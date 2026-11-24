La transizione energetica non si gioca soltanto sulla capacità di produrre energia pulita, ma soprattutto sulla possibilità di conservarla, distribuirla in maniera efficiente e renderla disponibile quando serve. È su questo terreno, sempre più decisivo per il futuro dell'industria e della competitività dei territori, che il Gruppo CVA sta concentrando una parte importante della propria strategia di sviluppo. E i risultati cominciano a tradursi in infrastrutture, investimenti e nuove prospettive tecnologiche.

Complessivamente 26,9 milioni di euro sono stati destinati a due importanti progetti realizzati grazie alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Numeri che raccontano un percorso industriale concreto e che, per la Valle d'Aosta, rappresentano anche un'opportunità per rafforzare il proprio posizionamento nel settore delle energie rinnovabili e delle tecnologie applicate al sistema elettrico.

I risultati sono stati presentati martedì 24 novembre, nell'auditorium di CVA a Châtillon, durante l'incontro «Tecnologie, reti e competenze per la transizione». Una giornata che ha permesso di fare il punto sugli investimenti realizzati, ma soprattutto di guardare alle prossime sfide di un settore nel quale la capacità di innovare farà sempre più la differenza.

Il primo intervento riguarda H2Way2Zero, progetto che ha portato alla realizzazione di un impianto da 1 MW per la produzione di idrogeno rinnovabile, alimentato da fonti fotovoltaiche ed eoliche. L'investimento complessivo ammonta a 8,7 milioni di euro. L'infrastruttura è stata realizzata all'interno di un'area industriale dismessa, successivamente riqualificata: un elemento che aggiunge alla dimensione energetica quella della rigenerazione industriale.

La produzione di idrogeno rinnovabile apre infatti prospettive importanti per la decarbonizzazione dei processi produttivi e per lo sviluppo di nuove soluzioni energetiche. La vera sfida sarà ora trasformare queste tecnologie in strumenti sempre più efficienti e integrati nel sistema economico.

Il secondo investimento, da 18,2 milioni di euro, riguarda invece Smart Grids, progetto sviluppato da Deval, società di distribuzione del Gruppo CVA. L'obiettivo è stato potenziare e digitalizzare la rete elettrica valdostana, aumentando la sua capacità di accogliere nuova produzione di energia da fonti rinnovabili.

Si tratta di un passaggio fondamentale. La crescita degli impianti rinnovabili, infatti, richiede reti elettriche sempre più evolute, capaci di gestire flussi energetici variabili, nuove connessioni e una domanda destinata ad aumentare con l'elettrificazione dei consumi. Senza infrastrutture adeguate, anche la maggiore capacità di produrre energia pulita rischia di non esprimere tutto il proprio potenziale.

Ma la partita di CVA non si ferma ai progetti finanziati dal PNRR. Lo sguardo è già rivolto alla prossima generazione di tecnologie, con CREALab, iniziativa finanziata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica nell'ambito del DM 386/2023. CVA è capofila di un partenariato industriale e scientifico che coinvolge Podium Engineering S.r.l., Torino Airport, aizoOn Consulting S.r.l., Politecnico di Torino e Istituto Italiano di Tecnologia.

Il progetto punta a sviluppare e sperimentare sistemi di accumulo energetico di lunga durata, una delle questioni più strategiche per il futuro delle rinnovabili. Produrre energia quando sole e vento sono disponibili non basta: occorre riuscire a conservarla e utilizzarla anche nei momenti in cui la produzione diminuisce o la domanda aumenta.

CREALab lavorerà proprio su questa frontiera, sviluppando modelli per progettare sistemi di accumulo capaci di integrare tecnologie differenti e strumenti digitali per ottimizzarne il funzionamento. Le soluzioni saranno sottoposte a sperimentazioni in contesti operativi reali, con l'obiettivo di verificarne l'efficacia e le possibilità di applicazione industriale.

All'incontro è intervenuta anche Stefania Crotta, direttore generale del MASE, che ha offerto una prospettiva nazionale sui risultati degli investimenti finanziati dal PNRR e sulle sfide che attendono il sistema energetico italiano.

