Uno sguardo al cielo: l'archeoastronomia protagonista ad Aosta

Venerdì 20 marzo 2026, a partire dalle ore 10:30, il MegaMuseo (Museo Archeologico Contemporaneo di Aosta) ospiterà l'evento "Uno sguardo al cielo. Costruire lo spazio, immaginare l’aldilà". L'iniziativa, promossa dall'Assessorato dell’Istruzione e Cultura, analizzerà come l'osservazione dei astri abbia plasmato l'architettura e la spiritualità delle civiltà passate.

L’iniziativa, dedicata al rapporto tra osservazione del cielo e organizzazione dello spazio nelle culture del passato, vedrà la partecipazione di illustri studiosi e ricercatori a livello internazionale.



La giornata si articolerà in due momenti distinti, dedicati rispettivamente all’approfondimento del contesto locale e a un confronto più ampio tra culture.



La sessione mattutina sarà dedicata agli studi sugli orientamenti dell’area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans illustrando i possibili rapporti tra le strutture preistoriche del sito e i fenomeni celesti, in particolare quelli legati al ciclo solare.



Interverranno Raul Dal Tio, ricercatore indipendente, Luca Raiteri, curatore della collezione preistorica e referente del progetto Centro

Studi sul Megalitismo del MegaMuseo – Museo archeologico contemporaneo di Aosta, Antonio Gottarelli, architetto e archeologo, professore presso l’Università di Bologna e Matteo De Re, referente per le attività di didattica e divulgazione dell’Osservatorio Astronomico della Valle d’Aosta.



Nel pomeriggio, invece, il caso di Aosta verrà confrontato con altri contesti storici e culturali esaminando esempi provenienti da diverse

aree del mondo antico e mostrando come l’osservazione del cielo abbia influenzato la fondazione delle città, l’organizzazione del calendario, la concezione dello spazio sacro e l’architettura monumentale.



Interverranno Giulio Magli, Head of FDS Laboratory del Politecnico di Milano, Antonio Gottarelli, architetto e archeologo, professore presso

l'Università di Bologna, Elio Antonello, astronomo, INAF - Osservatorio Astronomico di Brera, SIA - Società Italiana di Archeoastronomia,

Emanuele Casella, egittologo, Laboratoire AOrOc, CNRS-PSL, e Generoso Urciuoli, archeologo, Responsabile Direzione del MegaMuseo - Museo archeologico contemporaneo di Aosta.



Ingresso gratuito.



Tutte le info su:

https://valledaostaheritage.com/events/uno-sguardo-al-cielo/

