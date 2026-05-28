Fondi UE sul territorio: successo per la camminata "Aosta 4 EU" alla scoperta dei progetti regionali

L’Assessorato Affari europei, Innovazione, PNRR, Politiche nazionali per la montagna e Politiche giovanili e l’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali informano che, martedì 26 maggio 2026, si è svolto l’evento “Aosta 4 EU – Tracce d’Europa: un percorso in 4 tappe”, con una passeggiata itinerante che ha permesso alle cittadine e ai cittadini di avere un’immagine concreta di alcuni dei tanti progetti realizzati in Valle d’Aosta grazie ai Fondi europei e statali.



Il percorso è iniziato alla Porta Prætoria di Aosta, dove è stato presentato il progetto “Aosta Est”, finanziato dal Programma Operativo complementare 2014/20, che ha contribuito a valorizzare importanti beni storico-culturali della città, tra cui, oltre alla stessa Porta Praetoria, la Torre dei Signori di Quart, le Mura romane fino alla Torre dei Balivi, la Tour Fromage, il Teatro romano e l’area archeologica circostante.



L’itinerario è proseguito verso la Biblioteca regionale, per l’illustrazione del progetto di “Efficientamento energetico”, che beneficia delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021/27, finalizzato ad abbattere il consumo di energia e a ridurre le emissioni climalteranti, oltre a migliorare il comfort degli utenti che frequentano tale spazio, centrale nella vita di tanti valdostani.



L’Università della Valle d’Aosta ha ospitato la terza tappa in programma, con la presentazione di due diversi progetti: “Genomics@VdA

2.0”, finanziato, tra gli altri, dal Fondo sociale europeo plus 2021/27, che studia profili genomici e caratteristiche genetiche, anche allo scopo di identificare le possibili cause di alcune patologie, e “Prevrisk-cc”, a valere sul Programma Interreg Alcotra Italia-Francia 2021/27. Rispetto a quest’ultimo, i presenti sono stati invitati a cimentarsi nel videogioco educativo ‘Mont Blanc Adventure’ che consente di scoprire il territorio del Monte Bianco in modo ludico e immersivo.



La passeggiata si è conclusa alla Cascina Montfleury, dove è stato illustrato il progetto “Mobilità sostenibile Grand-Paradis”, rientrante nella Strategia della relativa Area interna, grazie al quale sono stati, tra l’altro, acquistati dei pulmini alimentati con energia elettrica esposti quale segno tangibile di quanto realizzato.



I meleti che contornano il Montfleury hanno fatto da cornice ideale per una panoramica sulle Azioni in ambito rurale a valere sul Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale 2023/27. Dopo le conclusioni dell’Assessore agli Affari europei, Leonardo Lotto, è seguito un momento conviviale con un aperitivo – curato dall’Institut agricole régional – nel quale alcune ricette europee sono state reinterpretate

con l’utilizzo di prodotti di eccellenza valdostani.



A margine dell’evento, organizzato dalle strutture del Dipartimento affari europei, innovazione, politiche per la montagna e giovanili e

dalla Struttura Politiche regionali di sviluppo rurale, con il supporto di Europe Direct Vallée d’Aoste, l’Assessore Lotto ha dichiarato “La giornata dell’Europa, che ricorre il 9 maggio, è una data importante per ricordare a noi tutti l’inestimabile valore dell’Unione europea, che non solo è il più saldo e duraturo progetto di pace e di libertà di sempre ma ha anche un grande impatto su infrastrutture e servizi che utilizziamo ogni giorno. Per questo motivo, quest’anno, abbiamo deciso di festeggiarla andando alla scoperta di progetti resi possibili, per il nostro territorio e i nostri cittadini, proprio grazie al contributo dei fondi europei”.



L’Assessore Girod ha aggiunto “È fondamentale che la politica europea risponda in modo sempre più concreto alle esigenze dei territori, soprattutto quelli montani come la Valle d’Aosta, dove fare agricoltura significa confrontarsi ogni giorno con maggiori difficoltà e costi più elevati, ma anche garantire presidio del territorio, tutela del paesaggio e mantenimento delle tradizioni locali”.



