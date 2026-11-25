Non voltarsi dall'altra parte. Non lasciare sole le donne che trovano il coraggio di denunciare. E soprattutto non confondere la lotta alla violenza di genere con una ricorrenza da celebrare una volta all'anno. È un messaggio forte, condiviso e trasversale quello emerso dal Consiglio Valle nella seduta mattutina di mercoledì 25 novembre 2026, quando l'Assemblea regionale ha dedicato l'apertura dei lavori alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Un momento istituzionale che ha assunto il significato di un impegno collettivo, con interventi che hanno attraversato sensibilità politiche differenti, ma convergenti su un punto essenziale: la violenza non è soltanto quella che lascia lividi e ferite visibili. È anche controllo, isolamento, ricatto economico, manipolazione psicologica, privazione della libertà e, nelle sue forme più insidiose, sottomissione chimica.

Il Consiglio Valle ha voluto dare alla giornata una dimensione concreta, riconoscendo che dietro ogni dato ci sono persone, storie e spesso situazioni di sofferenza che rimangono nascoste. Una battaglia che chiama in causa le istituzioni, ma anche gli uomini, le famiglie, la scuola e l'intera comunità.

Ad aprire il confronto è stato il presidente del Consiglio Valle, Stefano Aggravi, che ha richiamato il significato profondo di una ricorrenza istituita dall'Onu nel 1999, scelta per ricordare le sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana deportate, violentate e uccise il 25 novembre 1960.

«Una data che ci ricorda che la violenza contro le donne non è una questione che riguarda soltanto le vittime e i loro familiari. È una questione di libertà, dignità e diritti fondamentali», ha sottolineato Aggravi.

Il presidente ha voluto porre l'attenzione su un fenomeno ancora troppo sottovalutato: la sottomissione chimica. Una scelta che il Consiglio ha accompagnato con la testimonianza di Caroline Darian, figlia di Gisèle Pelicot, protagonista di una vicenda familiare sconvolgente trasformata in un impegno pubblico contro la violenza sulle donne.

«Una donna che ha trasformato una storia familiare deflagrante in un impegno attivo affinché le donne vittime non siano mai più sole», ha ricordato Aggravi. Parole che restituiscono il senso di un'iniziativa che ha voluto andare oltre la celebrazione, affrontando una forma di violenza particolarmente subdola, spesso difficile da riconoscere e denunciare.

Il messaggio è stato raccolto dall'assessore alla Sanità e alle Politiche sociali, Carlo Marzi, che ha insistito sulla necessità di trasformare la giornata in responsabilità concreta.

«Il 25 novembre ci chiede di non limitarci alla commemorazione, ma di assumerci una responsabilità concreta», ha dichiarato. «La violenza non è soltanto quella che lascia segni visibili: può essere psicologica, economica, passare dal controllo e dall'isolamento».

Marzi ha richiamato il ruolo della prevenzione e dell'educazione, a partire dalle scuole, sottolineando che non basta intervenire quando la violenza si è già manifestata. Occorre lavorare anche sugli uomini che la esercitano o che potrebbero esercitarla, attraverso percorsi di consapevolezza e rieducazione.

In questa direzione si inseriscono il progetto Cara, con il kit di prima accoglienza destinato alle donne e ai bambini che si rivolgono al Pronto soccorso, e la campagna «Vivi. Vola. Vali.».

«Una comunità che sa riconoscere la violenza sa anche indicare dove chiedere aiuto», ha aggiunto l'assessore, evidenziando il lavoro condiviso tra Assessorato, Ausl, Centro antiviolenza, Centro per uomini autori o potenziali autori di violenza, forze dell'ordine e istituzioni del territorio.

Un richiamo importante, perché la protezione delle vittime non può essere affidata a interventi isolati, ma richiede una rete capace di accompagnare le donne nel momento della difficoltà e nel percorso verso una nuova autonomia.

La vicecapogruppo del PD-Federalisti Progressisti VdA, Clotilde Forcellati, ha riportato l'attenzione sulla natura culturale e strutturale del problema.

«Il dibattito pubblico continua a ridurre la violenza all'atto fisico, quando si tratta prima di tutto di una relazione asimmetrica di potere e controllo, radicata in modelli culturali che faticano a riconoscere la donna come libera e autonoma».

Forcellati ha richiamato proprio la testimonianza di Caroline Darian, ricordando come la sottomissione chimica rappresenti una forma di violenza silenziosa, intrecciata a quella psicologica e quotidiana.

«Faccio mio l'appello di Gino Cecchettin: la violenza contro le donne non è un problema delle donne, ma una responsabilità culturale che chiama in causa soprattutto gli uomini».

La consigliera ha inoltre annunciato il deposito della nuova legge sulla Consulta per le pari opportunità del Consiglio Valle, con l'obiettivo di introdurre novità importanti e favorire il coinvolgimento diretto di uomini e donne.

