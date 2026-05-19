Valle d'Aosta: la biodiversità al centro degli eventi estivi

Prenderà il via venerdì 22 maggio il ricco programma di iniziative estive dedicate alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente naturale. L'Assessorato Opere Pubbliche, Territorio e Ambiente ha scelto una data fortemente simbolica per dare il via alla stagione: la Giornata internazionale della Biodiversità.



Il tema della Giornata internazionale della Biodiversità di quest’anno, Agire a livello locale per un impatto globale, richiama l’importanza di mettere in relazione le azioni attuate a livello locale dalle Amministrazioni, dalle comunità e dai cittadini, con le strategie globali finalizzate a fermare la perdita di biodiversità.

Invertire la tendenza alla perdita di biodiversità dipende dalla capacità di intrecciare azioni locali efficaci con le strategie guidate dai Governi.



Venerdì 22 maggio, il Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan apre le sue porte ai visitatori con ingresso gratuito per promuovere, attraverso le diverse suggestioni del suo allestimento, la conoscenza dell’ambiente naturale valdostano.



Alle ore 17.30, l’Assessore Davide Sapinet presenterà ai giornalisti e al pubblico le diverse iniziative organizzate dalla Struttura Biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette per la stagione estiva 2026. Seguirà una visita guidata in anteprima alla mostra fotografica Custodi delle vette.

