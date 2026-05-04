Fioriscono le rose di maggio a Perosa Argentina

Nel cuore della Val Chisone, Perosa Argentina si prepara a vivere un maggio che profuma di impegno civile e consapevolezza. Non solo primavera, dunque, ma una vera e propria fioritura di iniziative dedicate alla salute femminile, tra informazione, prevenzione e accompagnamento alla cura. Un calendario che unisce istituzioni, associazioni e cittadini in un dialogo aperto e necessario, capace di trasformare la cultura in uno strumento concreto di tutela della persona.

Motore dell’iniziativa è la Lilium Art Gallery, in sinergia con Spazio Campana e con il Comune, a conferma di come anche un presidio artistico possa diventare luogo attivo di promozione sociale e sanitaria.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 9 maggio alle 17.30 presso la biblioteca comunale, in Piazza Europa. Un incontro aperto a tutti, pensato per informare senza creare allarmismi ma offrendo strumenti concreti di conoscenza. Interverrà la dottoressa Valentina Bounuos, che affronterà il tema della prevenzione dei tumori femminili, mentre il dottor Marco Borsetti illustrerà le tecniche di ricostruzione mammaria nelle pazienti portatrici di mutazioni genetiche BRCA.

Si tratta di un ambito delicato ma fondamentale: le mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2, infatti, aumentano sensibilmente il rischio di sviluppare tumori al seno e alle ovaie. La possibilità di sottoporsi a test genetici predittivi rappresenta oggi uno strumento decisivo, soprattutto se si considera che una quota significativa di queste patologie ha origine ereditaria. A completare il quadro, l’intervento della dottoressa Vilma Duretto, che metterà in luce il ruolo imprescindibile del supporto psicologico nei percorsi oncologici.

Il secondo momento, in programma martedì 19 maggio alle 17.30 presso la sede della Lilium, si inserisce in una dimensione più ampia, quella di una Regione Piemonte che si colora simbolicamente di rosa. Protagonista sarà la dottoressa Fulvia Pedani, che presenterà il programma “Prevenzione Serena”, modello virtuoso di sanità pubblica orientato alla diagnosi precoce dei tumori della mammella, del colon e della cervice uterina. Un’iniziativa che ribadisce un concetto semplice quanto decisivo: uno screening prenotato in tempo può fare la differenza tra la vita e la malattia.

L’incontro è promosso da ANDOS Comitato di Torino ODV e da Shield Women, con il sostegno delle istituzioni regionali e locali. Proprio il progetto S.H.I.E.L.D. Women rappresenta uno degli elementi più innovativi: un’iniziativa che punta a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alla prevenzione, offrendo supporto concreto alle donne in condizioni di fragilità attraverso la figura dei “patient navigators”, volontari formati per accompagnare le pazienti nei percorsi di diagnosi e cura.

Un modello che unisce competenza sanitaria e solidarietà, finanziato a livello europeo nell’ambito del programma “Powering breast cancer progress” e che ha visto ANDOS Nazionale distinguersi come unica realtà premiata in Europa. La formazione dei volontari, già avviata con un primo corso nazionale, punta ora a radicarsi nei territori, rendendo la prevenzione più accessibile e inclusiva.

In questo contesto, la Lilium non è soltanto una galleria d’arte. Dal 2023 ha ospitato decine di mostre e costruito una rete viva di artisti e istituzioni, ma oggi dimostra qualcosa di più: che la cultura può farsi presidio civile, spazio di cura e consapevolezza. Perché informare significa anche proteggere. E in queste “rose di maggio” c’è forse il messaggio più importante: la bellezza della conoscenza che diventa difesa della vita.