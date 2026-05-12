CIE Day: successo per l'apertura straordinaria dell'Anagrafe

Sabato 9 maggio si è concluso con successo il secondo CIE Day, l'iniziativa di apertura straordinaria dell'Ufficio Anagrafe dedicata al rilascio della Carta di Identità Elettronica. L'appuntamento si è reso necessario per agevolare il passaggio dal formato cartaceo a quello digitale: si ricorda infatti che dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida, a prescindere dalla data di scadenza indicata sul documento.

Grazie al lavoro delle impiegate Sara e Cristina, oltre 35 utenti hanno potuto regolarizzare la propria posizione ottenendo il nuovo documento smart.

Supporto per l'Identità Digitale

Parallelamente ai rinnovi, i volontari hanno fornito assistenza per l'attivazione delle funzionalità digitali della CIE. Il servizio di supporto per l'utilizzo degli strumenti della Pubblica Amministrazione (CIE, Fascicolo Sanitario, App IO, ecc.) non si ferma e proseguirà presso la biblioteca comunale nelle seguenti date:

Lunedì 18 maggio: dalle ore 14:30 alle 16:30

dalle ore 14:30 alle 16:30 Venerdì 29 maggio: dalle ore 09:00 alle 11:00

Per partecipare è necessario prenotarsi contattando la biblioteca al numero 0165-761851.