Musicastelle 2026: torna la squadra dei volontari per i concerti in alta quota

Prosegue anche nel 2026 la collaborazione tra l’Office Régional du Tourisme e il CSV VDA ODV per la gestione dei volontari impegnati nei concerti di Musicastelle, la rassegna musicale che porta artisti di fama nazionale in alcune delle location più suggestive della Valle d’Aosta. Si tratta del secondo anno della collaborazione tra il CSV e l’Office du Tourisme della Regione autonoma Valle d’Aosta.

La rassegna prevede sei concerti, in programma tra giugno e ottobre, sempre nella giornata di sabato. In caso di maltempo, è previsto il recupero il giorno successivo per i concerti di giugno e nella stessa serata per quelli di ottobre. Il progetto prevede il coinvolgimento di 8/10 volontari per ciascun appuntamento.

Il CSV VDA ODV si occuperà del reclutamento e del coordinamento dei volontari, in stretta sinergia con lo staff dell’Office Régional du Tourisme. I volontari saranno coinvolti nell’accoglienza del pubblico, all’arrivo ai parcheggi e nella zona dell’evento, e nelle attività di supporto logistico, dall’allestimento e disallestimento dei percorsi al carico e scarico dei materiali. Ulteriori funzioni potranno essere concordate in base alle competenze delle persone coinvolte.

Musicastelle apre così nuovamente le porte ai volontari offrendo la possibilità di vivere da vicino il dietro le quinte della rassegna e di contribuire alla realizzazione dei concerti da una prospettiva diversa ed esclusiva. L’esperienza proposta è pensata come un’attività intensa, dinamica e ricca di emozioni, a stretto contatto con l’organizzazione dell’evento e con il pubblico.

Per candidarsi è necessario compilare il modulo online dedicato . I volontari dovranno essere maggiorenni, residenti in Valle d’Aosta, partecipare obbligatoriamente al momento di formazione previsto e garantire la disponibilità per almeno due concerti. La richiesta di una disponibilità minima consentirà di distribuire al meglio i volontari tra le diverse date della rassegna, creando gruppi di lavoro equilibrati e cercando di rispettare le preferenze espresse da ciascuno.

Le iscrizioni si chiuderanno una volta completata la squadra dei volontari.

Il programma di Musicastelle 2026

6 giugno – Joan Thiele

Doues, Area di Champ-Mort

13 giugno – Sayf

Gressoney-Saint-Jean, Lago Gover

20 giugno – Mario Biondi

Saint-Pierre, Loc. Vetan

27 giugno – The Zen Circus

Étroubles, Tsan Reclou

La rassegna proseguirà poi in autunno con due appuntamenti: il 3 ottobre a Saint-Vincent, Loc. Tzan Mort, e il 4 ottobre ad Antey-Saint-André, Lago di Lod.