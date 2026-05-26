Nouvel Hôpital Umberto Parini : l’Union Valdôtaine ouvre le débat sur l’hôpital de demain

Le nouvel Hôpital Umberto Parini revient au centre du débat public valdôtain. Le Groupe de l’Union Valdôtaine au Conseil de la Vallée a annoncé l’organisation d’une conférence consacrée à la future structure hospitalière régionale, avec la volonté affichée de replacer le citoyen au cœur de la réflexion sur l’évolution du système sanitaire valdôtain.

L’initiative se déroulera le jeudi 28 mai 2026, à 18 heures, dans la salle ducale de l’Hôtel de Ville d’Aoste. Elle réunira Fabio Fabiani, ingénieur et président de Siv spa, Aurelio Marguerettaz, chef de groupe de l’Union Valdôtaine, ainsi que le président de la Région, Renzo Testolin.

À travers cette rencontre, l’Union Valdôtaine entend mettre en évidence la portée stratégique du projet hospitalier, considéré comme un investissement fondamental pour l’avenir de la santé publique régionale. L’objectif affiché est de construire une structure capable d’offrir des services performants, accessibles et adaptés aux besoins des patients, en conciliant innovation technologique, qualité des soins et attention humaine.

Selon les promoteurs de l’initiative, le futur hôpital devra répondre aux défis sanitaires des prochaines décennies tout en garantissant une expérience hospitalière plus efficace et plus proche des attentes de la population valdôtaine. Une vision qui place la modernisation des infrastructures médicales au centre des politiques publiques régionales.

La conférence intervient toutefois dans un contexte particulièrement délicat. Le dossier du nouvel hôpital est en effet marqué par le recours présenté devant le Tribunal administratif régional par le deuxième classé dans la procédure d’adjudication relative aux travaux d’agrandissement de l’Hôpital Umberto Parini. Cette démarche a entraîné un report du démarrage du chantier.

Les organisateurs tiennent cependant à préciser que ce retard ne peut être imputé à l’Administration régionale, mais qu’il relève du droit légitime reconnu aux participants d’une procédure publique dans le cadre des garanties prévues par le Code des marchés publics.

C’est précisément pour apporter des explications sur cette situation que la conférence a été conçue comme un moment de clarté institutionnelle et d’information publique. L’Union Valdôtaine souhaite ainsi replacer le dossier dans son cadre administratif et juridique, tout en rappelant l’importance d’un projet attendu depuis des années par l’ensemble de la Vallée d’Aoste.

À travers cette initiative politique et institutionnelle, la majorité autonomiste réaffirme enfin son engagement en faveur d’une santé publique moderne, efficace et centrée sur le bien-être des citoyens, avec l’ambition de préparer l’Hôpital Umberto Parini aux défis de demain.