: consentirebbe di evitare tra 307 e 353 milioni di chilometri percorsi in più dai veicoli a causa delle chiusure, risparmiare tra 7 e 8 milioni di ore e ridurre le emissioni di anidride carbonica di una quantità compresa tra 112 mila e 139 mila tonnellate.

Una soluzione più onerosa nell'investimento iniziale, ma che garantirebbe la continuità dei collegamenti tra Italia e Francia, riducendo gli effetti delle interruzioni sulla mobilità, sulle imprese e sull'ambiente. Lo studio sarà ulteriormente approfondito con una valutazione degli effetti sul versante francese, una verifica dei costi e un modello di traffico che consideri anche le code sugli altri valichi alpini.

Il viceministro Edoardo Rixi ha sottolineato la portata strategica dell'opera, ricordando che il traforo rappresenta un collegamento fondamentale per l'intero sistema economico alpino. «La sicurezza deve essere la priorità, ma dobbiamo affrontarla con una visione di lungo periodo, capace di garantire la continuità dei collegamenti, la competitività delle imprese e la tutela dei territori», ha dichiarato. Il lavoro presentato, già illustrato a Parigi al ministro francese Philippe Tabarot, costituisce secondo il viceministro una base di dati e analisi sulla quale Italia e Francia dovranno costruire scelte condivise e concrete.

Turcato ha rivendicato il percorso portato avanti da Confindustria negli ultimi quattro anni per portare la questione del Monte Bianco fuori da una dimensione esclusivamente locale e inserirla nell'agenda nazionale ed europea. «Il raddoppio del traforo del Monte Bianco è l'unica soluzione tecnicamente ed economicamente sostenibile per migliorare l'attuale infrastruttura, inaugurata 61 anni fa», ha ribadito. Una battaglia che l'associazione ha condotto coinvolgendo i vertici nazionali di Confindustria e portando il tema ai tavoli istituzionali e internazionali.

Il presidente ha però avvertito che il risultato raggiunto non rappresenta un punto di arrivo. «Serve un consenso politico, industriale, tecnologico e sociale forte e costante». Da qui l'appello alla nuova Giunta regionale affinché assicuri lo stesso sostegno garantito dalla precedente amministrazione, e alla politica nazionale perché il progetto non venga condizionato dalla campagna elettorale del 2027. Un richiamo che assume un significato particolare per una regione nella quale la stabilità istituzionale e la capacità di programmare nel lungo periodo sono elementi essenziali per lo sviluppo.

Ma il traforo è soltanto una parte di una strategia più ampia. Turcato ha ricordato come Confindustria Valle d'Aosta, forte di oltre 300 imprese associate, abbia progressivamente rafforzato le proprie relazioni con i sistemi industriali vicini. Da tre anni è attiva un'alleanza con Confindustria Piemonte e Confindustria Liguria, accompagnata dall'apertura di un desk congiunto a Bruxelles per seguire più da vicino i dossier dell'Unione europea. Una collaborazione che si è estesa anche ai temi dello sviluppo territoriale e del turismo.

In questa prospettiva si inserisce l'interesse per il Distretto unico della Manifattura, lanciato nel mese di settembre da Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna. Un progetto che punta a mettere in rete competenze, filiere produttive e capacità industriali, creando una dimensione economica più forte e competitiva. «La scala regionale, specialmente in un territorio come il nostro, è insufficiente a rispondere in modo efficiente ai cambiamenti economici, tecnologici e geopolitici del mondo contemporaneo», ha osservato Turcato, manifestando l'intenzione di coinvolgere anche la Valle d'Aosta in questa nuova esperienza.

Il ragionamento parte da una constatazione: le crisi internazionali producono effetti immediati anche sulle imprese valdostane, mentre le risposte di un territorio di piccole dimensioni rischiano di arrivare tardi e di non essere sufficienti. Il caro energia, in particolare, continua a incidere sui bilanci aziendali, comprimendo margini e profitti e mettendo a rischio gli investimenti. Per questo, secondo il presidente di Confindustria, non è più possibile considerare lo sviluppo come un risultato acquisito. «La crescita va conquistata, non è un elemento dato».

Nell'equazione dello sviluppo entrano infrastrutture, risorse naturali, disponibilità finanziarie, energia e capitale umano. Ed è proprio quest'ultimo a rappresentare una delle sfide più importanti. In tale direzione si colloca la proposta di istituire in Valle d'Aosta un Istituto tecnico superiore (ITS), progetto presentato alla Regione e successivamente inserito nel Piano di sviluppo industriale. L'obiettivo è creare competenze professionali coerenti con le esigenze delle imprese, offrendo ai giovani opportunità di formazione e lavoro sul territorio.

La formazione è anche al centro delle iniziative rivolte alle nuove generazioni. Il PMI Day ha coinvolto 16 imprese valdostane, che hanno aperto le proprie strutture a oltre 600 studenti, permettendo loro di conoscere da vicino il mondo produttivo e le prospettive professionali offerte dalle aziende locali. Un investimento culturale, oltre che economico, per avvicinare scuola e impresa e contrastare la difficoltà di reperire personale qualificato.

Sul fronte dell'innovazione, Confindustria Valle d'Aosta partecipa attivamente al progetto europeo Interreg Italia-Francia ALCOTRA «TechyourWorld», un'Academy transfrontaliera dedicata alla doppia transizione digitale e verde delle piccole e medie imprese. L'iniziativa coinvolge anche le realtà imprenditoriali della Savoia e dell'Alta Savoia e punta a favorire la diffusione di nuove tecnologie, la sostenibilità, la formazione specialistica e l'attrazione di talenti.

Non meno importante il capitolo del lavoro e del welfare, con una collaborazione strategica avviata nel 2026 con l'Unione Industriali Torino per rafforzare i servizi alle imprese associate nei campi del diritto del lavoro, delle relazioni sindacali e della contrattazione di secondo livello. A questo si aggiungono il progetto Hub Logistica, avviato nel 2025 con l'adesione di operatori del trasporto merci, e le iniziative dedicate alla crescita delle competenze manageriali e imprenditoriali.

Il quadro delineato a Saint-Vincent è stato completato dagli interventi del presidente della Piccola Industria di Confindustria Fausto Bianchi, del vicepresidente nazionale Aurelio Regina, del presidente dell'Unione Industriali Torino Marco Gay e del sindaco di Saint-Vincent Francesco Favre. Per la Regione sono intervenuti il presidente Aurelio Marguerettaz e l'assessore allo Sviluppo economico Laurent Viérin. Presente anche un messaggio del ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione Tommaso Foti.

Dall'assemblea emerge dunque una richiesta precisa: superare le frammentazioni, rafforzare la solidarietà tra territori e costruire alleanze capaci di dare alle imprese una prospettiva più ampia. Per la Valle d'Aosta la sfida è trasformare la propria dimensione autonoma in un punto di forza, senza confonderla con l'isolamento. Difendere le specificità regionali, valorizzare le competenze locali e partecipare alle grandi reti industriali europee possono diventare parti della stessa strategia. È la direzione indicata da Turcato: «Continueremo ad alzare l'asticella delle nostre ambizioni».