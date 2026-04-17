Artigianato valdostano: aperte le iscrizioni per gli eventi estivi 2026

L’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile informa che la Giunta regionale ha approvato lo svolgimento delle manifestazioni estive dedicate all’artigianatovaldostano di tradizione, insieme ai relativi regolamenti.



Sono in programma le seguenti iniziative



* 73ª Mostra-Concorso dell’artigianato valdostano e Grand Prix de l’Artisanat 2026, ad Aosta, in Piazza Chanoux, dal 18 al 26 luglio 2026, dalle ore 10.00 alle ore 22.30. Nell’ambito di questi eventi, in collaborazione con il Comune di Aosta, si terrà in orario serale la V edizione del Foire Festival.

* Atelier des Métiers, ad Aosta, in Piazza Chanoux, dal 30 luglio al 2 agosto 2026. Negli stessi giorni, in collaborazione con l’Artisanà, è prevista la III edizione di ORSOFF, rassegna diffusa di arte, design e artigianato. Sempre nell’ambito dell’Atelier des Métiers si svolgerà, per la prima volta, l’evento «Tornitori senza Confini – Incontro tra Tradizioni, Territori ed Evoluzione della Tornitura», realizzato in collaborazione con I tourneurs de la Basse Vallée: un momento di confronto e scambio dedicato alla lavorazione al tornio, che riunirà tornitori valdostani e di altre regioni italiane ed estere, con l’obiettivo di valorizzare le diverse tradizioni territoriali, evidenziando tecniche, materiali e approcci differenti e mostrando al pubblico l’evoluzione contemporanea di questo antico mestiere.

* 57ª Foire d’été, ad Aosta, nel centro storico, il 1° agosto 2026, dalle ore 10.00 alle ore 20.30.

* 11ª edizione della mostra “Le Sommet de l’Artisanat valdôtain de tradition”, in programma nel periodo autunnale nelle sale espositive del Forte di Bard.



Le iscrizioni alle manifestazioni saranno aperte da martedì 21 aprile a venerdì 8 maggio 2026. Saranno accettate esclusivamente le adesioni inviate online, tramite Posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria.



Il personale della segreteria della Struttura competente è a disposizione per supportare gli artigiani nella compilazione online della domanda di partecipazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e nel pomeriggio su appuntamento. Recapiti telefonici:

0165 274742 – 274509.



I regolamenti delle manifestazioni, la modulistica di adesione, i temi della Mostra-Concorso e del Grand prix de l’artisanat 2026 sono

disponibili sul sito regionale www.regione.vda.it, canale tematico Artigianato valdostano.



I programmi deli eventi saranno pubblicati anche sui canali web, in particolare sul sito www.lasaintours.it.

