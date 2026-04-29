Servizio civile, torna "Due mesi in positivo": 71 posti per l'estate dei giovani valdostani

È aperto il bando per partecipare al Servizio civile regionale “Due mesi in positivo” 2026, promosso dal Dipartimento Politiche giovanili della Regione autonoma Valle d’Aosta. L’iniziativa offre ai giovani la possibilità di vivere un’esperienza di impegno civico, formazione e crescita personale durante il periodo estivo. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate online entro il 24 maggio , la scadenza indicata dal bando regionale.

Il progetto di servizio civile regionale verrà presentato mercoledì 6 maggio alle 15.30 durante un incontro informativo aperto a tutti, presso Plus Aosta. L'iniziativa è proposta dall'Infopoint ViaVai di Plus, alla presenza di alcuni rappresentanti dell'Assessorato agli affari europei, innovazione, politiche nazionali per la montagna e Politiche giovanili, per rispondere ai dubbi e alle domande riguardo “Due mesi in positivo”.

Il Servizio civile regionale si svolgerà dal 1° luglio al 31 agosto 2026 ed è rivolto ai giovani tra i 16 anni (compiuti entro la scadenza del bando) e i 19 anni. Sono complessivamente disponibili 71 posti, di cui 6 riservati a giovani con disabilità. Le candidature devono essere inviate entro le ore 23:59 di domenica 24 maggio 2026. L’iniziativa rappresenta un’opportunità di esperienza formativa e di impegno sociale, permettendo ai giovani di entrare in contatto con realtà del territorio e acquisire competenze utili anche in prospettiva futura.

I progetti approvati per l’edizione 2026 sono 21 e coinvolgono enti pubblici, scuole, associazioni e realtà del Terzo Settore attive sul territorio regionale. Tra questi figurano iniziative in ambito culturale, educativo e sociale come i progetti promossi dai Comuni di Courmayeur, Saint-Nicolas e La Salle, dalle istituzioni scolastiche regionali, dalla Fondazione Natalino Sapegno, dall’Unité des Communes Mont-Rose e da diverse associazioni attive in ambito sociale e culturale, tra cui AIACE Valle d’Aosta, Indaco e Spazio per Crescere.

Il CSV Valle d’Aosta partecipa con il progetto “Volo anch’io!”, che mette a disposizione due posti, di cui uno riservato a un giovane con disabilità.

Completano il quadro progettuale le iniziative promosse da enti e associazioni quali la cooperativa La Libellula, la Fondazione Sistema Ollignan, l’associazione sportiva Fattoria Cuore e l’associazione culturale Solal, insieme al progetto promosso direttamente dall’Ufficio politiche giovanili della Regione. Nel complesso, i progetti coprono ambiti che spaziano dall’animazione culturale e sociale al supporto ai servizi locali, dalla promozione della cittadinanza attiva all’inclusione, offrendo ai giovani un’ampia gamma di esperienze tra cui scegliere.

Il progetto di servizio civile “VOLO anch’io”

All’interno di questo programma, il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta – CSV VDA ODV propone il progetto “VOLO anch’io!” che prevede due posti di cui uno riservato a una persona con disabilità. Il progetto si inserisce nell’ambito dell’educazione e promozione culturale ed è orientato all’animazione territoriale, alla partecipazione giovanile e al coinvolgimento attivo nella vita delle comunità locali.

Il servizio si svolgerà nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 2026, per un totale di 180 ore distribuite su cinque giorni settimanali. Le attività si terranno prevalentemente presso la sede del CSV Valle d’Aosta ad Aosta, in via Vittorio Avondo 8, ma coinvolgeranno anche altri spazi significativi per le politiche giovanili e il volontariato, come la Cittadella Bassa Valle di Verrès e PLUS – Cittadella dei giovani di Aosta. I giovani civilisti parteciperanno anche a iniziative promosse dalle associazioni del territorio, affiancando operatori e volontari nelle diverse attività.

Il progetto prevede un coinvolgimento diretto nelle azioni di animazione territoriale e di supporto alle iniziative del CSV, con la possibilità di contribuire sia sul piano operativo sia in fase progettuale con proposte e idee. È previsto un percorso formativo specifico sul mondo del Terzo Settore e sulle opportunità di partecipazione e volontariato, con momenti di confronto e monitoraggio durante tutto il periodo di servizio. In un contesto in cui le organizzazioni segnalano una crescente difficoltà nel ricambio generazionale, il progetto offre ai partecipanti la possibilità di scoprire il mondo della solidarietà valdostano, stimolando la partecipazione e il coinvolgimento.