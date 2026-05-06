Fabrizio Gottardi si aggiudica il primo premio del XX concorso fotografico Wild Abitare la natura di Fondation Grand Paradis

Vincitore del 20° concorso fotografico di Fondation Grand Paradis dal titolo Wild - Abitare la natura è Fabrizio Gottardi con lo scatto

“Sospesi nel silenzio”. Questa la motivazione per l’attribuzione del primo premio presentata dalla Giuria, composta quest’anno dal fotografo naturalista Enzo Massa Micon, dal fotografo professionista Paolo Rey, dal fotografo naturalista Giorgio Marcoaldi e dalla direttrice di Fondation Grand Paradis Luisa Vuillermoz: "Lo scatto “Sospesi nel silenzio” interpreta con grande efficacia il tema “Wild: Abitare la natura”, restituendo la presenza piena dell’ambiente come spazio vitale, relazione ed equilibrio. I due stambecchi, colti in un autentico momento di vita, si muovono secondo un ritmo del tutto naturale, senza alcuna percezione di disturbo o interferenza umana: il fotografo accompagna la scena con discrezione, consentendole di esprimersi nella sua essenza. La fotografia racconta così il senso più profondo dell’abitare la natura: ogni creatura trova il proprio posto all’interno di un ordine antico, fatto di roccia, vuoto, luce e silenzio. Di grande forza è anche la costruzione dell’immagine, giocata su una raffinata simmetria tra la chiarezza del cielo e il suo riflesso nell’acqua, e su un equilibrato dialogo di chiaroscuro che accompagna lo sguardo e amplifica la dimensione contemplativa della scena. Un’immagine intensa e armoniosa, capace di unire valore naturalistico, sensibilità narrativa e qualità formale”.



Al secondo posto Giuseppe Del Balzo Ruiti, con la fotografia intitolata “Immersione floreale” che, secondo la Giuria, “con delicata intensità restituisce il senso profondo di “Wild: Abitare la natura”, attraverso la presenza di un animale pienamente immerso nella bellezza del proprio ambiente. Il giovane capriolo emerge quasi per sorpresa da un mare di colori, come se il paesaggio lo accogliesse e al tempo stesso lo custodisse: ciò che per lui è riparo, protezione e dimora, per noi diventa meraviglia visiva. L’immagine colpisce per la straordinaria armonia cromatica, in cui i toni del viola, del verde e dell’oro costruiscono uno spazio avvolgente, vivo, quasi sospeso. In questo scenario il capriolo, colto in un attimo di stupore, sembra trovarsi esattamente nel luogo che gli appartiene, nel più bello degli ambienti possibili, perfettamente accordato ai suoi ritmi e alla sua natura. Uno scatto capace di trasformare un incontro fugace in una visione poetica, dove il colore non è soltanto elemento estetico, ma linguaggio stesso dell’abitare”.



Terzo classificato Stefano Ciocchetti, autore di “Il branco”.

Secondo la Giuria, “_Con una visione aerea nitida e potente, “Il branco” interpreta il tema mostrando insieme presenza animale, ambiente e comportamento. Al centro della radura innevata, i lupi, simbolo del selvaggio per antonomasia, avanzano seguendo un’unica traccia, mostrando con immediatezza una delle strategie più essenziali della vita in natura: economizzare le energie e abitare il territorio con intelligenza e misura. Gli alberi, disposti come una cornice naturale, costruiscono una composizione quasi concentrica che guida lo sguardo verso il cuore della scena e conferisce forza a un momento fugace, colto con grande precisione. Uno scatto che trasforma un

passaggio silenzioso nella neve in una rappresentazione intensa e potente dell’abitare il mondo selvatico”.



La premiazione dei vincitori si terrà a Cogne durante la settimana del Gran Paradiso Film Festival, tra il 27 luglio e il 1 agosto 2026.

Nell’ambito dell’evento saranno consegnati i premi e verranno proiettate le immagini selezionate, con la presentazione dei fotografi vincitori al pubblico del Festival.



Gli scatti premiati troveranno ampio spazio all’interno del materiale di comunicazione della 29ma edizione del Gran Paradiso Film Festival

e saranno protagonisti di una photogallery sul sito web di Fondation Grand Paradis, nella sezione dedicata al concorso.



Vent’anni di scatti, sguardi e racconti: il concorso fotografico promosso da Fondation Grand Paradis giunto alla sua XX edizione si conferma un’iniziativa consolidata, che aggrega la passione fotografica all’attenzione per la natura e il territorio.



Per ulteriori informazioni su iniziative e progetti proposti da Fondation Grand Paradis, visitare il sito www.grand-paradis.it