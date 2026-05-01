C’era una volta il Primo Maggio

C’è stato un tempo in cui il Primo Maggio apparteneva anche a chi non era mai sceso in piazza: i contadini, i coltivatori, i guardiani silenziosi della terra. Un tempo in cui la festa del lavoro non era solo bandiere, cortei e fabbriche, ma anche orti umidi di rugiada, stalle calde e campi che non conoscevano ferie.

È un Primo Maggio che la storia ha quasi dimenticato. Mentre le città crescevano disordinate e affamate, mentre le periferie si riempivano di famiglie stipate in appartamenti bui, nelle campagne si viveva un’altra esistenza. Faticosa, certo. Dura, senza dubbio. Ma diversa — diversa in un modo che allora non si sapeva misurare e che oggi si fatica ancora a comprendere.

«Voi siete fortunati», dicevano i fratelli di mio padre, venuti dalla città, seduti all’ombra di un fico, con pane, salame, un po’ di lardo e formaggi e un bicchiere di vino fresco sul tavolo di legno.

E forse avevano ragione.

La casa era povera: le pareti annerite dal fumo, il pavimento di piastrelle consunte. Ma dietro c’era l’orto: cipolle, patate, fagioli, prezzemolo, pomodori d’estate. C’era il pollaio, con le uova puntuali ogni mattina. C’era il maiale, quasi un membro della famiglia, che d’inverno riempiva la dispensa di salami. C’erano due vacche, che davano latte, burro e formaggio.

In città, invece, l’operaio lavorava dieci, dodici ore al giorno. Tornava a casa con le mani nere di grasso, i polmoni pesanti, i piedi gonfi. E i soldi non bastavano mai. Il pane si comprava. La verdura si comprava. La carne era un lusso. Bastava una settimana di chiusura della fabbrica per far tremare tutta la famiglia.

Il contadino non aveva denaro. Quasi niente.

Ma aveva qualcosa che il denaro non poteva comprare: il controllo sul proprio cibo.

La terra non licenziava. Le galline non scioperavano. L’orto, se lo curavi, ti rispondeva. Certo, c’erano le grandinate, la siccità, le malattie del bestiame. Ma dentro quella povertà c’era una forma di autosufficienza che le città avevano già perduto per sempre.

Ricordo mio padre che falciava l’erba con un ritmo lento e preciso, come chi sa che quel lavoro non finirà mai e non ha fretta. Era povero, sì, ma ricco di cose che non si inventariano: aria, tempo, spazio. Un legame con la terra che era un connubio di amore e odio.

La domenica arrivavano i suoi fratelli dalla città. Erano numerosi, con mogli e figli: li ricordo ancora, i miei cugini, “i cittadini”, come li chiamava mia mamma. Arrivavano a piedi, anche perché casa nostra non era lontana dal centro di Aosta. Era quasi un’abitudine: gli abbracci, la bottiglia di vino messa al fresco nella fontana insieme a due bottiglie di acqua, zucchero e limone preparate dalla mamma. E sulla tavolata c’erano salami, formaggi, insalatiere colme di insalata. C’era un appetito che non era fame: era nostalgia, era voglia di stare insieme, parlare, condividere. Respiravano quell’aria come fosse una medicina.

Il Primo Maggio nacque per ricordare la fatica di chi lavorava. Ma per molti anni — troppi — quella fatica aveva un solo volto: l’operaio, il minatore, lo sterratore. Il contadino non manifestava, non scendeva in piazza, non aveva sindacato. Restava nei campi anche il Primo Maggio, perché la terra non aspetta e le bestie non conoscono festività.

Eppure era un lavoratore anche lui. Forse il più antico. Forse il più dimenticato.

Oggi, in un mondo dove il cibo arriva da scaffali illuminati e la terra la conoscono in pochi, vale la pena fermarsi un momento. Vale la pena ricordare che nella povertà contadina c’era una dignità silenziosa, una competenza millenaria, una ricchezza che non si misurava in lire ma in autonomia, in sapere, in appartenenza.

Eravamo fortunati, dicevano i parenti venuti dalla città.

E forse, in un modo che allora nessuno sapeva spiegare, era davvero così.