Un tema ripreso dalla vicepresidente del Consiglio, Loredana Petey, che ha annunciato il deposito, proprio nella giornata del 25 novembre, della proposta di legge regionale rivista sulla Conferenza regionale per l'uguaglianza delle opportunità tra donne e uomini.

«Si tratta di un passaggio concreto per modernizzare e rendere più efficace uno strumento fondamentale di proposta, ascolto, dialogo e partecipazione democratica, che assocerà anche gli uomini».

Petey ha insistito sul valore politico e culturale della riforma: «La lotta alle discriminazioni e alle violenze di genere non è soltanto una battaglia delle donne, ma una responsabilità condivisa che coinvolge direttamente e attivamente anche gli uomini».

E alle donne che oggi si sentono sole, prigioniere della paura, ha voluto rivolgere un messaggio preciso: «Questa Assemblea deve dire con una sola voce che esiste una via d'uscita e che non devono affrontarla da sole».

La vicepresidente del gruppo dell'Union Valdôtaine, Josette Borre, ha allargato lo sguardo alla dimensione internazionale, ricordando che la libertà femminile continua a essere minacciata in numerose parti del mondo.

«Dall'Afghanistan all'Iran, dal Kosovo alla nostra Valle d'Aosta, i diritti delle donne restano minacciati. Se le forme di violenza sono diverse, la logica rimane la stessa: controllare il corpo, la voce e la libertà delle donne».

Borre ha richiamato anche la realtà valdostana, sottolineando che femminicidi e violenze psicologiche, economiche e fisiche dimostrano come nessuno possa considerarsi al riparo.

«Una donna che denuncia violenze e chiede aiuto non deve mai essere lasciata sola. L'uguaglianza e la libertà non sono mai definitivamente acquisite: richiedono un impegno quotidiano, risorse e protezioni concrete».

La vicecapogruppo del Centro Autonomista, Luisa Trione, ha invece raccontato la propria partecipazione al Forum contro le molestie e la violenza di genere, definendo il fenomeno «una piaga della nostra società, con radici profondamente radicate nella cultura del nostro Paese».

Una violenza che può essere fisica, psicologica, economica, sessuale, ostetrica e digitale. «Conoscere queste forme, saperle riconoscere e raccontarle è fondamentale per evitare di relegare questo tema agli addetti ai lavori o a una ricorrenza annuale».

La conclusione del suo intervento è stata un richiamo diretto alla responsabilità individuale: «Contrastare significa, prima di tutto, non voltarsi mai dall'altra parte».

La capogruppo de La Renaissance Valdôtaine, Eleonora Baccini, ha posto l'accento su due strumenti di controllo spesso sottovalutati: la dipendenza psicologica e quella economica.

«La violenza psicologica ed economica sono forme spesso invisibili, che isolano le donne e ne limitano progressivamente la libertà».

Baccini ha ricordato come il controllo possa cominciare allontanando una donna dai suoi affetti, fino a impedirle di chiedere aiuto. Ma anche la mancanza di indipendenza economica può trasformarsi in una forma di ricatto.

«Lavoro, casa e servizi per l'infanzia sono fondamentali per consentire una vera ripartenza».

Un passaggio che introduce una dimensione essenziale della lotta alla violenza: non basta proteggere una donna nell'immediato, bisogna metterla nelle condizioni di ricostruire la propria vita e di decidere autonomamente del proprio futuro.

Il capogruppo del PD-FP, Jean-Pierre Guichardaz, ha portato nel dibattito il tema dell'educazione affettiva e sessuale, richiamando i risultati di un questionario sottoposto a 1.100 ragazzi in Italia.

«Il 90% chiede che l'educazione affettiva e sessuale diventi obbligatoria a scuola. È un dato che la politica non può ignorare».

Guichardaz ha criticato gli ostacoli introdotti a livello nazionale, in particolare il consenso obbligatorio dei genitori per affrontare questi argomenti a scuola fino alla maggiore età dei figli.

«Proprio chi fatica a parlare di affettività in famiglia dovrebbe poter trovare nella scuola un luogo sicuro, con adulti preparati a cui rivolgersi, e non sentirsi ancora più isolato».

Un richiamo alla funzione educativa della scuola, che secondo il consigliere deve poter accompagnare i giovani nella costruzione di relazioni sane e rispettose.

La capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Chiara Minelli, ha ribadito che la violenza contro le donne è un fenomeno strutturale, che non si esaurisce nei femminicidi, ma si manifesta anche attraverso gelosia, controllo e limitazioni della libertà.

«Non bastano le iniziative simboliche del 25 novembre: serve un impegno continuativo nell'educazione al rispetto, all'affettività e alla reciprocità».

Minelli ha lanciato anche un messaggio particolarmente incisivo sul cambiamento culturale necessario: «Dobbiamo smettere di educare le ragazze a difendersi e a evitare i pericoli, per insegnare ai ragazzi a riconoscere nelle donne persone libere, sulle quali non esercitare controllo, possesso o potere».

