Il ponte ferito di Introd

C’è un punto in cui la cura rischia di somigliare alla resa, e quando succede il paesaggio non è più solo un luogo ma diventa uno specchio impietoso delle nostre paure, delle nostre omissioni e dei nostri ritardi. Il caso del Ponte di Introd, raccontato con lucidità da Roberto Luboz, già consigliere regionale, va ben oltre una vicenda locale: è il segno di un cortocircuito tra memoria e presente, tra tutela della vita e rispetto dell’identità, tra decisione pubblica e comunità.

Luboz parte da lontano e fa bene, perché quel ponte non nasce per caso. Già all’inizio del Novecento si immaginava un collegamento più funzionale per superare la gola della Dora di Rhêmes, mentre il vecchio ponte del 1827 risultava ormai inadeguato, costringendo a discese e risalite impegnative; e ancora prima, circa cinquant’anni prima, Georges Brunet (Giogio) aveva intuito la possibilità di attraversare quasi in piano nel punto in cui la gola si restringe. È però tra il 1915 e il 1916 che quell’idea diventa realtà, “grazie allo sforzo unito degli abitanti e al valore dei loro rappresentanti”: non solo un’opera pubblica, ma il risultato concreto di una comunità che costruisce sé stessa.

Da quel momento il ponte diventa simbolo, insieme al Castello di Introd e alla chiesa, cuore identitario del paese, un luogo che unisce e rappresenta. Poi arriva la frattura, e Luboz indica una data precisa, il 1993, quando “il ponte cominciò a diventare teatro di numerosi gesti estremi”: da qui la narrazione cambia tono, perché alla storia si sovrappone il dolore, quello vero, quello che lascia “nel buio familiari, amici e un’intera comunità”.

Ed è proprio da questo dolore che nasce la questione più scomoda, perché la risposta istituzionale si è concentrata sul luogo e non sulle cause. “Da anni la formula ‘messa in sicurezza del Ponte’ viene ripetuta come un dogma”, denuncia Luboz, e la parola non è casuale: un dogma che sposta il problema sull’infrastruttura, come se fosse il ponte il responsabile, come se bastasse intervenire sulla materia per risolvere una fragilità umana. È qui che emerge una verità difficile da ignorare: si interviene su ciò che è visibile perché è più semplice, più immediato, più comunicabile, ma così si rischia di costruire un alibi.

Il risultato è l’intervento recente, definito “provvisorio” ma già percepito come permanente, una soluzione che Luboz non esita a definire “pesante, sgraziata e sproporzionata”, capace di “oltraggiare il monumento, chi lo ama e la memoria”. Non è solo una questione estetica, è una ferita simbolica: il ponte da luogo di unione diventa luogo segnato, quasi colpevolizzato, trasformato da simbolo di comunità a simbolo di controllo.

A questo punto la domanda è inevitabile: si sta davvero proteggendo la vita o si sta solo proteggendo la coscienza pubblica? Luboz arriva al cuore del problema parlando di “ultima ratio” e soprattutto di “fallimento più ampio”, quello “di una società e di istituzioni che non sono riuscite a intercettare e proteggere le fragilità umane prima che fosse troppo tardi”. Qui il discorso diventa denuncia, perché il punto non è il ponte ma tutto ciò che accade prima del ponte: prevenzione, ascolto, servizi, capacità di leggere il disagio.

E come se non bastasse, pesa anche il metodo: “la scelta sorprende per la sua brutalità e per il vergognoso silenzio che l’ha accompagnata”. Silenzio significa assenza di confronto, comunità esclusa, decisioni calate dall’alto su un bene che appartiene a tutti. In un contesto come quello valdostano, questo pesa ancora di più, perché rompe un equilibrio delicato tra territorio e istituzioni.

Eppure alternative forse esistevano, soluzioni “più discrete e meno impattanti”, capaci di tenere insieme sicurezza e rispetto, tutela della vita e tutela del paesaggio. Oggi invece il Ponte di Introd appare come una metafora potente: un luogo nato per unire che finisce per dividere, un simbolo che racconta non solo una scelta discutibile ma una sconfitta collettiva, quella di un sistema che continua a intervenire a valle e mai a monte.

La sicurezza resta un valore supremo, nessuno lo mette in discussione, ma quando si riduce a un gesto visibile e immediato rischia di diventare un alibi, un modo per evitare di guardare davvero dentro le crepe della società. Perché quelle crepe — a differenza del ponte — non si mettono in sicurezza con una rete.