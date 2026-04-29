Obiettivo territorio: i Giovani Soci BCCV lanciano un corso di fotografia tra teoria e scatti sul campo

Hai mai pensato a quante storie può raccontare uno scatto? Una fotografia non è solo un’immagine, ma un racconto fatto di luce, emozioni e storie. Con questa filosofia la Consulta Giovani Soci BCCV, in collaborazione con lo Studio Fotografico Palade, presenta un nuovo corso di fotografia pensato per chi vuole imparare a valorizzare il territorio valdostano attraverso l'obiettivo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai partecipanti gli strumenti per raccontare emozioni e valorizzare il territorio attraverso la fotografia, combinando teoria e pratica in un percorso formativo semplice e completo.



Il corso si articolerà in quattro appuntamenti:



* 7 maggio – Nozioni teoriche di base

* 16 maggio – Uscita alle Cave des Onze Communes

* 28 maggio – Uscita fotografica ad Aymavilles

* 4 giugno – Post produzione delle immagini



Un’esperienza pensata per accompagnare i partecipanti dalle basi tecniche fino alla realizzazione e all’elaborazione degli scatti sul campo. Il corso partirà con un minimo di n.8 iscrizioni e un max di 25.



La quota di partecipazione è di 30 euro. I posti sono limitati.



Per iscriversi è necessario compilare il form al seguente link:

https://forms.gle/cw8GcYuJb2FWvaRJ8

