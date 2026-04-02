Il mistero dei "neuroni bambini": ad Aosta una conferenza sulla plasticità cerebrale

Il cervello umano non è una struttura immobile, ma un organo capace di cambiare continuamente in risposta all'ambiente e alle esperienze. Di questo affascinante tema si parlerà mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 17:30, presso la Sala "Maria Viglino" del Palazzo regionale di Aosta, durante l'incontro dal titolo “I neuroni bambini in un cervello adulto”.
L'evento è organizzato dalla Fondazione oncologica valdostana, in collaborazione con l’Assessorato alla Sanità e l’Azienda Usl della Valle d’Aosta.
Protagonista della serata sarà il neuroscienziato Luca Bonfanti, del NICO (Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi di Torino), che dialogherà con il fisico teorico Fabio Truc. Il confronto, aperto al pubblico, esplorerà le frontiere della plasticità cerebrale, avvalendosi anche degli interventi di:
- Carlo Marzi, Assessore alla Sanità e Politiche sociali;
- Mauro Occhi, Direttore Sanitario dell’Azienda Usl;
- Nora Martinet, Presidente della Fondazione oncologica valdostana.
Le neuroscienze moderne hanno rivelato l'esistenza di cellule nervose immature, i cosiddetti "neuroni bambini", presenti anche nel cervello adulto. Queste cellule rappresentano una scoperta fondamentale per comprendere come i circuiti nervosi si modifichino nel tempo.
In un'epoca segnata dall'allungamento dell'aspettativa di vita e dal conseguente aumento delle demenze senili, i neuroni immaturi potrebbero rivelarsi una risorsa preziosa: una sorta di "riserva di giovinezza" per cervelli che non sono più in grado di rigenerarsi autonomamente.
L'incontro punta a offrire uno sguardo accessibile su uno degli organi più misteriosi del corpo umano, spiegando come il nostro cervello continui a evolversi e ad adattarsi anche in età avanzata. Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia approfondire il legame tra scienza, salute e invecchiamento attivo.