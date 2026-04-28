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EVENTI E APPUNTAMENTI | 28 aprile 2026, 14:16

Ieri la Giornata ecologica di Pollein: conoscere il territorio per imparare a rispettarlo

La giornata ha coinvolto bambini e bambine della scuola primaria e dell’infanzia con attività nell’azienda agricola di Davide Lugon, la piantumazione di fiori, la cura del giardino della scuola ed il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco Volontari.

Ieri la Giornata ecologica di Pollein: conoscere il territorio per imparare a rispettarlo

Lunedì 27 aprile il Comune di Pollein ha rinnovato, come da tradizione, l’appuntamento con la Giornata ecologica insieme ai bambini della scuola primaria e dell’infanzia. Un’iniziativa pensata per sensibilizzare i più piccoli alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente e per far vivere loro esperienze concrete a contatto con la natura.

Educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente significa, prima di tutto, offrire loro l’opportunità di conoscerlo da vicino”, spiega il sindaco Angelo Filippini. Ed è stato con questo obiettivo che i bambini della scuola primaria sono partiti a piedi e, attraversando la frazione di Moulin, hanno raggiunto l’azienda agricola di Davide Lugon, luogo simbolo del lavoro, della cura della terra e della sostenibilità. Qui, grazie alla grande disponibilità di Emma e Davide, i ragazzi hanno potuto immergersi in una realtà concreta: visitare le serre, osservare il parco macchine, conoscere le diverse colture e comprendere quanto impegno e attenzione siano necessari per produrre ciò che quotidianamente arriva sulle nostre tavole. Un momento particolarmente apprezzato è stato quello della consegna dei semi, che i bambini potranno piantare in un secondo momento, e la degustazione di alcuni prodotti dell’azienda.

Parallelamente, i bambini della scuola dell’infanzia hanno iniziato la giornata prendendosi cura del giardino della scuola, piantando fiori e contribuendo attivamente a rendere più bello il loro ambiente quotidiano. Successivamente, si sono messi in cammino verso la Grand Place per unirsi agli altri partecipanti.

La giornata è poi proseguita all’area verde comunale, dove tutti insieme hanno condiviso il pranzo al sacco e un gelato, offerto dall’amministrazione comunale. Il pomeriggio è stato animato dalle attività proposte dai Vigili del Fuoco Volontari del Comune, che con entusiasmo e competenza hanno coinvolto i partecipanti in momenti educativi e divertenti. Non è mancato un ulteriore gesto concreto per l’ambiente: la piantumazione di nuovi fiori per rendere ancora più accogliente e colorata l’area verde. A conclusione della giornata, sono stati distribuiti ai bambini degli zainetti colorati, come ricordo di questa esperienza vissuta insieme.

L’amministrazione comunale desidera esprimere un sentito ringraziamento alle maestre per l’impegno e la collaborazione, ai bambini per l’entusiasmo dimostrato, a Emma e Davide per l’accoglienza e la disponibilità, e ai pompieri volontari per il prezioso contributo offerto – conclude Filippini. Un’iniziativa che, anno dopo anno, continua a rafforzare il legame tra scuola, territorio e comunità, nel segno della sostenibilità e della condivisione”.

red

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