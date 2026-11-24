La Valle d'Aosta conta oggi circa 122.500 abitanti e poco più di 57.000 occupati. Significa che lavora meno della metà dei residenti. Il tasso di occupazione è tra i più elevati d'Italia e la disoccupazione resta contenuta, ma nel 2025 l'occupazione è rimasta sostanzialmente ferma, mentre nel resto del Paese ha continuato a crescere.

Guardando più da vicino emerge un dato interessante: circa un occupato su cinque lavora nel settore pubblico. La stima più attendibile parla di circa 11.400 dipendenti pubblici, pari al 20% degli occupati. Gli altri si dividono tra 32.600 dipendenti privati e circa 13.000 lavoratori autonomi, professionisti e imprenditori.

Perché questo dato è importante? Perché, quando si parla di sciopero generale, bisogna capire chi può realmente fermarsi e chi, invece, rischia di pagare un prezzo più alto per aderire. Se si ferma il pubblico impiego, lo sciopero è immediatamente visibile: uffici chiusi, servizi ridotti, scuole in difficoltà.

Ma, numericamente, la maggioranza degli occupati valdostani lavora nel privato, tra industria, commercio, turismo, edilizia, trasporti e artigianato.

C'è poi una caratteristica tipicamente valdostana che spesso viene ignorata nel dibattito sugli scioperi. Al di fuori della Cogne Acciai Speciali e di poche altre realtà strutturate, il tessuto economico regionale è composto soprattutto da piccole e piccolissime imprese: negozi, bar, alberghi, attività artigiane, imprese familiari e aziende con pochi dipendenti.

In una grande fabbrica scioperare significa confondersi in mezzo a centinaia di colleghi. In un'impresa con tre, quattro o cinque dipendenti, la situazione è molto diversa. L'adesione è immediatamente visibile, il rapporto con il datore di lavoro è diretto e spesso personale e la rinuncia a una giornata di salario pesa maggiormente sui bilanci familiari.

Questo non significa che i lavoratori delle piccole imprese siano necessariamente contrari alle rivendicazioni sindacali. Significa, però, che il costo individuale della partecipazione può essere più elevato. Per questo, in una regione fatta soprattutto di microimprese, il numero delle persone che sfilano in piazza rischia di essere un indicatore meno significativo che altrove.

Quando si osservano le immagini di un corteo valdostano, bisognerebbe quindi ricordare che una parte consistente dei lavoratori opera in aziende dove scioperare è materialmente più complicato che in una grande realtà industriale. Non partecipare a una manifestazione non equivale automaticamente a condividere lo stato delle cose esistenti; spesso significa semplicemente non potersi permettere il costo economico o personale di quella scelta.

Ecco perché un corteo di quattro o cinquecento persone non basta, da solo, a misurare il successo o il fallimento di una mobilitazione. Quei manifestanti rappresentano meno dell'1% degli occupati valdostani, ma chi sfila non coincide necessariamente con chi sciopera. L'unico modo corretto di valutare una protesta sarebbe distinguere tra adesione nel pubblico, adesione nel privato e peso effettivo dei due settori sull'occupazione totale.

Il tema diventa ancora più interessante se si allarga lo sguardo agli ultimi quarant'anni. Negli anni Ottanta la Valle d'Aosta era la regione con il Pil pro capite più alto d'Italia.

Oggi resta una delle aree più ricche del Paese, ma il vantaggio accumulato si è progressivamente ridotto. La crescita economica è stata più lenta della media nazionale e il sistema produttivo appare meno dinamico di quanto fosse in passato.

Nel frattempo, la popolazione è invecchiata. Le pensioni erogate superano le 50.000 unità e il rapporto tra lavoratori e pensionati continua ad assottigliarsi. In pratica, ogni lavoratore sostiene un numero crescente di pensioni e di servizi pubblici: una tendenza che interessa tutto il Paese, ma che in una regione anziana come la nostra è ancora più evidente.

Anche sul fronte dei salari emergono elementi di criticità. Negli ultimi quindici anni le retribuzioni sono cresciute meno che nel resto del Nord Italia, mentre l'inflazione ha eroso una parte importante del potere d'acquisto. A questo si aggiungono le difficoltà del comparto industriale, l'aumento del ricorso alla cassa integrazione e il rallentamento delle esportazioni.

Tutto questo non significa che la Valle d'Aosta sia una regione in crisi o destinata al declino. Significa, però, che sotto l'immagine di un territorio ricco e stabile esistono problemi reali che meritano di essere discussi seriamente.

Per questo, prima di liquidare chi manifesta come un gruppo di privilegiati o di agitatori, forse sarebbe utile interrogarsi sui numeri. Non perché ogni sciopero abbia necessariamente ragione, ma perché ignorare i segnali di malessere raramente ha risolto i problemi di una comunità.

La domanda decisiva non è se il corteo del 20 novembre sia piaciuto o meno. La vera domanda è quale Valle d'Aosta vogliamo trovarci davanti tra dieci o vent'anni, quando i lavoratori saranno meno numerosi, i pensionati più numerosi e il vantaggio economico costruito dalle generazioni precedenti potrebbe essersi ulteriormente ridotto.