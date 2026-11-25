Nessun aumento dell’addizionale comunale Irpef nel prossimo triennio, ma senza trasformare questa scelta in una promessa irrevocabile per l’intera consiliatura. È questa la linea espressa dal sindaco Raffaele Rocco durante il dibattito in Consiglio comunale sull’ordine del giorno presentato da Giuseppe Manuel Cipollone, consigliere di Fratelli d’Italia Valle d’Aosta, che chiedeva di escludere qualsiasi incremento dell’imposta per tutta la durata del mandato amministrativo.

Una posizione che distingue tra gli orientamenti concreti dell’Amministrazione, già tradotti nelle previsioni di bilancio, e la necessità di conservare margini di manovra di fronte a eventuali cambiamenti dello scenario economico e finanziario. Il documento contabile 2027-2029, approvato dalla Giunta, non contempla infatti aumenti dell’addizionale Irpef. Il sindaco ha voluto ribadire che la scelta politica della maggioranza è quella di non gravare ulteriormente sui contribuenti, almeno per quanto riguarda il prossimo triennio.

«Questa Giunta e questa maggioranza hanno già dimostrato di non voler aumentare le tasse nel prossimo triennio: lo schema di bilancio approvato non contiene aumenti dell’addizionale IRPEF», ha precisato Rocco, entrando anche nel dettaglio della struttura delle entrate comunali.

Nel 2027, su un totale di circa 65,9 milioni di euro di entrate correnti, il 47% arriverà dai trasferimenti regionali, l’11% dalle entrate proprie del Comune e il restante 42% dai tributi comunali. All’interno di quest’ultima voce, l’addizionale Irpef rappresenta una componente significativa, con un gettito stimato in circa 3,37 milioni di euro per il 2027. Le previsioni indicano entrate sostanzialmente stabili anche negli anni successivi, con 3,39 milioni di euro sia nel 2028 sia nel 2029.

Numeri che restituiscono la dimensione del contributo dell’imposta alle casse comunali e spiegano perché il tema del prelievo fiscale si intrecci direttamente con la capacità di finanziare i servizi. Rocco ha ricordato che il 51,2% della spesa corrente è destinato direttamente alle attività rivolte alla persona e alla città: dall’ambiente alla scuola, dalla manutenzione delle strade alla sicurezza, fino allo sport.

Sul bilancio pesano tuttavia anche obblighi e vincoli esterni. Tra questi, il contributo richiesto dallo Stato agli enti locali per il risanamento della finanza pubblica, che incide per una quota pari all’11,7% della spesa corrente. Un elemento che, insieme all'andamento dei costi di gestione, restringe gli spazi di flessibilità a disposizione dell'Amministrazione.

È proprio su questo punto che si è concentrata la differenza tra la richiesta avanzata da Cipollone (nella foto) e la risposta del sindaco. Per il primo, l’obiettivo era ottenere un impegno politico chiaro: nessun aumento dell’addizionale Irpef per tutta la consiliatura. Rocco ha invece ritenuto non opportuno assumere oggi un vincolo assoluto, indipendentemente da ciò che potrebbe accadere nei prossimi anni.

Tra le variabili che potrebbero incidere sugli equilibri finanziari del Comune sono stati indicati l'eventuale aumento dei costi energetici, gli adeguamenti dei contratti pubblici e le evoluzioni del quadro economico e normativo, sia a livello nazionale sia internazionale.

«Ci asteniamo per responsabilità e non perché stiamo pensando di aumentare l’addizionale IRPEF», ha chiarito il sindaco, spiegando che una promessa senza condizioni potrebbe rivelarsi difficile da mantenere qualora intervenissero circostanze straordinarie. «Andare oggi a dire ai cittadini che non la aumenteremo mai sarebbe un impegno che rischiamo di dover disattendere».

La prospettiva indicata dall'Amministrazione è quindi quella di lavorare affinché un aumento non diventi necessario, intervenendo prima di tutto sulla gestione delle risorse disponibili. Rocco ha annunciato l'intenzione di avviare, insieme agli uffici comunali, un'analisi approfondita delle diverse voci di bilancio, per verificare la congruità delle spese, rafforzare il controllo delle riscossioni e individuare eventuali margini di risparmio.

L'obiettivo dichiarato è recuperare efficienza senza compromettere la qualità e la quantità dei servizi offerti ai cittadini. La razionalizzazione della spesa dovrà quindi procedere parallelamente alla salvaguardia delle prestazioni garantite dal Comune, evitando che le economie si traducano in una riduzione delle attività rivolte alla comunità.

Un altro fronte sul quale l'Amministrazione intende lavorare riguarda il reperimento di risorse aggiuntive attraverso i finanziamenti europei, statali e regionali. Un'opportunità che dovrà essere sfruttata compatibilmente con le finalità e i requisiti dei singoli bandi, così da integrare le risorse ordinarie senza ricorrere necessariamente a un maggiore prelievo fiscale.

Alla fine, l'ordine del giorno presentato da Cipollone è stato respinto. La votazione ha registrato 6 voti favorevoli, 16 astensioni, tra cui quella della consigliera Katya Foletto di Alleanza Verdi Sinistra – Reti civiche, e un voto contrario, espresso dal consigliere Stefano Cocquillard dell'Union Valdôtaine.

Resta dunque confermata la scelta contenuta nel bilancio triennale: nessun aumento dell'addizionale Irpef fino al 2029. Il Consiglio non ha però approvato un impegno vincolante per l'intera consiliatura. La linea della maggioranza è quella di mantenere invariata la pressione fiscale, puntando sulla revisione della spesa, su una maggiore capacità di riscossione e sulla ricerca di nuove risorse, senza rinunciare alla possibilità di intervenire qualora il quadro finanziario dovesse cambiare.