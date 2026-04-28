Ieri la Giornata ecologica di Pollein: conoscere il territorio per imparare a rispettarlo

Lunedì 27 aprile il Comune di Pollein ha rinnovato, come da tradizione, l’appuntamento con la Giornata ecologica insieme ai bambini della scuola primaria e dell’infanzia. Un’iniziativa pensata per sensibilizzare i più piccoli alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente e per far vivere loro esperienze concrete a contatto con la natura.

“Educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente significa, prima di tutto, offrire loro l’opportunità di conoscerlo da vicino”, spiega il sindaco Angelo Filippini. Ed è stato con questo obiettivo che i bambini della scuola primaria sono partiti a piedi e, attraversando la frazione di Moulin, hanno raggiunto l’azienda agricola di Davide Lugon, luogo simbolo del lavoro, della cura della terra e della sostenibilità. Qui, grazie alla grande disponibilità di Emma e Davide, i ragazzi hanno potuto immergersi in una realtà concreta: visitare le serre, osservare il parco macchine, conoscere le diverse colture e comprendere quanto impegno e attenzione siano necessari per produrre ciò che quotidianamente arriva sulle nostre tavole. Un momento particolarmente apprezzato è stato quello della consegna dei semi, che i bambini potranno piantare in un secondo momento, e la degustazione di alcuni prodotti dell’azienda.

Parallelamente, i bambini della scuola dell’infanzia hanno iniziato la giornata prendendosi cura del giardino della scuola, piantando fiori e contribuendo attivamente a rendere più bello il loro ambiente quotidiano. Successivamente, si sono messi in cammino verso la Grand Place per unirsi agli altri partecipanti.

La giornata è poi proseguita all’area verde comunale, dove tutti insieme hanno condiviso il pranzo al sacco e un gelato, offerto dall’amministrazione comunale. Il pomeriggio è stato animato dalle attività proposte dai Vigili del Fuoco Volontari del Comune, che con entusiasmo e competenza hanno coinvolto i partecipanti in momenti educativi e divertenti. Non è mancato un ulteriore gesto concreto per l’ambiente: la piantumazione di nuovi fiori per rendere ancora più accogliente e colorata l’area verde. A conclusione della giornata, sono stati distribuiti ai bambini degli zainetti colorati, come ricordo di questa esperienza vissuta insieme.

“L’amministrazione comunale desidera esprimere un sentito ringraziamento alle maestre per l’impegno e la collaborazione, ai bambini per l’entusiasmo dimostrato, a Emma e Davide per l’accoglienza e la disponibilità, e ai pompieri volontari per il prezioso contributo offerto – conclude Filippini. Un’iniziativa che, anno dopo anno, continua a rafforzare il legame tra scuola, territorio e comunità, nel segno della sostenibilità e della condivisione”.