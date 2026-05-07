Courmayeur et Chamonix, l’amitié alpine se poursuit

Une nouvelle page s’ouvre dans les relations historiques entre Courmayeur et Chamonix. Dans l’après-midi du mercredi 6 mai 2026, la mairie de Courmayeur a accueilli la première rencontre officielle entre le maire Roberto Rota et le nouveau maire de Chamonix, François-Xavier Laffin, élu au mois de mars dernier pour succéder à Éric Fournier, qui a dirigé la commune haut-savoyarde pendant près de vingt ans, de 2008 à 2026.

Cette rencontre institutionnelle, placée sous le signe de la continuité et du dialogue, a permis aux deux élus de faire connaissance et d’échanger sur les grands dossiers qui unissent depuis longtemps les deux territoires au pied du Mont-Blanc.

Au-delà du caractère protocolaire, le rendez-vous a surtout confirmé la volonté commune de poursuivre une coopération transfrontalière solide et constructive, fondée sur une histoire partagée, des intérêts communs et une même vision du développement de la montagne.

De nouvelles rencontres sont d’ores et déjà prévues dans les prochains mois afin de reprendre les dossiers communs et renforcer les synergies entre les deux collectivités, liées non seulement par la proximité géographique, mais aussi par des valeurs profondément enracinées dans la culture alpine.

François-Xavier Laffin (sn) et Roberto Rota

Les deux maires ont réaffirmé leur intérêt à travailler ensemble dans les années à venir, dans un esprit d’amitié et de collaboration qui caractérise depuis longtemps les relations entre Courmayeur et Chamonix. Deux destinations emblématiques du tourisme de montagne qui, malgré des systèmes administratifs et nationaux différents, partagent une même attention à la qualité de vie des habitants, au développement durable et à la préservation de l’identité alpine.

Dans un contexte où les territoires de montagne sont confrontés à des défis toujours plus complexes — mobilité, tourisme, environnement, changement climatique — cette rencontre apparaît aussi comme un signal politique fort : celui d’une coopération qui dépasse les frontières et qui continue à faire du massif du Mont-Blanc un espace de dialogue, d’échange et de projets communs.