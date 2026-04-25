Truffe agli anziani, l’allarme dei carabinieri di Aosta: “Attenzione ai finti militari”

È una nota ufficiale, chiara e preoccupata, quella diffusa dal Comando dei Carabinieri di Aosta. Un richiamo netto, senza giri di parole: negli ultimi giorni si sono registrate alcune decine di tentativi di truffa ai danni di persone anziane sul territorio. Numeri che raccontano un fenomeno tutt’altro che sporadico e che ha spinto i militari a rafforzare l’attenzione e a coinvolgere direttamente la popolazione.

Il Comando dei Carabinieri di Aosta parla di modalità “ormai note ma purtroppo ancora efficaci”. Ed è proprio questo il punto: schemi già visti, già denunciati, ma che continuano a funzionare, facendo leva sulle emozioni più profonde.

La tecnica più utilizzata resta quella del “finto carabiniere”. Il copione, ricostruito nella nota dell’Arma, è sempre simile: una telefonata improvvisa, una voce autorevole, spesso agitata, che comunica un presunto grave incidente stradale causato da un figlio o da un familiare. In altri casi, si parla di reati o di situazioni legali urgenti, oppure addirittura di una fantomatica clonazione della targa dell’auto.

L’obiettivo è uno solo: creare panico, spingere la vittima ad agire senza riflettere.

Ma, come sottolinea ancora il Comando dei Carabinieri di Aosta, i truffatori non si fermano qui. In alcuni episodi, le vittime sono state invitate a uscire di casa con la scusa di verifiche urgenti in caserma, mentre altri complici si preparavano a entrare in abitazioni lasciate momentaneamente incustodite. In altri casi, invece, il raggiro si completa direttamente a domicilio, con falsi militari che si presentano alla porta per ritirare denaro o oggetti preziosi.

Una messa in scena studiata nei dettagli, che sfrutta la solitudine e la vulnerabilità delle persone anziane.

La nota dei Carabinieri evidenzia anche un elemento particolarmente insidioso: la crescente sofisticazione dei metodi. Numeri telefonici camuffati, linee tenute occupate per impedire contatti con l’esterno, capacità di rendere credibili situazioni completamente inventate. Un salto di qualità che rende ancora più difficile difendersi.

Proprio per questo, il Comando dei Carabinieri di Aosta ha voluto inserire nella comunicazione una serie di raccomandazioni precise, rivolte non solo alle potenziali vittime ma a tutta la comunità:

– diffidare sempre di telefonate che richiedono denaro o beni con urgenza, soprattutto se accompagnate da situazioni allarmanti;

– non consegnare mai denaro contante, gioielli o altri oggetti di valore a sconosciuti;

– ricordare che nessuna forza dell’ordine richiede o ritira denaro o preziosi presso le abitazioni dei cittadini;

– in caso di dubbio, contattare immediatamente un familiare o le forze dell’ordine tramite i numeri ufficiali;

– non aprire la porta a persone sconosciute che si presentano senza adeguata identificazione;

– condividere queste informazioni, soprattutto con le persone più vulnerabili;

– per ogni emergenza o segnalazione, contattare subito il 112.

Indicazioni semplici, ma fondamentali, che i Carabinieri di Aosta ribadiscono con forza proprio alla luce dell’aumento dei tentativi registrati.

C’è poi un passaggio, nella nota, che va oltre il dato di cronaca. Il richiamo alla collaborazione dei cittadini. Perché contrastare queste truffe non è solo una questione di indagini e controlli, ma anche di consapevolezza diffusa. Informare, parlare, mettere in guardia genitori e nonni diventa un tassello essenziale.

Il messaggio che arriva dal Comando dei Carabinieri di Aosta è chiaro: non abbassare la guardia. Perché dietro ogni telefonata può nascondersi un raggiro ben costruito. E perché, in questo caso più che mai, la prevenzione passa dalla capacità di riconoscere il pericolo prima che sia troppo tardi.