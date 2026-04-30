Terzo Settore: tutte le novità per le associazioni e i giovani in Valle d'Aosta

Il mondo del volontariato valdostano si appresta a vivere una stagione densa di cambiamenti e opportunità. Tra riforme legislative, nuovi strumenti digitali e progetti dedicati alle giovani generazioni, il CSV Valle d’Aosta traccia la rotta per i prossimi mesi.

È aperto il bando per partecipare al Servizio civile regionale “Due mesi in positivo” 2026, promosso dal Dipartimento Politiche giovanili

della Regione autonoma Valle d’Aosta. I progetti sono 21 per un totale di 71 posti per ragazze e ragazzi dai 16 ai 19 anni. Le candidature sono aperte fino alle 23.59 di domenica 24 maggio 2026. Il CSV Valle d’Aosta partecipa con il progetto “Volo anch’io!”, che mette a disposizione due posti, di cui uno riservato a un giovane con disabilità.



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SEMINARI ONLINE DI PRIMAVERA: IL CSV DEDICA TRE INCONTRI AL TEMA DELLA TRASPARENZA



La trasparenza non è solo un adempimento, ma una condizione che sostiene credibilità, fiducia e collaborazione. Per accompagnare le

associazioni in questo percorso, il CSV Valle d’Aosta dedica i seminari online di primavera al tema della trasparenza, con tre appuntamenti dal taglio pratico e operativo.



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APPROVATA LA RIFORMA SUL TERZO SETTORE IN VALLE D’AOSTA, LA SODDISFAZIONE DEL CSV



Dal 22 al 26 aprile Plus ospiterà la seconda edizione del Bref International Short Film Festival, il festival dedicato al cortometraggio organizzato da Aiace Vda. In programma ci sono 76 film provenienti da 34 Paesi, tra fiction, documentari e animazione, con 63 opere in concorso e 13 fuori concorso, accanto a incontri, workshop, appuntamenti, laboratori per bambini e momenti conviviali. Il festival si aprirà mercoledì 22 aprile alle 21 con “A wall is a screen”, passeggiata notturna tra cortometraggi e architetture della città con partenza da Plus.



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CSVNET E FONDAZIONE TERZJUS LANCIANO UN’INDAGINE NAZIONALE SUL VOLONTARIATO



Un questionario anonimo per raccontare l’esperienza delle volontarie e dei volontari e contribuire a orientare le future politiche di sostegno al Terzo Settore. È questa la proposta dell’indagine nazionale promossa da Csvnet e Fondazione Terzjus, rivolta a chi opera nelle reti territoriali del volontariato in Italia.





IL CSV AVVIA UN CICLO DI INCONTRI CON ASSOCIAZIONI E VOLONTARI: “TRA IL DIRE E IL FARE, UN MARE DI POSSIBILITÀ”



Sono 27 le associazioni che hanno partecipato, giovedì 23 aprile, al primo incontro del ciclo “Tra il dire e il fare, un mare di possibilità”, promosso dal Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta ODV. Il ciclo proseguirà nelle prossime settimane con altri tre appuntamenti, tutti in programma alla Bocciofila di quartiere Cogne alle ore 17: mercoledì 6 maggio sul tema “Benessere & Diritti”, mercoledì 10 giugno con “Benessere & Territorio” e giovedì 18 giugno con “Benessere & Cultura”.



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BILANCIO 2025: RENDICONTO SEMPLIFICATO ANCHE PER I PICCOLI ENTI CON PERSONALITÀ GIURIDICA



Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che gli enti del Terzo settore (Ets) non commerciali dotati di personalità giuridica, che nel 2024 abbiano conseguito entrate pari o inferiori a 60.000 euro, possono redigere il bilancio dell’esercizio 2025 nella forma del rendiconto per cassa “ordinario” (Modello D).



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REGISTRO UNICO TERZO SETTORE, ATTIVA LA NUOVA FUNZIONE DI DELEGA



Dallo scorso 9 aprile 2026 è operativa sul registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) la nuova funzionalità relativa alla delega.



Essa rappresenta una novità di fondamentale importanza poiché assegna al legale rappresentante dell’ente l’importante possibilità di

delegare un’altra persona per la gestione di tutte le pratiche effettuabili sul Runts.



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