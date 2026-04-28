Le Printemps Théâtral entre tradition et nouvelles générations

La 45e édition du Printemps Théâtral, organisée par la Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro et soutenue par la Région autonome Vallée d’Aoste dans le cadre de la Saison Culturelle 2025-2026, se poursuit avec la sixième soirée prévue samedi 2 mai à 21h au Théâtre Splendor.

Sur scène, deux compagnies emblématiques du théâtre populaire valdôtain: Lo tren de Verrayes et Lé Béguiò de Valtournenche. Une soirée enrichie par des interludes musicaux, qui confirme le rôle de la manifestation comme lieu de rencontre entre langue, culture et communauté.

La première partie sera assurée par Lo tren avec « Tradechón, Solidarité, Amitché éntre No-z-otre », une création originale qui propose des histoires imaginaires autour de l’origine du jeu de Lo tsan. Un spectacle volontairement simple, conçu aussi pour valoriser l’arrivée de nouveaux jeunes acteurs, impliqués grâce à un projet éducatif mené dans les écoles de Verrayes et Diémoz afin de promouvoir le théâtre en langue francoprovençale.

Fondée en 1993, la compagnie Lo tren a connu des moments difficiles, notamment après l’inondation de 2000 qui avait interrompu ses activités, avant de renaître avec une nouvelle énergie. Ces dernières années, elle a fortement investi dans les jeunes, avec la création du groupe Lo Pitché Trèn, symbole d’une tradition en constante évolution.

La seconde partie de la soirée sera confiée à Lé Béguiò avec « La sénan-a blantse », une comédie située à Cervinia où deux familles vivent une semaine de ski particulièrement mouvementée. Un spectacle rythmé, fidèle au style de la compagnie, mêlant humour et observation des relations humaines.

Les jeunes acteurs seront également à l’honneur avec le sketch « Lo trèsor », un voyage surprenant dans la forêt amazonienne, confirmant l’attention portée aux nouvelles générations.

Fondée en 1960, Lé Béguiò est l’une des compagnies les plus anciennes du panorama théâtral valdôtain. Au fil du temps, elle a su intégrer des éléments innovants comme la vidéo, la musique et les effets sonores, tout en restant ancrée dans la tradition. Ouverte aussi à des acteurs non valdôtains, elle incarne aujourd’hui une forme de théâtre traditionnel à dimension multiculturelle.

Le Printemps Théâtral s’affirme ainsi non seulement comme une programmation artistique, mais comme un véritable laboratoire culturel, où le théâtre devient un outil de transmission linguistique et identitaire, capable de rassembler différentes générations autour de la scène.

ENCADRÉ – INFOS PRATIQUES

Samedi 2 mai

21h00

Théâtre Splendor – Aoste

Compagnies: Lo tren de Verrayes / Lé Béguiò de Valtournenche

Interludes musicaux