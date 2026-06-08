Al via la sesta edizione del Cactus Film Festival

Il Cactus International Children’s and Youth Film Festival è pronto a tornare in città con la sua sesta edizione, in programma dal 22 giugno al 5 luglio 2026. Il festival, promosso da Long Neck Doc, conferma la sua vocazione diffusa e inclusiva, trasformando Aosta in un grande laboratorio culturale a cielo aperto dedicato al cinema per l’infanzia e l’adolescenza.

Per due settimane il centro storico, con Piazza Chanoux come fulcro principale, ospiterà proiezioni, incontri, laboratori, spettacoli e attività pensate per bambini, ragazzi e famiglie. L’obiettivo resta quello di rendere il cinema non solo uno spettacolo da guardare, ma un’esperienza condivisa capace di generare relazione, confronto e partecipazione.

L’edizione 2026 propone numeri importanti: 55 film in concorso provenienti da 22 Paesi, 17 anteprime, circa 80 opere complessive e 44 eventi distribuiti in 14 giorni, oltre a tre appuntamenti di avvicinamento al festival organizzati in diverse sedi cittadine.

Il cuore della manifestazione sarà ancora una volta Piazza Chanoux, che si trasformerà in una sala cinematografica a cielo aperto con proiezioni serali e incontri. Accanto alle proiezioni, il programma prevede laboratori creativi, momenti di lettura, attività educative e appuntamenti musicali, con una particolare attenzione al pubblico giovane e alle famiglie.

Il direttore artistico del festival, Alessandro Stevanon, sottolinea il senso del progetto: il cinema per bambini e ragazzi non viene inteso come un genere minore, ma come uno spazio necessario per leggere la complessità del presente. L’idea centrale è quella di costruire occasioni di visione condivisa, dove il film diventa un’esperienza collettiva e non individuale, in controtendenza rispetto alla fruizione sempre più solitaria delle immagini.

Il programma

Il festival si apre lunedì 22 giugno con un laboratorio dedicato al suono e all’artigianato presso SpaziØrsoEdu, dove i più piccoli realizzeranno oggetti sonori tra musica e narrazione.

Nei giorni successivi si alternano proiezioni e attività diffuse in città: incontri di cinema di comunità, iniziative nelle strutture sociali, appuntamenti dedicati alla lettura e laboratori creativi.

Tra gli eventi più attesi della prima settimana spiccano le serate in Piazza Chanoux con grandi classici e cinema d’autore, come Ritorno al Futuro, Bianco, rosso e Verdone, The Blues Brothers, Edward Mani di Forbice e una selezione di film d’animazione e opere in concorso. Non mancano momenti speciali come il Breakfast Club all’alba, le proiezioni in cuffia e gli incontri con autori e illustratori.

Ampio spazio è dedicato anche ai laboratori: dallo stop motion alla creazione di manifesti cinematografici, fino ai percorsi sul riciclo e sull’educazione ambientale. Il festival ospita inoltre proiezioni in contesti particolari, come il reparto di pediatria dell’ospedale Beauregard, con l’obiettivo di portare il cinema anche in luoghi di cura e fragilità.

La seconda settimana prosegue con ulteriori proiezioni serali, incontri pubblici, attività per famiglie e appuntamenti con giovani autori. Tra i titoli in programma figurano opere di animazione e film che affrontano temi come identità, amicizia, crescita e cambiamento.

Il festival si chiude domenica 5 luglio con la cerimonia di premiazione, accessibile anche in Lingua dei Segni Italiana, seguita da un concerto conclusivo che trasformerà Piazza Chanoux in una grande festa collettiva.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico, con informazioni disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.