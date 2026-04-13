Giacosa Restart: tra cinema e introspezione, il weekend del Teatro Giacosa si apre alla comunità

Un film che interroga le forme dell’amore contemporaneo, un laboratorio dedicato all’ascolto di sé attraverso simboli, immagini e scrittura, e un teatro che continua a trasformarsi in spazio di incontro, confronto e partecipazione. Prosegue con il weekend del 18 e 19 aprile “Giacosa Restart”, la rassegna culturale ospitata al Teatro Giacosa di Aosta e costruita attorno alla domanda “Come lavorare insieme?”

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 18 aprile alle 21 con la proiezione di “Oggi insieme, domani anche” di Antonietta De Lillo (MareChiaro Films, 2015, 85 minuti), introdotta e seguita da un talk a cura di FrameDivision. Ideato e curato da Antonietta De Lillo, il film mette insieme documentario, inchiesta, animazione e immagini di repertorio per interrogarsi sulle forme dell’amore contemporaneo. Ne emerge un racconto che attraversa relazioni lunghe, separazioni, famiglie che cambiano forma e nuovi modi di restare legati anche quando qualcosa si rompe.

L’ingresso è a pagamento: 5 euro intero, 3 euro ridotto under 25. Durante la serata Arcigay Queer VdA sarà presente con un punto informativo dedicato ai servizi del Centro antidiscriminazioni regionale Centre Nous.

Il programma proseguirà domenica 19 aprile, dalle 11 alle 17, con il laboratorio “Arcani maggiori: poetiche dell’io” con Cristina Gugnali, counselor a mediazione artistica e fotografa, e Alexine Dayné di FrameDivision. Il percorso intreccia simboli, fotografia e scrittura espressiva in un contesto di ascolto e non giudizio. Al centro ci sono gli Arcani Maggiori dei tarocchi, utilizzati come strumenti simbolici per avvicinarsi ai propri vissuti interiori, insieme ad autoritratti fotografici, immagini evocative e scrittura libera. Un lavoro di introspezione e percezione del sé, pensato come spazio di accoglienza e consapevolezza. Il laboratorio si svolgerà dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17.

L’appuntamento fa parte del percorso “Essere per EsserCi”, che raccoglie i tre laboratori domenicali della rassegna dedicati all’esplorazione del fare insieme. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria sul sito teatrogiacosa.vda.it fino a esaurimento posti.

Dopo il weekend del 18 e 19 aprile, Giacosa Restart proseguirà sabato 16 e domenica 17 maggio con nuovi appuntamenti tra teatro, incontro e laboratorio, per arrivare poi alla serata finale di sabato 30 maggio, pensata come un attraversamento partecipato del Teatro Giacosa e dei percorsi nati durante la rassegna.

Il progetto Giacosa Restart nasce da un percorso di coprogettazione che ha messo in rete Amministrazione comunale di Aosta, associazioni, professionisti e operatori culturali per costruire un’offerta condivisa e radicata nel territorio. L’iniziativa è realizzata da AIACE VDA, Arcigay Queer VdA André Zanotto, FrameDivision, Café du Théâtre Aosta, M-Lab Audio Luci Video, Palinodie – compagnia teatrale, Replicante teatro, Long Neck Doc, Abnormal APS, Maiåfuoco, Le Digourdì, L’Esprit à l’Envers, Noi e gli Altri scs e La Libellula Coop, con il patrocinio del Comune di Aosta e il contributo di Fondazione CRT, Fondazione Compagnia di San Paolo e Gruppo CVA.

Maggiori informazioni, prenotazioni e biglietti sono disponibili sul sito www.teatrogiacosa.vda.it