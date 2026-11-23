La transizione energetica passa anche attraverso un sostegno diretto alle famiglie valdostane. È questo l’obiettivo della proposta di legge che ha ottenuto il parere favorevole della IV Commissione consiliare “Sviluppo economico”, riunita giovedì 19 novembre 2026. Il testo prevede l’introduzione di una misura strutturale di compensazione ambientale destinata ai residenti in Valle d’Aosta, titolari di utenze domestiche presso la propria abitazione di residenza.

La proposta, presentata il 12 ottobre 2026 dai gruppi Forza Italia, Union Valdôtaine e Centro Autonomista, è stata approvata con i voti favorevoli di UV, CA e Fratelli d’Italia. Si sono invece astenuti i gruppi Lega VdA e PD-FP.

L’iniziativa intende riconoscere ai cittadini valdostani un beneficio economico collegato alle risorse energetiche presenti sul territorio regionale, accompagnando il percorso di transizione energetica con un sostegno concreto alle economie domestiche.

«L’obiettivo è portare la proposta di legge all’esame del Consiglio regionale già nella seduta convocata per la prossima settimana», dichiara la presidente della Commissione, Josette Borre.

«Al parere favorevole espresso dalla maggioranza si è aggiunto anche il gruppo Fratelli d’Italia, a conferma dell’importanza e della condivisione degli obiettivi alla base di questa iniziativa», sottolinea Borre, che evidenzia la finalità del provvedimento: «Si tratta di un provvedimento importante, che intende riconoscere ai residenti valdostani un beneficio diretto legato alle risorse energetiche del nostro territorio».

La presidente della IV Commissione richiama infine la dimensione sociale della misura: «Vogliamo accompagnare il percorso di transizione energetica con un sostegno concreto rivolto alle famiglie, affinché i cittadini possano beneficiarne già entro la fine dell’anno».

Dopo il passaggio in Commissione, la proposta si prepara dunque ad approdare in Consiglio regionale, con l’intenzione di arrivare all’approvazione definitiva in tempi utili per consentire alle famiglie valdostane di beneficiare della misura entro la fine del 2026.