A delineare la strategia industriale del Gruppo è stato l'amministratore delegato Gianfilippo Mancini, che ha sottolineato il valore dell'integrazione tra le diverse attività di CVA, dalla produzione rinnovabile alla distribuzione, dalla commercializzazione ai servizi per l'efficienza energetica.

«Il Gruppo CVA è oggi una realtà industriale articolata, le cui diverse aree di attività operano in modo sinergico», ha spiegato Mancini. «Questa integrazione rappresenta un punto di forza per affrontare le sfide di un sistema energetico in trasformazione, caratterizzato da una crescente domanda di elettrificazione».

Per l'amministratore delegato, il ruolo di un operatore industriale pubblico non può limitarsi alla gestione delle infrastrutture esistenti. «Abbiamo la responsabilità di accompagnare questa evoluzione attraverso investimenti in infrastrutture, ricerca e nuove tecnologie, generando valore per il territorio».

Un passaggio che assume un significato particolare per la Valle d'Aosta. «La Valle d'Aosta ha tutte le potenzialità per consolidare il proprio ruolo di riferimento nella sostenibilità energetica e iniziative come quelle presentate oggi dimostrano come innovazione, capacità industriale e valorizzazione delle competenze possano contribuire concretamente a questo obiettivo», ha aggiunto Mancini.

Accanto agli investimenti e alla ricerca, CVA ha voluto dedicare spazio anche a un'altra risorsa strategica per la competitività del settore: il capitale umano. La giornata si è conclusa con la consegna delle cinque borse di studio STEM, ciascuna del valore di 5.000 euro, destinate a sostenere giovani studentesse valdostane impegnate nei percorsi universitari scientifici, tecnologici, ingegneristici e matematici.

Le vincitrici della terza edizione sono Martina Benvenuto, Beatrice Georgy, Alessia La Spina, Ginevra Nicotera e Chiara Picco. Un investimento complessivo di 25.000 euro che va oltre il valore economico del contributo e affronta un problema concreto: consentire alle giovani valdostane di proseguire gli studi universitari anche fuori regione, sostenendo le spese legate all'affitto, ai trasporti e agli strumenti necessari per la formazione.

«Queste borse servono a coprire i costi di quei mesi di passaggio tra la scuola e l'università, quando una ragazza ha già scelto di studiare materie scientifiche ma non ha ancora accesso agli altri sostegni allo studio», ha dichiarato la presidente di CVA Monica de Virgiliis.

«In Valle d'Aosta, chi sceglie questi percorsi deve andare fuori regione e sostenere i costi di affitto, trasporti e dell'acquisto di un computer adatto. Cinquemila euro possono fare la differenza tra rinunciare e iscriversi all'università con serenità».

La presidente ha richiamato anche una questione che riguarda direttamente il futuro del sistema produttivo: la necessità di aumentare la presenza femminile nelle professioni scientifiche e tecnologiche e, allo stesso tempo, creare le condizioni affinché i talenti valdostani possano tornare a lavorare nella propria regione.

«Il settore energetico ha bisogno di più donne con competenze scientifiche, e la Valle ha bisogno anche che i suoi talenti, dopo essere partiti, trovino buone ragioni per tornare. Mi piacerebbe ritrovare un giorno queste ragazze dove si progetta l'energia di questo territorio».

È probabilmente proprio in questa integrazione tra investimenti, innovazione e formazione che si trova il significato più ampio della strategia presentata da CVA. La transizione energetica richiede capitali, infrastrutture e ricerca, ma anche competenze qualificate e capacità di trattenerle sul territorio.

Per la Valle d'Aosta la sfida è trasformare il proprio patrimonio energetico e industriale in un vantaggio competitivo duraturo. Non soltanto produrre energia rinnovabile, dunque, ma partecipare allo sviluppo delle tecnologie che ne renderanno possibile l'utilizzo futuro. Una prospettiva nella quale CVA punta a svolgere un ruolo da protagonista, portando la dimensione dell'autonomia energetica regionale dentro una partita industriale e tecnologica che riguarda l'intero Paese.