Il vicecapogruppo di AVS, Eugenio Torrione, ha invece richiamato l'attenzione su due aspetti particolarmente dolorosi della violenza domestica: la casa e i figli.

«La casa, che dovrebbe essere per definizione un luogo sicuro e di serenità, per tante donne diventa invece il teatro della violenza».

Ma a subire le conseguenze sono anche i bambini che assistono alle aggressioni tra i genitori. «Non sono spettatori estranei: subiscono un trauma che può segnare profondamente la loro crescita e lasciare conseguenze anche nell'età adulta».

Proteggere una donna, ha sottolineato Torrione, significa quindi proteggere anche i suoi figli, il loro presente e il loro futuro.

Il vicecapogruppo di Forza Italia, Marco Sorbara, ha posto l'accento sul rispetto come fondamento delle relazioni.

«Dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi che amare non significa possedere, che la gelosia non è amore, che un rifiuto deve essere rispettato e che nessun sentimento può giustificare la violenza».

Sorbara ha richiamato la necessità di sostenere concretamente centri antiviolenza, associazioni, servizi sociali e forze dell'ordine, garantendo alle donne percorsi di protezione, autonomia e libertà.

«Il rispetto e la dignità non sono concessioni, ma diritti». E ha aggiunto che anche gli uomini devono essere coinvolti in un percorso di consapevolezza emotiva, per imparare ad affrontare le proprie fragilità senza trasformarle in violenza.

Il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia, Massimiliano Tuccari, ha insistito sulla necessità di una condanna senza eccezioni.

«La violenza sulle donne va sempre condannata a tutti i livelli e in ogni sua forma, indipendentemente da chi la esercita e dal contesto in cui viene esercitata. Non possono esserci attenuanti culturali, religiose o ideologiche».

Tuccari ha chiesto coerenza anche nell'affrontare questioni delicate come l'identità di genere, la maternità surrogata e le tradizioni culturali e religiose che relegano la donna in una condizione di subordinazione.

Il capogruppo dell'Union Valdôtaine, Luigi Bertschy, ha riportato il confronto sulla necessità di consolidare il lavoro svolto sul territorio.

«Riteniamo fondamentale consolidare quanto costruito, sostenendo i servizi, le professionalità e le associazioni e rafforzando il lavoro di rete».

Bertschy ha indicato anche nel rilancio della Consulta un'opportunità per rendere più efficaci le politiche regionali, ribadendo che il contrasto alla violenza deve diventare una responsabilità quotidiana delle istituzioni.

A chiudere il dibattito è stato il presidente della Regione, Aurelio Marguerettaz, con un intervento che ha ricondotto le diverse sollecitazioni emerse in Aula a due direttrici fondamentali: costruire una cultura del rispetto e garantire protezione concreta a chi subisce violenza.

«La lotta alla violenza contro le donne deve agire su due livelli: costruire una cultura del rispetto e garantire protezione concreta a chi subisce violenza».

Marguerettaz ha sottolineato che il rispetto si costruisce attraverso l'educazione e il riconoscimento della libertà e della dignità di ogni persona, contrastando ogni forma di discriminazione, prevaricazione e violenza psicologica.

Ma alla dimensione educativa deve necessariamente affiancarsi quella della sicurezza. Perché chiedere a una donna di denunciare significa anche garantirle che, una volta compiuto quel passo, non sarà lasciata sola.

Il presidente della Regione ha richiamato, in questo senso, quanto emerso nell'ultimo Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, durante il quale le forze dell'ordine hanno confermato la propria disponibilità e attenzione, anche attraverso il monitoraggio delle situazioni più delicate.

«È fondamentale che chi si trova in una situazione di pericolo trovi il coraggio di denunciare, sapendo di poter contare su un sistema di tutela».

Un passaggio che assume un significato particolare: la denuncia non può essere soltanto un invito rivolto alle vittime, ma deve essere accompagnata da una rete istituzionale capace di offrire protezione, ascolto e risposte tempestive.

Il messaggio finale di Marguerettaz è stato netto: «Dobbiamo trasmettere alla comunità un messaggio chiaro: nessuna donna deve sentirsi sola e chiedere aiuto è il primo passo per essere protetta».

Una conclusione che restituisce il senso politico della seduta. Il Consiglio Valle ha dato voce a tutte le componenti dell'Assemblea, riconoscendo che il contrasto alla violenza di genere non può avere colore politico né appartenere a una sola parte della società.

La giornata del 25 novembre non cancella le violenze, non risolve le situazioni di pericolo e non restituisce automaticamente libertà a chi ne è stato privato. Ma rappresenta un'occasione importante per ribadire un impegno istituzionale che deve proseguire nel tempo.

Perché la vera misura della credibilità delle istituzioni non sarà il numero degli interventi pronunciati in Aula, ma la capacità di trasformare quelle parole in servizi, protezione, prevenzione e autonomia. E soprattutto nella certezza, per ogni donna che trova la forza di chiedere aiuto, di non essere lasciata sola.