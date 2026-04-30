Protezione Civile: al via la maxi-esercitazione regionale

La Valle d’Aosta si prepara a otto giorni di simulazioni e addestramento intensivo. È stata presentata oggi la nuova Esercitazione annuale di Protezione Civile, un evento imponente che vedrà scendere in campo l'intero "Sistema Valle d'Aosta": dai Vigili del Fuoco al Soccorso Alpino, dalle Forze Armate ai volontari, fino ai tecnici di ARPA e CVA.



L’iniziativa è stata presentata oggi, giovedì 30 aprile, nel corso di una conferenza stampa, dal Presidente della Regione Renzo Testolin, dal Capo della Protezione Civile Valerio Segor, dal Vicario Sara Maria Ratto e dal Gen. B. Giovanni Santo.



L’esercitazione, organizzata grazie al patrocinio del Comune di Aosta e in collaborazione con CVA, Deval e BCC, interesserà i Comuni di Aosta, Verrayes, Nus e sarà articolata in undici moduli esercitativi.



Alle attività parteciperanno i professionisti della Protezione Civile e delle sue componenti di sistema, tra cui il Corpo valdostano dei Vigili

del Fuoco, il Corpo forestale della Valle d’Aosta, il Soccorso Alpino Valdostano, il 118, la Croce Rossa Italiana, le Forze dell’Ordine e le Forze Armate, nonché l’Istituto zooprofilattico, ARPA, la Fondazione Montagna Sicura, il Parco nazionale del Gran Paradiso, il Parco naturale

del Mont Avic, la Fondazione CIMA, la Federazione italiana cuochi e i gestori autostradali (SAV, RAV, SITMB).



Saranno inoltre coinvolti i volontari e i gruppi giovanili di Protezione Civile delle Organizzazioni di volontariato iscritte all’Elenco territoriale e nazionale, i gruppi giovanili dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana, i ragazzi della Fondazione per la formazione professionale turistica di Châtillon, la sezione valdostana dell’Associazione Nazionale Radioamatori.



“Come nei due anni precedenti – ha spiegato il Presidente della Regione, Renzo Testolin – si è voluto investire molto sull’Esercitazione annuale regionale di protezione civile in quanto non è solo un momento di verifica delle lezioni apprese, che è possibile effettuare anche con esercitazioni di singoli Enti o Strutture su specifici protocolli, ma è soprattutto un’occasione per perfezionare la macchina di protezione civile esercitando il Sistema con tutte le sue componenti in maniera sinergica e coordinata in un’esercitazione che si articolerà in undici moduli e coinvolgerà tutte le forze istituzionali, volontarie e professionali, scientifiche e tecniche che costituiscono l’articolato mondo della Protezione civile”.



Per l’evento di maggio sarà allestito, presso l’ex stadio Mario Puchoz di Aosta, un campo di assistenza e accoglienza della popolazione, che ospiterà anche assetti della Colonna mobile regionale e una zona espositiva dedicata alla divulgazione della cultura di Protezione Civile.



Il campo aprirà le sue porte nelle giornate di giovedì 14 maggio, per le scuole secondarie di primo grado di Courmayeur e Morgex e di secondo grado dell’ISITP Manzetti, di venerdì 15 maggio per le classi quarta e quinta delle scuole primarie di Châtillon La Sounère, Antey-Saint-André, Morgex, Saint-Christophe Bret, Ponte di Pietra, Quartiere Dora e San Giuseppe di Aosta, e all’intera popolazione nel pomeriggio di sabato 16 maggio.



Nel corso dell’esercitazione particolare rilievo sarà dato a diversi scenari operativi, tra cui l’incidente chimico presso lo stabilimento

industriale Cogne Acciai Speciali (Comune di Aosta), la ricerca di persone disperse nella zona del vallone di Saint-Barthélemy (Comune di

Nus), l’attivazione e l’impiego di operatori droni del Nucleo SAPR VdA a supporto delle funzioni tecniche (Comune di Verrayes), nonché il

dispiegamento e lo spostamento dell’autocolonna sul tragitto Aosta-Courmayeur (andata in SS26 e rientro in A5), scelti per testare i relativi protocolli di intervento, in un’ottica di coordinamento tra le varie componenti del sistema interessate.



“Alcuni scenari esercitativi – ha detto il Capo della Protezionecivile Valerio Segor – sono stati individuati anche in preparazione dell’esercitazione europea “ALPEX 2027”, prevista nel marzo del 2027, che vedrà largamente coinvolta la Regione autonoma Valle d’Aosta, anche per il supporto alla Prefettura della Haute Savoie in Francia, nell’ambito dell’attivazione del meccanismo unionale di protezione civile”.



“Altri scenari – ha aggiunto il Vicario Sara Maria Ratto – sono stati progettati sulla base delle lezioni apprese nelle esercitazioni EXE2024 ed EXE2025, con l’obiettivo di verificare la risoluzione delle criticità emerse e di coinvolgere le nuove generazioni nelle attività esercitative e divulgative, promuovendo la cultura della Protezione Civile e l’adesione al volontariato, in particolar modo dei giovani”.



“Un ulteriore obiettivo fondamentale – ha concluso il Gen. B. Giovanni Santo – riguarda il test delle nuove attrezzature e materiali acquisiti per il potenziamento della Colonna Mobile Regionale della Protezione Civile valdostana e soprattutto il proseguimento del percorso formativo delle componenti di sistema nella gestione di persone con specifiche necessità durante le situazioni d’emergenza, grazie all’impegno profuso dalla Struttura per approfondire la tematica, definire protocolli di intervento e avviare un percorso di loro inclusione nelle attività di protezione civile. Tutto ciò con la preziosa partecipazione e supporto di CoDiVdA, della cooperativa C’era L’Acca, dell’Ente Nazionale Sordi e di altre Associazioni che rappresentano le necessità delle persone con specifiche necessità”.





Si tratterà, quindi, non solo di un’esercitazione, ma anche di un momento formativo vero e proprio, grazie a un articolato programma di

corsi teorico-pratici tenuti da formatori qualificati ed esperti del settore e rivolti ai professionisti e ai volontari delle componenti del Sistema di Protezione Civile, con approfondimenti che spaziano dall’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (DPI) all’abilitazione di guida per mezzi speciali e per veicoli pesanti, dal dispiego dell’autocolonna all’uso delle idrovore, dall’HACCP alla formazione in materia di CBNR (chimico-biologico-nucleare-radiologico) e di radiotrasmissioni.