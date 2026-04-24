Ponte di Pont-Suaz, lavori al via: viabilità rivoluzionata per tutto il mese di maggio

Il ponte di Pont-Suaz si prepara a entrare in una nuova fase di lavori, e con lui cambia anche la quotidianità di centinaia di automobilisti che ogni giorno attraversano uno degli snodi più trafficati tra Aosta e Charvensod. Dal 4 maggio scatteranno infatti le prime modifiche alla viabilità, necessarie per consentire un intervento tecnico tanto delicato quanto indispensabile: lo spostamento della condotta del gas metano che rifornisce l’intera città.

Un passaggio preliminare che segna l’avvio concreto del cantiere di manutenzione del ponte lungo la strada regionale 18 di Pila, nel tratto compreso tra il km 0+000 e il km 0+150. I lavori si articoleranno in due finestre temporali: dal 4 al 21 maggio e poi ancora dal 25 al 30 maggio.

Per limitare l’impatto sul traffico, Regione e Comuni hanno studiato una regolazione della circolazione che segue i flussi pendolari. Dal lunedì al sabato, la mattina – dalle 6.30 alle 12.00 – il traffico sarà consentito solo in direzione Charvensod-Aosta. Nel pomeriggio e fino alle 21.00, invece, il senso unico verrà invertito, favorendo chi esce dal capoluogo.

Nelle ore notturne e durante l’intera giornata di domenica, entrerà in funzione un senso unico alternato regolato da semafori mobili o da movieri. Una soluzione che, se da un lato garantirà la continuità del traffico, dall’altro richiederà inevitabilmente pazienza agli automobilisti.

Resta comunque assicurato il passaggio dei mezzi di soccorso e il transito pedonale, elementi considerati imprescindibili anche durante la fase più delicata del cantiere.

«Siamo consapevoli dell’importanza strategica del collegamento di Pont-Suaz – spiega l’assessore regionale Davide Sapinet – e del volume di traffico che quotidianamente lo attraversa. L’obiettivo è garantire interventi nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, mantenendo al contempo una fruibilità accettabile dell’infrastruttura».

L’intervento sulla condotta rappresenta solo il primo passo. A seguire, infatti, prenderanno forma i lavori strutturali sul ponte, per i quali l’Amministrazione regionale promette ulteriori misure per contenere i disagi.

Non solo manutenzione, ma anche uno sguardo al futuro. «Le attività di ispezione e verifica dei ponti regionali sono state una priorità della nostra azione di governo – aggiunge Sapinet – e nel caso di Pont-Suaz ci permetteranno anche di valutare possibili soluzioni migliorative, sia sotto il profilo infrastrutturale sia per una gestione più efficiente del traffico».

Tradotto: qualche sacrificio oggi per evitare problemi domani. Ma intanto, per chi ogni giorno attraversa quel tratto, maggio si annuncia come un mese da affrontare con attenzione… e con qualche minuto in più di anticipo.